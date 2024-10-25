الذهب والنحاس يتراجعان مع صعود الدولار؛ والبلاديوم يواصل مكاسبه

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انخفضت أسعار الذهب يوم الجمعة مع ارتفاع الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة مما أثر على معنويات المستثمرين.

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رغم تداول الذهب في المنطقة الحمراء يوم الجمعة، إلا أن الأسعار لا تزال في طريقها لتحقيق بعض المكاسب الأسبوعية المعتدلة.

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وسوف يمثل هذا الأسبوع الثالث على التوالي من المكاسب للذهب.

وواصلت المعادن النفيسة الأخرى مثل البلاديوم مكاسبها الكبيرة التي حققتها في الجلسة السابقة بسبب المخاطر التي تهدد الإمدادات.

ومن بين المعادن الصناعية، انخفضت العقود الآجلة للنحاس في بورصة لندن للمعادن بشكل حاد بنحو نصف بالمائة.

الذهب مدعوم بالطلب على الملاذ الآمن

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رغم انخفاض أسعار الذهب، لا يزال المعدن الأصفر مدعومًا بالتوترات الجيوسياسية وعدم اليقين المحيط بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وفي الشرق الأوسط، أدى تصاعد التوترات إلى زيادة تدفقات الملاذ الآمن للذهب.

قالت وكالة رويترز للأنباء، الجمعة، إن ثلاثة صحفيين لبنانيين قتلوا في قصف على بيت ضيافة يستخدمه أعضاء الصحافة الدولية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يقوم فيه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بزيارة إلى الدوحة، حيث من المقرر أن يلتقي ممثلين من إسرائيل وقطر.

لكن المسؤول الكبير في حركة حماس أسامة حمدان قال لوكالة أنباء الميادين اللبنانية المؤيدة لحزب الله إنه لا يوجد تغيير في موقف المجموعة.

في وقت كتابة هذا التقرير، بلغ عقد الذهب الأكثر نشاطًا في ديسمبر على بورصة COMEX 2,741.60 دولارًا للأوقية، بانخفاض 0.3% عن الإغلاق السابق.

الانتخابات الأمريكية تبقي المتداولين في حالة تأهب

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وتضاف إلى سلسلة التطورات في الشرق الأوسط الأخبار التي تفيد بتقدم المرشح الجمهوري دونالد ترامب في معركته مع نائبة الرئيس كامالا هاريس.

وبحسب التقارير، يتقدم ترامب في ولايات رئيسية مثل ويسكونسن وكارولاينا الشمالية.

وقال خواكين مونفورت، المؤلف في موقع Fxstreet.com، في مذكرة: “هذا يشير إلى أن لديه فرصة جيدة للفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية”.

وقال مونفورت: “إن فوز ترامب من شأنه أن يزعزع النظام الجيوسياسي القائم وربما يؤدي إلى زيادة تدفقات الملاذ الآمن على الرغم من مزاعمه بإنهاء الصراعات في جميع أنحاء العالم في غضون أيام”.

النحاس يتراجع مع قوة الدولار

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انخفضت أسعار النحاس في بورصة لندن للمعادن يوم الجمعة، وتتجه لتسجيل خسارة للأسبوع الرابع على التوالي.

ويجعل ارتفاع قيمة الدولار السلع الأساسية المقومة بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى، مما يحد من الطلب.

كما أبدى تجار النحاس شكوكهم بشأن ما إذا كانت إجراءات التحفيز الأخيرة في الصين قادرة على دعم الطلب على المعدن الأحمر في واحدة من أكبر الدول المستهلكة.

تأجل اجتماع المؤتمر الوطني الشعبي الصيني، الذي كان من المفترض أن يقدم المزيد من الإشارات بشأن تدابير التحفيز، إلى نوفمبر/تشرين الثاني من أواخر أكتوبر/تشرين الأول، وفقا لتقرير رويترز.

في وقت كتابة هذا التقرير، بلغ سعر عقد النحاس لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن 9,533.50 دولار للطن، بانخفاض 0.4% عن الإغلاق السابق.

البلاديوم يواصل مكاسبه

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ارتفعت العقود الآجلة للبلاديوم لليوم الثاني على التوالي يوم الجمعة حيث عززت المخاطر على الإمدادات المعنويات في السوق.

وبحسب مصادر مطلعة، من المقرر أن تدعو الحكومة الأميركية بقية دول مجموعة السبع إلى فرض عقوبات على البلاديوم الروسي.

وقد ساهم هذا في دعم ارتفاع الأسعار.

قفزت عقود البلاديوم في بورصة نيويورك التجارية بنسبة 9% في بعض الأحيان يوم الخميس لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي. وفي الوقت الحالي، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.4% عند 1168 دولارا للأوقية.

تتمتع روسيا بمكانة مهيمن في سوق البلاديوم، حيث تقوم شركة واحدة بتوريد 40% من إمدادات المناجم في العالم، وفقًا لـ Commerzbank AG.

وقالت باربرا لامبريخت، محللة السلع الأساسية في كوميرزبنك، في مذكرة:

الاتحاد الأوروبي، الذي يستورد حوالي نصف احتياجاته من البلاديوم، حصل على حوالي ثلث وارداته من روسيا في عام 2021. ومن المرجح أن تكون الحصة قد انخفضت، ولكن من المرجح أن تظل كبيرة.