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ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية القياسية يوم الجمعة بعد أن أنهت السوق سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام.

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وفي وقت كتابة هذا التقرير، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.3%، في حين ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.8% عن الإغلاق السابق.

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حقق مؤشر ناسداك المركب ارتفاعا بأكثر من 1.3% يوم الجمعة.

أنهى مؤشرا ناسداك وستاندرد آند بورز 500 تداولاتهما في المنطقة الخضراء يوم الخميس بدعم من نتائج الأرباح الإيجابية لشركة تسلا وانخفاض عائدات سندات الخزانة في الولايات المتحدة.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر والذي لامسه يوم الأربعاء.

ارتفاع أسهم Centene وMicrosoft

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ارتفعت أسهم شركة سينتين بعد أن تجاوزت أرباح شركة التأمين الصحي في الربع الثالث التوقعات، مدفوعة بزيادات الأسعار في برامج Medicaid وزيادة العضوية في أعمال تبادل التأمين الصحي.

وارتفعت أسهم مايكروسوفت بعد أن حصل الرئيس التنفيذي ساتيا ناديلا على حزمة رواتب تزيد عن 79 مليون دولار للسنة المالية 2024، وهي زيادة بنسبة 63% عن العام الماضي.

وكان من الممكن أن تكون الحزمة أعلى بمقدار 5 ملايين دولار لو لم يقبل ناديلا خفض راتبه ليعكس مخاطر الأمن السيبراني في الشركة.

وفي الوقت نفسه، هبطت أسهم شركة كولجيت-بالموليف يوم الجمعة على الرغم من تجاوزها توقعات أرباح الربع الثالث ورفع التوجيهات.

ارتفاع أسهم شركة Viking Therapeutics

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ارتفعت أسهم شركة Viking Therapeutics بنحو 10% يوم الجمعة بعد أن تجاوزت أرباح شركة التكنولوجيا الحيوية في الربع الثالث توقعات المحللين.

وبحسب موقع ياهو فاينانس، تحتفظ وول ستريت حاليا بـ 13 تصنيف شراء للسهم.

وبالإضافة إلى ذلك، ارتفعت أسهم شركة ديكرز أوتدور بنسبة 14%، عقب نتائج أرباحها القوية.

أعلنت شركة ديكرز عن أرباح بلغت 159 دولاراً للسهم، متجاوزة بشكل مريح توقعات المحللين من بورصة لندن للأوراق المالية بأرباح قدرها 124 دولاراً للسهم.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسهم شركة الاستثمار العقاري Digital Realty Trust بنسبة 11% قبل جرس الافتتاح بعد الإبلاغ عن حجوزات إيجارية قياسية للربع الثالث.

تراجعت أسهم كابري القابضة، في حين ارتفعت أسهم تابيستري

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تراجعت أسهم شركة كابري القابضة بنسبة تزيد عن 40% بعد أن منع قاض أمريكي عملية اندماج وشيكة.

وكان من المقرر أن يتم الاندماج بين الشركة الأم لمايكل كورس وجيمي تشو وشركة صناعة الحقائب اليدوية Tapestry.

ارتفعت أسهم شركة Tapestry بنسبة 15% يوم الجمعة.

وبالإضافة إلى ذلك، هبطت أسهم شركة أبل بنحو 1% قبل أن تعوض كل خسائرها يوم الجمعة بعد أن أظهرت البيانات أن مبيعات آيفون في الصين انخفضت في الربع الثالث، بسبب معاناة الشركة من منافسة محلية شديدة.

بيانات اقتصادية إيجابية من الولايات المتحدة

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ارتفعت الطلبات الجديدة على السلع الرأسمالية المصنعة الرئيسية في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في سبتمبر/أيلول.

بالإضافة إلى ذلك، سيراقب المستثمرون صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي من الولايات المتحدة للربع الثالث.

كما سيتم الإعلان عن تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة.

وسوف يركز المتداولون على البيانات، خاصة بعد أن جاء التقرير السابق أكثر سخونة من المتوقع.

وقد أدى ذلك إلى انخفاض الرهانات على قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة بشكل مبالغ فيه.

النفط الخام يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

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تتجه أسعار النفط الخام إلى تحقيق مكاسب أسبوعية بعد انخفاضها بنسبة 7% الأسبوع الماضي.

ارتفعت أسعار النفط بسبب تزايد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وعدم اليقين قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وفي وقت كتابة هذا التقرير، ارتفعت أسعار خام برنت بنسبة 2.1% إلى 75.94 دولار للبرميل، في حين بلغ خام غرب تكساس الوسيط 71.71 دولار للبرميل، بزيادة 2.2% عن الإغلاق السابق.