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من المقرر أن يطرح بايك جونج وون، الشيف الذي تحول إلى مالك مطعم واكتسب شهرة عالمية جديدة، أسهم مطعمه للاكتتاب العام هذا الأسبوع، مما يمنح الأمل لسوق الاكتتابات العامة الأولية المتعثرة في كوريا الجنوبية.

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ويأتي الطرح العام الأولي لشركة Theborn Korea ، سلسلة المطاعم التي أسسها بايك، في وقت حرج حيث تضاءل نشاط الطرح العام الأولي في كوريا الجنوبية على مدى السنوات الأخيرة.

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ومن المتوقع أن يجمع الطرح العام الأولي ما يصل إلى 84 مليار وون (61 مليون دولار) في النطاق السعري الأعلى، وهو ما قد يرفع قيمة الشركة إلى 405 مليار وون.

ويوفر الإدراج فرصة نادرة للمستثمرين للاستفادة من الجاذبية المتزايدة للمطبخ الكوري، والتي تدعمها الموجة العالمية من الثقافة الكورية.

بايك جونج وون: من الشيف الشهير إلى قطب الأعمال

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اكتسب بايك، المعروف باسم “جوردون رامزي كوريا الجنوبية”، شهرة دولية من خلال ظهوره في برنامج Culinary Class Wars ، وهو برنامج على Netflix تصدر قائمة البرامج التلفزيونية غير الإنجليزية العالمية على منصة البث.

وقد عزز حضوره الإعلامي المتزايد، إلى جانب قناته على اليوتيوب التي تضم 6.6 مليون مشترك، مكانته كأيقونة ثقافية ومبتكر في مجال الطهي.

تأسست شركة Theborn Korea في عام 1994، وتدير أكثر من 2900 مطعمًا تحت 25 علامة تجارية، بما في ذلك أسماء شهيرة مثل Paik’s Coffee وHong Kong Banjum.

إن محفظة الشركة المتنوعة واستراتيجيتها التي تركز على القدرة على تحمل التكاليف جعلتها عنصراً أساسياً في مشهد تناول الطعام في كوريا الجنوبية.

هل يمكن لطرح شركة بايك للاكتتاب العام أن يقلب موازين سوق الاكتتابات العامة الأولية في كوريا الجنوبية؟

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ويأتي الطرح العام الأولي في لحظة حاسمة بالنسبة لسوق الأسهم في كوريا الجنوبية، التي عانت من صعوبات في السنوات الأخيرة.

حتى الآن في عام 2024، جمعت الاكتتابات العامة الأولية في البلاد 1.23 مليار دولار – وهو أكثر من إجمالي المبلغ الذي تم جمعه في عام 2023، ولكنه بعيد كل البعد عن 15.2 مليار دولار التي تم جمعها في عام 2021.

قد يؤدي إدراج Theborn Korea إلى ضخ الحياة في السوق، التي شهدت مؤخرًا انتكاسة بعد أن سحب المقرض عبر الإنترنت K Bank طرحه العام الأولي بسبب ضعف الطلب.

ويعتقد المحللون أن الطرح العام الأولي لشركة بايك يقدم جاذبية فريدة من خلال التواصل مع الاتجاهات المحلية والدولية في صناعة الأغذية.

وقال أحد محللي السوق: “يستهدف هذا الطرح العام الأولي بشكل مباشر الشعبية المتزايدة للمطبخ الكوري، الذي أصبح تصديرًا ثقافيًا بفضل موجة الثقافة الكورية”.

الاكتتاب العام الأولي يستهدف الصناديق للتوسع والاستحواذ

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وتهدف شركة Theborn Korea إلى استخدام عائدات الطرح العام الأولي لتطوير قوائم طعام جديدة والاستثمار في شركات أخرى ومتابعة عمليات الدمج والاستحواذ.

تم تحديد سعر الطرح العام الأولي في نطاق يتراوح بين 23 ألف إلى 28 ألف وون للسهم، حيث تتولى شركة كوريا للاستثمار والأوراق المالية وشركة NH للاستثمار والأوراق المالية إدارة عملية البيع.

ورغم الضجة التي أحدثتها هذه الخطوة، لا تزال التحديات قائمة. فقد كان أداء سوق الأسهم في كوريا الجنوبية واحداً من الأضعف على مستوى العالم، وسوف يكون جذب ثقة المستثمرين أمراً بالغ الأهمية.

يُنظر إلى الطرح العام الأولي لشركة Theborn Korea باعتباره مؤشراً على ما إذا كان سوق الاكتتابات العامة الأولية في البلاد يمكن أن يتعافى.

تأثير Netflix: ضجة عالمية وتأثير محلي

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يتزامن ارتفاع شعبية بايك مع نجاح برنامج Culinary Class Wars ، الذي أنعش صناعة المطاعم في كوريا الجنوبية. وقد لفت البرنامج الانتباه إلى الطهاة مثل بايك وزاد من عدد الزوار إلى مطاعمهم.

وقد ساهمت اللحظات الفيروسية من العرض، بما في ذلك الوصفات الفريدة وتحديات الطبخ، في تعزيز الاهتمام العام.

ويتماشى توقيت الطرح العام الأولي مع هذا الاتجاه، حيث يوفر للمستثمرين فرصة للاستفادة من الاهتمام الجديد بالطعام الكوري الجنوبي.

نظرة إلى المستقبل: نهضة أم فرصة عابرة؟

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في حين أن الطرح العام الأولي لشركة Theborn Korea يقدم بصيصاً من الأمل، فإن سوق الأسهم في كوريا الجنوبية لا تزال تواجه تحديات. ولا تزال تقلبات السوق، والنمو الاقتصادي البطيء، ومعنويات المستثمرين الحذرة تلقي بظلالها على السوق.

ويشير المحللون إلى أن نجاح الطرح العام الأولي لشركة بايك قد يلهم شركات أخرى لتحذو حذوها، مما يساعد على إنعاش السوق.

وأشار أحد خبراء السوق إلى أن “هذا الطرح العام الأولي يمثل أكثر من مجرد إدراج. فهو اختبار لمدى قدرة السوق على التعافي وجذب استثمارات جديدة”.

وقد يمهد الطرح العام الأولي الطريق أيضًا أمام قطاع الأغذية في كوريا الجنوبية للحصول على مزيد من الاهتمام الدولي، بدعم من العلامة التجارية الشخصية لبايك وموجة الثقافة الكورية.