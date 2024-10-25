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في 25 أكتوبر، تلقت شركة Denny’s Corp (NASDAQ: DENN) دفعة قوية عندما قام محللو Citi بترقية السهم إلى “شراء” من “محايد”.

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وجاء الترقية بالتزامن مع سعر مستهدف منقح عند 7.50 دولار للسهم من 7 دولارات، مما يعكس التفاؤل المتزايد بشأن المبادرات الاستراتيجية للشركة.

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وسلط محللو سيتي الضوء على التحسن في انضباط التكلفة وإغلاق المتاجر الأضعف كعوامل رئيسية تؤثر على نظرتهم الإيجابية.

ويشير الهدف إلى ارتفاع محتمل بنحو 20% عن الإغلاق السابق، مدفوعًا بتوقعات بتحسن التدفق النقدي الحر وتفاؤل المستثمرين.

وارتفعت أسهم ديني بنسبة 5% يوم الجمعة، مما يشير إلى استجابة إيجابية لملاحظة المحللين.

أرباح الربع الثالث تكشف عن نتائج متباينة

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بالنسبة للربع الثالث، أعلنت شركة Denny’s عن إجمالي إيرادات بلغ 111.8 مليون دولار، وهو انخفاض بنسبة 2.1% على أساس سنوي، وهو ما يقل عن توقعات الإجماع بنحو 3.6 مليون دولار.

ظلت مبيعات المطاعم المحلية على مستوى النظام مستقرة عند -0.1%، مع انخفاض المتاجر المملوكة للشركة بنسبة 0.4%.

وشهد الربع انخفاضًا طفيفًا في مبيعات مطاعم الشركة إلى 52.7 مليون دولار، بانخفاض عن 53.2 مليون دولار في العام الماضي، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى إغلاق أربع وحدات من سلسلة Denny’s.

وانخفض هامش تشغيل المطاعم المعدل للشركة إلى 11.8% من 14.3% في العام الماضي، مع ضغوط الهامش المنسوبة إلى زيادة الاستثمارات التسويقية وارتفاع تكاليف الإشغال.

بلغت الأرباح المعدلة للسهم الواحد 0.14 دولار، وهو ما يقل عن التقديرات الإجماعية بمقدار 0.01 دولار، مما يشير إلى تحديات الربحية المستمرة.

أداء الأعمال والتحولات الاستراتيجية

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وعلى الرغم من التحديات المستمرة في قطاع تناول الطعام العائلي، اتخذت Denny’s خطوات استراتيجية لتحقيق الاستقرار في الأداء.

ويهدف إغلاق الشركة للمتاجر الأضعف إلى تحسين مقاييس الربحية، مع التزام الإدارة بزيادة صافية في افتتاح المتاجر على مدى العامين المقبلين – وهو ما يمثل تحولاً إيجابياً منذ عام 2017.

قدمت Denny’s مبادرات مثل قائمة القيمة بقيمة 2-4-6-8 دولارات ووسعت حضورها الافتراضي للعلامة التجارية لجذب تناول الطعام خارج المطعم.

ويتم استكمال هذه الجهود من خلال ترقيات التكنولوجيا في مطاعم الشركة لتحسين تجربة العملاء ودفع نمو المبيعات.

وتشعر الإدارة أيضًا بالتفاؤل بشأن سلسلة مطاعم Keke، حيث من المتوقع أن يؤدي تطوير المشروبات والتوسع خارج المطعم إلى دفع النمو في المستقبل.

يعكس التقييم احتمالات الصعود

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يتم تداول أسهم Denny’s حاليًا عند مستوى 6.1x EBITDA لشركة Citi في عام 2025، مما يشير إلى أن المستثمرين قد يقللون من تقدير الارتفاع المحتمل من المبادرات الجارية.

ويبلغ العائد على التدفق النقدي الحر نسبة قوية تبلغ 9%، مما يشير إلى ملف إيجابي للمخاطرة والمكافأة.

ويرى المحللون قيمة في قدرة ديني على الاستفادة من إغلاق المتاجر والاستثمارات التكنولوجية وإعادة التصميم لتعزيز نمو المبيعات.

وفي حين لا تزال تحديات الصناعة قائمة، فإن السعر المستهدف المعدل الذي حددته سيتي جروب عند 7.50 دولار للسهم يشير إلى إمكانية تحقيق عوائد كبيرة من المستويات الحالية.

التعامل مع تحديات الصناعة

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يواجه قطاع تناول الطعام العائلي تحديات مستمرة، مع انخفاض حركة المرور بأكثر من 20% منذ عام 2019، وفقًا لبيانات الصناعة.

وتهدف استراتيجية ديني المتمثلة في تقليص المتاجر الأضعف وإعادة صياغة قائمتها وعروضها الترويجية لتلبية تفضيلات المستهلكين المتغيرة إلى معالجة هذه الضغوط.

وعلى الرغم من تباطؤ مبيعات الصناعة، فإن جهود Denny’s لإعادة إطلاق قائمة القيمة الخاصة بها وتوسيع مبادرات العلامة التجارية الرقمية تشير إلى تركيزها على استعادة الأرض المفقودة.

ومن المتوقع أن يؤدي إعادة إطلاق قائمة القيمة التي تتراوح بين 2 و4 و6 و8 دولارات في الربع الثالث، إلى جانب التحسينات في تجربة العملاء من خلال الترقيات التقنية، إلى تخفيف بعض الضغوط.

التركيز الاستراتيجي على إغلاق المتاجر وإعادة تصميمها

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وأكد تقرير سيتي أن إغلاق متاجر ديني ساعد في تصفية المواقع ذات الأداء الضعيف، مما أدى إلى قاعدة أقوى للنمو المستقبلي.

مع وجود خط أنابيب يضم 150 متجرًا عالميًا جديدًا قيد التطوير، تتوقع Denny’s تحقيق زيادة صافية في عدد المتاجر خلال العامين المقبلين.

ويبدو أن تركيز العلامة التجارية على إعادة تصميم رسالة تسويقية ذات صلة والحفاظ عليها يعالج بعض التحديات التاريخية التي يواجهها قطاع تناول الطعام العائلي.

بالإضافة إلى ذلك، تهدف المبادرات مثل ترقيات تقنية Xenial، والتي تشمل QRPay والخوادم المحمولة، إلى تحسين الكفاءة التشغيلية والتفاعل مع العملاء.

مع إغلاق المتاجر على المسار الصحيح والمبادرات الإستراتيجية مثل برنامج المكافآت المحدث والتوسع الرقمي للعلامة التجارية، يبدو أن Denny’s في وضع يسمح لها بتجاوز التحديات في الأمد القريب مع تمهيد الطريق لمستقبل أكثر استقرارًا.

الآن، دعونا نتعمق في المسار الفني للسهم للحصول على رؤى أعمق حول ما تكشفه الرسوم البيانية حول تحركات أسعار ديني المستقبلية.

تغير الزخم على المدى القصير

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لا يزال سهم Denny’s في اتجاه هبوطي طويل الأجل منذ أن وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بالقرب من 24 دولارًا في عام 2019.

المصدر: TradingView

ومع ذلك، فإن الارتفاع الأخير في سعر السهم بعد أن أعلنت الشركة عن نتائجها للربع الثالث قد أدى إلى تغيير الزخم قصير الأجل نحو الصعود.

مع الأخذ في الاعتبار ذلك، يمكن للمستثمرين الذين لديهم وجهة نظر صعودية بشأن الشركة، مثل المحللين في سيتي، البدء في مركز طويل عند المستوى الحالي مع وقف خسارة أسفل أدنى مستوى تأرجحي حديث عند 5.40 دولار.

يجب على المتداولين الذين يستمرون في توقع هبوط السهم الامتناع عن البدء في مركز بيع جديد عند المستويات الحالية.

لا ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار اتخاذ موقف قصير إلا إذا ارتد السهم إلى مستويات أعلى من 8.80 دولار.