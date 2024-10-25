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حذر براندون نيسبيل، المحلل في KeyBanc، من أن المستثمرين يجب أن يفكروا في جني الأرباح في شركة Apple Inc (NASDAQ: AAPL) لأن سعر سهمها معرض لخطر رؤية انخفاض كبير خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة.

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وفي يوم الجمعة، خفض نيسبل تصنيف الشركة المصنعة للآيفون إلى “وزن منخفض” وقال إن أسهمها قد تهبط إلى 200 دولار، وهو ما يشير إلى انخفاض محتمل بنسبة 13% من هنا.

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إنه متسامح مع شركة التكنولوجيا العملاقة حيث أن إطلاقها لجهاز iPhone SE في أوائل عام 2025 “قد يكون له تأثير سلبي على مبيعات iPhone 16”.

ارتفعت أسهم شركة أبل بنحو 40% خلال الأشهر الستة الماضية.

قد يكون iPhone SE بمثابة ريح معاكسة لسهم Apple

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قررت شركة KeyBanc اليوم تخفيض تصنيف Apple على خلفية استطلاع رأي حديث قال فيه 59% من المشاركين إنهم يريدون الترقية إلى iPhone 16.

لكن 61% من المشاركين الذين أبدوا اهتمامهم بالتحديث أبدوا اهتمامهم أيضًا بجهاز iPhone SE القادم.

“ومن وجهة نظرنا، إذا نجح iPhone SE، فقد ترتفع وحدات iPhone ولكن أسعار البيع المتوسطة قد ترتفع، على عكس الإجماع”، كما زعم في مذكرة بحثية.

آخر مرة أطلقت فيها شركة AAPL هاتف iPhone SE كانت في عام 2022.

أصبح براندون نيسبل متشائمًا بشأن أسهم شركة Apple هذا الصباح أيضًا لأن التوقعات بأن تزيد إيرادات الشركة في جميع المناطق الجغرافية وجميع الفئات في عام 2025 “غير واقعية”.

وليس الأمر كما لو أن الشركة التي يقع مقرها الرئيسي في كوبيرتينو تتمتع بعائد أرباح مربح للغاية لجذب مستثمري الدخل إلى أسهمها عند مستوياتها الحالية أيضًا.

الذكاء الاصطناعي سيستغرق بعض الوقت لمساعدة سعر سهم Apple

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يأتي نداء كي بانك الحذر بشأن شركة أبل قبل أيام فقط من الموعد المقرر للشركة المدرجة في بورصة ناسداك للإعلان عن نتائجها المالية للربع الرابع. وتشير التوقعات إلى أنها ستحقق أرباحًا قدرها 1.54 دولارًا للسهم مقابل 1.46 دولارًا للسهم قبل عام.

في شهر يونيو، أعلنت الشركة المتعددة الجنسيات عن Apple Intelligence – وهي علامتها التجارية الخاصة من حلول الذكاء الاصطناعي، على أمل أن يؤدي ذلك إلى دورة ترقية رئيسية.

لكن المحللين أبدوا قلقهم مؤخرًا من أن Apple Intelligence قد لا تكون قادرة على دفع الطلب على المواد في أي وقت قريب.

وتحدث براندون نيسبل أيضًا عن الحاجة إلى أن تقوم شركة AAPL “بتوضيح خطة لاستثمار Apple Intelligence” في بيان أرباحها القادم حتى يرتفع سعر السهم بشكل أكبر.

وقال لعملائه يوم الجمعة: “من الواضح أن شركة أبل تعمل على رفع الوعي، حيث سيستغرق تحقيق الربح بعض الوقت”.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، حذر محللو UBS أيضًا من أن مبيعات وحدات iPhone من المرجح أن تظل ثابتة على أساس سنوي في الربع الثالث من سبتمبر للشركة، مما يعكس أن الضجة حول الذكاء الاصطناعي بعيدة كل البعد عن الانعكاس على الإيرادات في الوقت الحالي.