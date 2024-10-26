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بعد ارتفاع ملحوظ بنسبة 42% في سعر السهم منذ بداية العام، شهدت أسهم T-Mobile US Inc. (NASDAQ: TMUS) وصولها إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

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في 25 أكتوبر/تشرين الأول، خفض المحللون في شركة ريموند جيمس تصنيف الشركة من “أداء أفضل” إلى “أداء السوق”.

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وعلى الرغم من الأداء القوي لشركة T-Mobile بعد اندماجها مع Sprint – والذي أدى إلى تحسين وضع السوق وتوسيع الهوامش – إلا أن الشركة أعربت عن مخاوفها بشأن التقدير السريع للسهم.

وقد تجاوز سعر السهم بالفعل هدف ريموند جيمس بنهاية عام 2025 وهو 221 دولارًا، مما دفعهم إلى التساؤل عن استدامة تقييمه الحالي وسط مخاطر محتملة للشركة والصناعة والاقتصاد الكلي.

أرباح قوية في الربع الثالث وتوجيهات متزايدة

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تجاوزت نتائج T-Mobile في الربع الثالث التوقعات، مما يدل على قوة وضعها المالي.

أعلنت الشركة عن تحقيق صافي دخل بلغ 3.06 مليار دولار، أو 2.61 دولار للسهم، متجاوزة متوسط تقديرات المحللين البالغة 2.43 دولار للسهم.

وارتفعت الإيرادات بنحو 5% على أساس سنوي إلى 20.16 مليار دولار، متجاوزة التقديرات الإجماعية البالغة 20.01 مليار دولار.

وفي ضوء هذه النتائج، رفعت شركة T-Mobile إرشاداتها للعام بأكمله في جميع المجالات.

وتتوقع الشركة الآن إضافة ما بين 5.6 مليون و5.8 مليون عميل إلى صافي عملاء الخدمة اللاحقة للدفع، وهو ارتفاع عن النطاق السابق الذي تراوح بين 5.4 مليون و5.7 مليون.

وتم أيضًا زيادة توقعات التدفق النقدي الحر المعدل إلى ما بين 16.7 مليار دولار و17.0 مليار دولار.

توسيع قاعدة العملاء والشراكات الاستراتيجية

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وشهد الربع الثالث إضافة شركة T-Mobile لنحو 1.6 مليون عميل صافٍ لخدمة الدفع الآجل، مما رفع إجمالي عدد عملائها إلى 127.5 مليون من 117.9 مليون في العام السابق.

يتفوق هذا النمو على المنافسين الرئيسيين مثل AT&T وVerizon، مما يعزز مكانة T-Mobile كشركة رائدة في الصناعة في إضافات المشتركين.

وتستثمر الشركة أيضًا في التقنيات المبتكرة، حيث تتعاون مع OpenAI لتطوير IntentCX، وهي منصة خدمة العملاء التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتتعاون مع Nvidia لإنشاء مركز ابتكار AI RAN.

تهدف هذه المبادرات إلى تحسين تجربة العملاء وتحسين أداء الشبكة، مما قد يؤدي إلى تقليل التكاليف التشغيلية وفتح مصادر دخل جديدة.

أساسيات الأعمال والميزة التنافسية

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تتجلى أساسيات T-Mobile القوية في نموها المستمر ومكاسب حصتها في السوق.

لم يساهم التكامل الناجح مع Sprint في توسيع قاعدة عملائها فحسب، بل أدى أيضًا إلى تحسين الكفاءة التشغيلية والهوامش.

وتركز الشركة على طرح شبكة الجيل الخامس ونفقات رأس المال المنخفضة – والتي من المتوقع أن تتراوح بين 8.8 مليار دولار و9.0 مليار دولار – مما يمنحها ميزة تنافسية على نظيراتها.

مع توقعات بتحقيق أرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تتراوح بين 31.6 مليار دولار و31.8 مليار دولار، أظهرت شركة T-Mobile ربحية قوية وقدرة على توليد التدفق النقدي.

مقاييس التقييم ووجهات نظر المحللين

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وعلى الرغم من التوقعات المالية الإيجابية، يحذر بعض المحللين من مقاييس تقييم T-Mobile.

لقد أدى الصعود السريع للسهم إلى تحقيق عائد للتدفق النقدي الحر بنسبة تقترب من 7%، وهو أقل من عائد منافسيها الرئيسيين.

وقد أثار هذا مخاوف بشأن ما إذا كان تقييم القسط مبررًا دون استمرار النمو المتسارع.

بالإضافة إلى ذلك، لاحظ المحللون في رايموند جيمس أن عمليات إعادة شراء الأسهم التي تقوم بها الشركة كانت أبطأ من المتوقع، مما يشير إلى أن الإدارة ربما تمارس الحذر بسبب ارتفاع سعر السهم.

مع توضيح المشهد الأساسي، يتحول التركيز إلى كيفية أداء أسهم T-Mobile في الأشهر المقبلة.

إن فحص الجوانب الفنية سوف يوفر رؤى إضافية حول ما إذا كانت الأسهم قادرة على الحفاظ على زخمها الصعودي أو ما إذا كانت مرحلة توحيد الأسعار تلوح في الأفق.

ظهور ضعف قصير المدى

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بعد صعوده السريع هذا العام، وصل سهم T-Mobile أخيرًا إلى حاجز بسيط بالقرب من 235 دولارًا.

يبقى أن نرى ما إذا كان هذا سيشكل مقاومة على المدى المتوسط.

المصدر: TradingView

لذلك، يجب على المستثمرين الذين لديهم نظرة صعودية للسهم أن يظلوا حذرين ويمتنعوا عن فتح مراكز طويلة جديدة ما لم يحقق إغلاقًا يوميًا فوق 235 دولارًا.

يمكن للمتداولين الذين لديهم توقعات هبوطية الدخول بمخاطر منخفضة في الوقت الحالي.

يمكنهم بيع السهم عند المستويات الحالية بالقرب من 228 دولارًا مع وقف الخسارة عند 236.3 دولارًا.

إذا تحول هذا الضعف قصير المدى إلى ضعف متوسط المدى، فقد ينخفض السهم إلى مستويات دعمه بالقرب من 192 دولارًا، حيث يمكن جني الأرباح.