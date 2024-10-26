الرئيس التنفيذي لشركة Ripple يدلي بتصريحات إيجابية بشأن صناعة العملات المشفرة: هل يساعد ذلك Vantard؟

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براد جارلينجهاوس – الرئيس التنفيذي لشركة Ripple Labs يتوقع أن تكون بيئة ما بعد الانتخابات أكثر ملاءمة لمساحة التشفير.

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ولكن وجهة نظره المتفائلة لا تعتمد على من سيفوز بالمنصب في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

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وقال في مقابلة أجريت معه مؤخرا مع شبكة CNBC: “هذه هي الانتخابات الأكثر أهمية التي أجريناها، ولكنني أعتقد أيضًا أنه بغض النظر عما يحدث، سنحصل على كونجرس أكثر تأييدًا للعملات المشفرة وأكثر تأييدًا للابتكار من أي وقت مضى”.

تعليقه مهم لأنه لا يتعلق فقط بسعر XRP. إنه مقتنع بأن العملات المشفرة الأخرى، والتي قد تشمل Vantard التي تم إطلاقها مؤخرًا، يمكن أن تبدأ في الاستفادة بعد الانتخابات الأمريكية في عام 2024.

ما تحتاج إلى معرفته عن Vantard

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Vantard يشبه إلى حد كبير صندوق التداول في البورصة، ولكن بالنسبة للعملات المشفرة فقط.

فكر في الأمر، كيف يساعد الاستثمار في صندوق الاستثمار المتداول مستثمر سوق الأوراق المالية؟

إنه يزيل بشكل أساسي جميع الصداع الناتج عن اختيار الأسهم الفردية التي يمكن أن تقدم عوائد كبيرة، ويترك هذه المهمة بدلاً من ذلك للخبراء.

كل ما عليك فعله هو الاستثمار في صندوق متداول في البورصة مناسب، وسيمنحك التعرض لأفضل الأسماء ضمن هذا القطاع.

وعلى نحو مماثل، فإن فانتارد هو صندوق مؤشرات يتعامل في المقام الأول في عملات الميم التي اكتسبت سمعة طيبة من خلال تقديم عوائد أولية مذهلة. ولكن هناك الآلاف منها ــ واختيار العملات التي تتمتع بأقصى قدر من الإمكانات يبدو مهمة محبطة بكل تأكيد.

وهنا يأتي دور Vantard. يمكنك ببساطة الاستثمار في عملة VTARD الأصلية الخاصة بها وستكون في وضع جيد للاستفادة من القوة في أفضل عملات الميم المستندة إلى Solana.

يمكنك معرفة المزيد عن Vantard على هذا الرابط.

تجتذب مبيعات Vantard المسبقة طلب قوي

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لاحظ أن Vantard لا يعرضك لمجموعة مختارة من عملات الميم فقط.

يتم التنقل بينها بانتظام للتأكد من أنك في وضع يسمح لك بالاستفادة من تلك التي من المتوقع أن تتفوق في الأداء في الأسابيع المقبلة.

قد يكون $VTARD استثمارًا مثيرًا في الكتابة أيضًا لأنه تمكن من جمع أكثر من 166000 دولار في غضون أيام من إطلاق البيع المسبق.

وما يشير إليه هذا هو الطلب القوي، والذي يعمل عادة كعلامة واضحة على استثمار عظيم في المستقبل.

بالإضافة إلى ذلك، فإن رمز Vantard الأصلي متاح بسعر 0.0001 دولار فقط. لذا، ليس من الضروري أن يكون لديك رأس مال ضخم لبناء مركز مبكر فيه. حتى لو كان بإمكانك توفير 10 دولارات فقط، فسوف تربح مركزًا كبيرًا في $VTARD.

بعد البيع المسبق، ستسعى عملة Vantard إلى الإدراج في بورصة العملات المشفرة التي تميل إلى جذب المزيد من الاهتمام ودفع سعر الرمز الرقمي إلى الارتفاع.

هذا هو الوقت الذي ستتمكن فيه من الاستفادة بشكل مربح من الاستثمار في $VTARD.

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