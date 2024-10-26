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يقول ألكسندر بيتيرس، المحلل في شركة بيرنشتاين، إن أسهم الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة في أوروبا “وصلت إلى أدنى مستوياتها (أو على الأقل استقرت) مقارنة بالأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة”.

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لقد كان أداء الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة ضعيفًا على مدار العامين الماضيين، لكن بيترك مقتنع بأنها ستتعافى بشكل حاد في عام 2025.

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يبدو أن المحلل في شركة بيرنشتاين متفائل بشكل خاص بشأن ثلاثة أسماء: Duerr AG، وIpsos SA، وSoitec SA.

ويعتقد أن كل واحد من هذه الأسماء الثلاثة قد يحقق عائدا يزيد عن 50% خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة.

دعونا نرى ما الذي تخبئه شركات Duerr وIpsos وSoitec للمستثمرين المحتملين.

Duerer AG (ETR: DUE)

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كان سهم شركة Duerr مخيبا للآمال بالنسبة للمساهمين هذا العام ولكن توقعات نموه الواعدة تجعله اختيارًا رائعًا لعام 2025، وفقًا لألكسندر بيترس.

ويتوقع أن تستفيد شركة هندسة المواد والمصانع من التحول المستمر إلى المركبات الكهربائية.

وأضاف المحلل أن هناك اتجاهات صناعية أخرى يمكن أن تساعد سعر سهم دور على التعافي خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، بما في ذلك زيادة الاهتمام العالمي بمواد البناء المستدامة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن أسهم الشركة التي يقع مقرها في شتوتغارت بألمانيا تتداول حاليًا بتقييم جذاب أيضًا.

وتتوقع بيرنشتاين أن يرتفع سهم دور بنسبة 80% ليصل إلى 38 يورو بحلول نهاية عام 2025.

إبسوس سا (وكالة حماية البيئة: IPS)

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ويتوقع ألكسندر بيتيرس أن تتعافى أعمال شركة إيبسوس في الولايات المتحدة العام المقبل.

ويوصي بالاستثمار في هذه الشركة المتخصصة في أبحاث السوق والتي تحتل المرتبة الثالثة عالميا أيضا لأنها نجحت في تحسين هوامشها من 10% قبل الوباء إلى 13% في عام 2023.

وقال المحلل لعملائه في مذكرة بحثية حديثة: “على الرغم من تأثر إيبسوس بمناخ الاقتصاد الكلي الضعيف، فإن عملياتها من المتوقع أن تثبت مرونتها، مما يسمح لها بالحفاظ على هامش التشغيل عند حوالي 13%، مع توليد تدفق نقدي حر قوي”.

وتتوقع بيرنشتاين أن يصل سعر سهم إيبسوس إلى 79 يورو خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، وهو ما يشير إلى إمكانية تحقيق مكاسب هائلة بنسبة 68% من هنا.

سويتيك سا (وكالة حماية البيئة: SOI)

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Soitec هي شركة تصنيع أشباه الموصلات مقرها في إيزير بفرنسا، ويصفها بيرنشتاين بأنها “قصة ذكاء اصطناعي مثيرة للإعجاب”.

أعرب ألكسندر بيتيرس عن تفاؤله بشأن منتج Photonics-SOI الخاص بالشركة والذي يمثل حاليًا نسبة ضئيلة من إجمالي إيراداتها.

لكن المحلل واثق من أن مساهمتها ستنمو بشكل كبير في المستقبل.

وأضاف أن “الطلب على الترابطات الضوئية عالية النطاق لمراكز البيانات ينمو بالتوازي مع مجموعات الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي عالية الأداء المستخدمة في تدريب [نموذج الذكاء الاصطناعي]”، وهو ما قد يساعد إيرادات Photonics-SOI على النمو بنسبة 40% كل عام.

وتتوقع شركة بيرنشتاين أن يصل سهم Soitec إلى 130 يورو، وهو ما يعني ارتفاعًا بنحو 65% من هنا.