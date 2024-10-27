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بعد سنوات من الترحيب بالمهاجرين لمعالجة مشكلة نقص العمالة وتعزيز النمو الاقتصادي، بدأت كندا في تغيير مسارها.

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في 24 أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو عن خطط لخفض الهجرة، مشيرة إلى الضغوط على الإسكان والوظائف والخدمات العامة.

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ويمثل هذا تراجعاً كبيراً في السياسة المتبعة من جانب دولة معروفة باحتضان الوافدين الجدد باعتبارهم مساهمين أساسيين في اقتصادها.

التحول في سياسة الهجرة في كندا: ما الذي دفع إلى هذا التغيير؟

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شهدت كندا نموًا سكانيًا سريعًا، مدفوعًا بمستويات الهجرة القياسية. ويعادل هذا التدفق إضافة مدينة كاملة بحجم سان دييغو إلى عدد سكان كندا كل عام.

مع عدد سكان يبلغ 40 مليون نسمة فقط، أدى هذا الارتفاع إلى إجهاد البنية التحتية، وارتفاع أسعار المساكن، وارتفاع معدل البطالة.

لقد أدى الضغط على الموارد إلى تحول في الرأي العام.

كشف استطلاع حديث أجراه معهد إنفايرونيكس أن ما يقرب من 60% من الكنديين يعتقدون الآن أن مستويات الهجرة مرتفعة للغاية – وهي زيادة من 27% فقط في عام 2022.

وقد أدى هذا التحول في المشاعر إلى زيادة الضغوط على حكومة ترودو للتحرك، خاصة مع اكتساب حزب المحافظين المعارض المزيد من الأرض قبل انتخابات عام 2025.

التحول عن سياسات الهجرة السابقة

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تاريخيا، كانت سياسات الهجرة في كندا منظمة بشكل جيد وحظيت بنظرة إيجابية.

تشترك كندا في حدود واحدة فقط مع الولايات المتحدة، وقد حددت الحكومة أهدافًا سنوية للهجرة لضمان النمو السكاني السلس.

ومع ذلك، فإن التدفق بعد الوباء – المدفوع بتخفيف قيود السفر ونقص العمالة – تجاوز التوقعات، مما كشف عن ثغرات في النظام.

وفي حين ساعد الارتفاع المفاجئ في أعداد السكان عدة قطاعات على التعافي، مثل الإسكان، وتجارة التجزئة، والاتصالات، إلا أن الوتيرة السريعة سرعان ما تجاوزت قدرة البلاد على استيعاب السكان الجدد.

وقد أدى هذا إلى انخفاض نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر رئيسي لمستويات المعيشة، لأرباع متتالية. ويشعر الشباب والمهاجرون الجدد، الذين يشكلون أهمية حاسمة لسوق العمل، بالضائقة أكثر من غيرهم.

تحطيم نظام الهجرة

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ينقسم نظام الهجرة في كندا بشكل أساسي إلى مجموعتين.

المقيمون الدائمون: يتم اختيار هؤلاء المهاجرين من خلال نظام قائم على النقاط يقوم بتقييم عوامل مثل التعليم، والمهارات اللغوية، وخبرة العمل. وقد كان هذا التجمع تقليديًا بمثابة المصدر الرئيسي للمواطنين الجدد والمهاجرين الاقتصاديين.

يتم اختيار هؤلاء المهاجرين من خلال نظام قائم على النقاط يقوم بتقييم عوامل مثل التعليم، والمهارات اللغوية، وخبرة العمل. وقد كان هذا التجمع تقليديًا بمثابة المصدر الرئيسي للمواطنين الجدد والمهاجرين الاقتصاديين. المقيمون المؤقتون: يشمل هذا التجمع الطلاب الدوليين والعمال الأجانب وطالبي اللجوء. ورغم أن هذه المجموعات كانت تساهم بشكل ضئيل في النمو السكاني، فإن السياسات الأخيرة التي سمحت بسهولة الحصول على تأشيرات العمل أدت إلى زيادة أعدادهم.

غالبًا ما يهدف المقيمون المؤقتون إلى الانتقال إلى الإقامة الدائمة، باستخدام تجربة العمل أو الدراسة في كندا للحصول على ميزة في عملية التقديم.

ومع ذلك، فإن النمو المفاجئ لهذه المجموعة أضاف ضغوطاً على سوق الإسكان والخدمات العامة.

خطة ترودو للحد من الهجرة

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ولمعالجة التحديات التي يفرضها ارتفاع معدلات الهجرة، أعلنت الحكومة عن فرض قيود أكثر صرامة على المقيمين الدائمين والمؤقتين.

تعتزم كندا خفض عدد المقيمين الدائمين الجدد إلى 395 ألفاً في عام 2025، مقارنة بـ485 ألفاً في عام 2023.

وستقوم الحكومة أيضًا بفرض أول سقف على الإطلاق لعدد المقيمين المؤقتين، بهدف خفض أعدادهم بنسبة 20% خلال السنوات الثلاث المقبلة.

ويتضمن الحد الأقصى قيوداً على تأشيرات الطلاب والقيود المفروضة على العمالة الأجنبية، وهي الخطوة التي تهدف إلى تخفيف الضغوط على الإسكان والخدمات العامة.

بحلول عام 2027، تتوقع كندا نمواً سكانياً متواضعاً بنسبة 0.8% فقط ــ وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع النمو السنوي بنسبة 3% الذي شهدته السنوات الأخيرة.

التداعيات الاقتصادية لخفض الهجرة

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ورغم أن سياسة الهجرة الجديدة تهدف إلى استقرار أسواق العمل والإسكان، فإنها تأتي مصحوبة بمخاطر اقتصادية.

تشكل الهجرة السبب الرئيسي وراء كل نمو القوى العاملة في كندا، ومن الممكن أن يؤدي تباطؤ أعداد الوافدين الجدد إلى الإضرار بالأداء الاقتصادي على المدى الطويل.

اعتمدت كندا على الهجرة لتغذية الإنفاق الاستهلاكي، والذي لعب دورا رئيسيا في تجنب الركود خلال الزيادات العدوانية في أسعار الفائدة التي أجراها بنك كندا.

إن خفض معدلات الهجرة قد يؤدي إلى خفض المعروض من العمالة، مما يعوق النمو الاقتصادي وحتى إعادة إشعال التضخم مع كفاح الشركات لملء الوظائف الشاغرة.

موازنة المشاعر العامة والاحتياجات الاقتصادية

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إن قرار الحكومة بخفض أهداف الهجرة يرجع جزئيا إلى السخط العام المتزايد، ولكنه قد يؤدي إلى تعقيد الاستقرار الاقتصادي في المستقبل.

لقد لعبت الهجرة دورا أساسيا في دعم القوى العاملة في كندا، وأي انخفاض كبير فيها قد يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية والنمو.

وأقر وزير الهجرة مارك ميلر بالحاجة إلى اتباع نهج متوازن.

وفي حين أننا بحاجة إلى إدارة تدفق الوافدين الجدد، تظل الهجرة جزءا حيويا من استراتيجيتنا الاقتصادية طويلة الأجل.

ما الذي ينتظر سياسات الهجرة في كندا؟

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تعكس سياسة الهجرة الجديدة نهجاً حذراً في إدارة النمو السكاني، وموازنة المشاعر العامة بالاحتياجات الاقتصادية. ومع ذلك، يحذر المحللون من أن هذه التغييرات قد تؤدي إلى عواقب غير مقصودة.

إن التباطؤ في نمو القوى العاملة قد يضر بقطاعات مثل الرعاية الصحية والبناء والتكنولوجيا، والتي تعتمد جميعها بشكل كبير على المهاجرين المهرة.

وعلاوة على ذلك، فإن انخفاض معدلات الهجرة قد يؤدي إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي، مما قد يؤدي إلى إبطاء التعافي الاقتصادي.

وفي حين تهدف حكومة ترودو إلى معالجة التحديات الفورية، فإن التأثير الطويل الأمد على الاقتصاد الكندي لا يزال غير مؤكد.

إن قدرة البلاد على إيجاد التوازن الصحيح بين التحكم في عدد السكان والنمو الاقتصادي سوف يحدد نجاح هذه السياسات الجديدة.