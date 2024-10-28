أطلق البنك البوليفي Banco Bisa خدمة حفظ USDT

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كشف بنك بيسا عن خدمة الحفظ لعملة USDT المستقرة، مما يمثل خطوة مهمة نحو التبني السائد للعملات المشفرة في بوليفيا.

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يتيح هذا العرض الجديد للعملاء شراء وبيع ونقل USDT بشكل آمن، مما يتيح لهم الاحتفاظ بأصولهم وإجراء المدفوعات الدولية وإرسال الأموال إلى أفراد الأسرة في الخارج.

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تم تصميم تكلفة الخدمة لتكون في متناول الجميع

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وأكد فرانكو أوركيدي، نائب رئيس الأعمال في بنك بيسا، أن جميع المعاملات ستتم من خلال الحسابات الموجودة في البنك، مما يضمن مستوى عال من الأمان للمستخدمين.

وأضاف “السماء هي الحد”، في إشارة إلى الوظائف المستقبلية المحتملة التي يخطط البنك لتقديمها في مجال الأصول الافتراضية.

وتضع خدمة الحراسة بنك بيسا في موقع رائد في بوليفيا، بدعم من الهيئة التنظيمية المالية في البلاد، وهي هيئة الرقابة على النظام المالي (ASFI)، التي رحبت بالمبادرة كوسيلة للحد من المخاطر المرتبطة بالتفاعلات غير الآمنة مع العملات المشفرة.

ويُنظر إلى اعتماد USDT، وهي عملة مستقرة مصممة للحفاظ على قيمتها على قدم المساواة مع الدولار الأمريكي، باعتباره لاعباً رئيسياً في تحويل النظام البيئي المالي في بوليفيا.

يُزعم أن كل USDT قيد التداول مدعوم بدولار يحتفظ به في احتياطيات شركة Tether Limited، الشركة المصدرة، مما يساهم في استقرار سعره.

وهذا يجعل USDT خيارًا جذابًا للأفراد والشركات التي تتطلع إلى التعامل مع الأصول الرقمية مع تقليل التعرض للتقلبات.

وأكدت إيفيت إسبينوزا، مديرة ASFI، على أهمية الأطر التنظيمية في تعزيز الثقة بين المستخدمين.

وأوضحت أن “هذه الخدمة تهدف إلى السماح للعملاء بإجراء عمليات مختلفة بأمان”، مؤكدة التزام بنك بيسا بضمان المعاملات الآمنة.

كما أقام البنك شراكات استراتيجية مع شركات دولية رائدة في مجال الحراسة والتبادل لتعزيز حماية البيانات ومنع الأنشطة غير المشروعة.

تم تصميم تكلفة الخدمة لتكون في متناول الجميع، حيث يبدأ شراء USDT بمبلغ أدنى يبلغ 200 USDT وحدود يومية تصل إلى 10000.

وتتراوح رسوم المعاملات من 35 إلى 100 بوليفيانو، في حين تبلغ تكلفة التحويلات الدولية إلى حسابات الدولار 280 بوليفيانو، مما يجعلها خيارًا جذابًا لأولئك الذين يسعون إلى الاستفادة من العملات المشفرة للمدفوعات عبر الحدود.

اعتماد العملات المشفرة في بوليفيا

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مع استمرار بوليفيا في تطوير موقفها تجاه العملات المشفرة – بعد رفع حظرها على BTC والمدفوعات المشفرة في وقت سابق من هذا العام – أعلن البنك المركزي عن زيادة بنسبة 100٪ في تداول الأصول الافتراضية منذ رفع الحظر.

يعكس هذا التحول القبول المتزايد للعملات الرقمية والرغبة في مواءمة لوائح بوليفيا مع لوائح نظيراتها في أمريكا اللاتينية.

إن إطلاق بنك بيسا لخدمة حفظ USDT لا يمهد الطريق أمام حلول مالية مبتكرة في بوليفيا فحسب، بل ويؤكد أيضًا على التزام البنك بتثقيف المستخدمين.

وكما أشار أوركيدي، “يبدو المستقبل مشرقًا لأولئك الذين يتطلعون إلى استكشاف عالم العملات المشفرة في بوليفيا”.