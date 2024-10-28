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افتتحت الأسهم الهندية بشكل إيجابي يوم الاثنين 28 أكتوبر، بدعم من عمليات شراء قوية في الأسهم القيادية مثل بنك ICICI، وSBI، وInfosys.

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في الساعة 10:55 صباحًا بتوقيت الهند، ارتفع مؤشر S&P BSE Sensex بمقدار 935 نقطة، أو 1.18%، ليصل إلى 80,337، في حين ارتفع مؤشر NSE Nifty50 بمقدار 249 نقطة، أو 1.03%، ليصل إلى 24,430.

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أفضل أداء في NSE و Sensex

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ومن بين الشركات الرائدة في الرابحين في بورصة NSE، Shriram Finance، وICICI Bank، وSBI، وBPCL، وNTPC.

وعلى النقيض من ذلك، كانت الشركات المتخلفة عن الركب هي شركات كول إنديا، وأونغك، وإل آند تي، وآي تي سي، وتيك ماهيندرا.

كان بنك ICICI هو الأفضل أداءً في مؤشر Sensex، حيث ارتفع بنسبة 3.1% بعد تحقيق أرباح قوية في الربع الثاني، كما أظهرت SBI وNTPC أيضًا مكاسب ملحوظة.

مع اتساع السوق المواتي، من بين 3144 سهمًا تم تداولها في بورصة مومباي، ارتفع 1896 سهمًا، وانخفض 1103 سهمًا، وظل 145 سهمًا دون تغيير، وفقًا لـ Upstox.

هبطت أسهم شركة InterGlobe Aviation بنسبة 10% إلى 3929.50 روبية هندية في بورصة NSE بعد الإبلاغ عن خسارة في الربع الثاني بلغت 986.7 كرور روبية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى توقف الطائرات وزيادة تكاليف الوقود.

وقال الرئيس التنفيذي بيتر إلبرز: “واجه أداؤنا رياحًا معاكسة موسمية وتكاليف مرتفعة بسبب توقف الطائرات عن العمل، والتي أصبحت مستقرة الآن”.

في المقابل، ارتفعت أسهم شركة Texmaco Rail بنسبة 5% إلى 207.30 روبية هندية في بورصة BSE، مدفوعة بنتائج الربع الثاني القوية.

وانخفض مؤشر BSE MidCap بنسبة 0.22% إلى 45,354.71 نقطة، في حين انخفض مؤشر BSE SmallCap بنسبة 0.68% إلى 51,980.80 نقطة.

من بين القطاعات، أظهرت القطاعات المصرفية والمالية وتكنولوجيا المعلومات فقط حركة إيجابية، مع ارتفاع مؤشر BSE Bankex بنحو 1% إلى 58,529.04 روبية.

وعلى الصعيد العالمي، ارتفع مؤشر نيكي الياباني بنسبة 1.6% بعد الخسائر الأولية، في حين انخفض الين بنسبة 0.5% إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 153.3 ين للدولار بعد خسارة الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم لأغلبيته البرلمانية. وبالإضافة إلى ذلك، انخفضت أسعار النفط.

ظهرت أسهم Afternoon Energies لأول مرة بعلاوة قدرها 66٪

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شهدت شركة Waaree Energies أول ظهور قوي لها في سوق الأوراق المالية في 28 أكتوبر، حيث افتتحت الأسهم عند 2500 روبية، وهو ما يمثل علاوة كبيرة بنسبة 66.3٪ فوق سعر الإصدار البالغ 1503 روبية للسهم في البورصة الوطنية (NSE).

لكن هذه المكاسب جاءت أقل من توقعات السوق الرمادية، حيث تم تداول الأسهم عند علاوة بلغت 84%.

السوق الرمادية هي منصة غير رسمية يتم فيها تداول الأسهم قبل فتح الاكتتاب الرسمي وتستمر حتى يوم الإدراج.

وفي أخبار أخرى عن سوق الأوراق المالية، قفز سهم DLF بنسبة 6% بعد الإعلان عن تضاعف صافي ربح الشركة في الربع الثاني، مما أدى إلى مشاعر إيجابية من جانب شركات السمسرة. كما تتداول أسهم Bharti Airtel على ارتفاع قبل تقرير أرباح الربع الثاني.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسهم Bandhan Bank بنسبة 8% بعد زيادة بنسبة 30% في أرباح الربع الثاني. وأبقت Jefferies على تصنيف “شراء” للبنك، وحددت سعرًا مستهدفًا عند 240 روبية.

من ناحية أخرى، انخفضت أسهم IDFC First Bank بنسبة 9% بعد أن أعلن البنك عن انخفاض صافي ربح الربع الثاني بنسبة 73%. بالإضافة إلى ذلك، تم إدراج أسهم Deepak Builders & Engineers بخصم 1.5% عن سعر طرحها العام الأولي.