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تمكنت عملة البيتكوين من الوصول إلى 69 ألف دولار يوم الاثنين حيث بدأ المتداولون في اتخاذ مراكزهم قبل أسبوع الانتخابات في الولايات المتحدة.

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استجابت بعض العملات البديلة الرائدة بالمثل، ولكن معظم العملات الميمية والرموز المستوحاة من السياسة حققت أكبر المكاسب خلال اليوم الماضي.

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أما بالنسبة لأعلى 99 عملة بديلة، فقد تصدرت SPX وBSV وRUNE المخططات.

شهدت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة ارتفاعًا طفيفًا وبلغت أكثر من 2.44 تريليون دولار وقت نشر هذا التقرير.

حافظت عملة البيتكوين على مكانتها باعتبارها الأصل المهيمن في السوق، على الرغم من أن هيمنتها انخفضت قليلاً إلى 55.31%، من 56.02% في اليوم السابق.

أعادت عملة البيتكوين اختبار مستوى 69000 دولار للمرة الثانية هذا الشهر ووصلت إلى أعلى مستوى لها خلال اليوم عند 69217 دولارًا، قبل أن تتراجع نحو 68600 دولار في وقت لاحق من اليوم.

تم تصفية ما يقرب من 16.0 مليون دولار من المراكز القصيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية مقارنة بـ 3.1 مليون دولار فقط من التصفية الطويلة، مما يؤكد أن حركة السعر الأخيرة قد أثارت ضغطًا قصيرًا، مما يدل على الزخم الصعودي القوي السائد في السوق.

وكان هناك أيضًا ارتفاع في الاهتمام المفتوح للبيتكوين، والذي عندما يقترن بارتفاع الأسعار، يؤكد أن المتداولين كانوا يراهنون على استمرار ارتفاع البيتكوين.

تظل الانتخابات العامل الاقتصادي الكلي الرئيسي الذي يدعم ثقة السوق، ولكن الأسبوع المقبل يجلب أيضًا تحديثات اقتصادية حاسمة، بما في ذلك تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، وبيانات الاستهلاك الشخصي المرتبطة بالتضخم، وأحدث تقرير للوظائف يوم الجمعة، وكلها يمكن أن تؤثر بشكل كبير على معنويات السوق.

يعتقد المتداول البارز مايكل فان دي بوب أن عملة البيتكوين قد تعيد قريبًا اختبار أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 73737 دولارًا والذي وصلت إليه في مارس.

في تحليله الأخير للرسم البياني لزوج BTC/USDT لمدة 4 ساعات، سلط المحلل الضوء على مناطق المقاومة الرئيسية حول 71,680 دولارًا و73,650 دولارًا والتي يحتاج الثيران إلى كسرها قبل حدوث ذلك.

ومع ذلك، فهو يعتقد أن هذا السيناريو قد يحدث خلال الأسبوعين المقبلين.

شارك المتداول والمحلل Rekt Capital في توقعات صعودية مماثلة، مشيرًا إلى أن البيتكوين نجح في اختراق مستوى المقاومة قصيرة الأجل عند حوالي 68600 دولار وأكد أنه دعم جديد.

وبحسب المحلل فإن إعادة الاختبار هذه قد تؤدي إلى المزيد من الزخم الصعودي مع استمرار السعر في الارتفاع في الأسبوع الجديد.

في وقت كتابة هذا التقرير، كان سعر البيتكوين يتداول أعلى مستوى الدعم عند 68,601 دولار، بارتفاع 1.3% عن اليوم الماضي.

بشكل عام، كان سوق العملات المشفرة صعوديًا للغاية مع وصول مؤشر الخوف والجشع إلى 72.

وكان أكبر الرابحين هذا الأسبوع هم:

بيتكوين إس في

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ارتفعت قيمة عملة البيتكوين ساتوشي فيجن (BSV) بنسبة 9.2% ووصلت إلى أعلى مستوى أسبوعي لها عند 50.40 دولارًا في 28 أكتوبر.

تم تداول الشوكة الصلبة للبيتكوين بشكل جانبي على مدار اليومين الماضيين قبل تشكيل شمعة إلهية خلال الساعات الأخيرة من يوم الاثنين.

المصدر: CoinMarketCap

في حين لم يتم تأكيد السبب الدقيق وراء ارتفاع سهم BSV، إلا أنه تزامن مع ارتفاع كبير في الاهتمام المفتوح، والذي ارتفع بنسبة 42.91% إلى 13.5 مليون دولار، مما يشير إلى زيادة نشاط المتداولين وزيادة المضاربة التي قد تدفع السعر إلى الارتفاع.

عند النظر إلى المنشورات على X، يبدو أن BSV كانت تستفيد من الرواية القائلة بأنها التجسيد الحقيقي لرؤية ساتوشي ناكاموتو، مع تأكيد المتداولين على قدرتها على التوسع برسوم معاملات منخفضة والتعامل مع تطبيقات على مستوى المؤسسات، على عكس Bitcoin، والتي يدعي الكثيرون أنها انحرفت عن غرضها الأصلي كنظام نقدي إلكتروني من نظير إلى نظير.

SPX6900

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واصلت SPX6900 (SPX)، العملة الرقمية التي تطمح إلى تجاوز مؤشر S&P 500 والوصول إلى هدف القيمة السوقية البالغة 69 تريليون دولار، مسيرتها التي بدأت في أواخر سبتمبر/أيلول وتمكنت من الوصول إلى أعلى مستوى لها خلال اليوم عند 0.95 دولار.

سجلت عملة الميم ارتفاعًا بنسبة 6.2% خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبنسبة مذهلة بلغت 749% خلال الشهر الماضي.

المصدر: CoinMarketCap

بالإضافة إلى الإثارة العامة المحيطة بعملات الميم، تلقى SPX6900 دفعة كبيرة بعد إدراجه مؤخرًا على بورصة LogX اللامركزية للتداول الدائم.

كما اكتسب الرمز زخمًا مع اندماجه في بروتوكول Wormhole عبر السلسلة، مما فتح آفاق استثمارية جديدة للمتداولين.

ثورشين

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سجلت عملة THORChain (RUNE) ارتفاعًا بنسبة 5% يوم الاثنين لتصل إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر عند 5.71 دولارًا بقيمة سوقية بلغت 1.88 مليار دولار في وقت نشر هذا التقرير.

كان الأسبوع الماضي متقلبًا بالنسبة للعملة البديلة حيث تم تداولها بين 4.84 دولارًا و 5.68 دولارًا.

المصدر: CoinMarketCap

ويبدو أن الشراكة الأخيرة للمشروع مع شركة تصنيع محافظ الأجهزة Ledger هي المحفز الرئيسي وراء الارتفاع الحالي.

وفي الوقت نفسه، سلط العديد من المحللين الضوء على إشارات فنية قوية تشير إلى أن RUNE قد يكون في وضع يسمح له بالاختراق الصعودي على المدى القصير.