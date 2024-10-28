انخفاض استهلاك الذهب في الصين بنسبة 11% مع ردع الأسعار المرتفعة للمشترين

تابع Invezz على Telegram و Twitter و Google الإخبار ي للحصول على تحديثات فورية >

انخفض استهلاك الذهب في الصين بأكثر من 11% على أساس سنوي خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول بسبب ارتفاع الأسعار.

Advertisement هل تبحث عن إشارات وتنبيهات من متداولين محترفين؟ اشترك في Invezz Signals™ مجانًا. يستغرق 2 دقيقة.

قالت جمعية الذهب الصينية يوم الاثنين إن الصين استهلكت 741.732 طن من الذهب، بانخفاض 11.2% على أساس سنوي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024.

Advertisement

ويعد العملاق الآسيوي أحد أكبر مستهلكي الذهب إلى جانب الهند.

لقد أدى ارتفاع أسعار الذهب خلال هذا العام إلى ردع المستهلكين عن شراء المجوهرات، وهو ما انعكس في البيانات.

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 30% منذ بداية العام بسبب تفاؤل خفض أسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية.

ارتفع عقد الذهب الأكثر نشاطا في ديسمبر على بورصة كومكس إلى مستوى قياسي عند 2772.60 دولار للأوقية في وقت سابق من هذا الشهر.

إيصالات شراء المجوهرات

Copy link to section

وانخفض استهلاك المجوهرات في الصين، الذي يمثل نحو 54% من إجمالي الطلب على المعدن الأصفر، بشكل حاد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

انخفض استهلاك المجوهرات خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر بنسبة 27.5% إلى 400.038 طن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الجمعية:

ارتفعت أسعار الذهب خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام، مما أثر على شراء المجوهرات، على الرغم من أن التطور السريع لنماذج التجارة الإلكترونية الجديدة مثل البث المباشر وتجارة التجزئة الفورية قد دفع نمو استهلاك المجوهرات الذهبية ذات الجرام الصغير.

وبحسب البيانات، انخفض استخدام الذهب للأغراض الصناعية والاستخدامات الأخرى بنسبة 2.8% على أساس سنوي إلى 58.973 طن خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وقالت الجمعية إن “أسعار الذهب واصلت ارتفاعها خلال الأرباع الثلاثة الأولى، وتأثر استهلاك المجوهرات الذهبية بشكل كبير”.

إنتاج الذهب ينخفض أيضا

Copy link to section

وبحسب أحدث الإحصاءات، بلغ إنتاج الذهب الخام المحلي في الصين 268.068 طن خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول، بانخفاض 3.180 طن مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

وقالت الجمعية إن 209.710 طن من الذهب تم إنتاجه من مناجم الذهب و58.358 طن من المنتجات الثانوية غير الحديدية.

وبالإضافة إلى ذلك، تم إنتاج 111.207 طن من الذهب من المواد الخام المستوردة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، بزيادة سنوية قدرها 15.3%.

وقالت الجمعية:

وإذا أضفنا هذا الجزء من الذهب المنتج من المواد الخام المستوردة، فإن البلاد أنتجت إجمالي 379.275 طن من الذهب، بزيادة سنوية قدرها 3.20%.

ارتفاع أحجام التداول

Copy link to section

في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام، بلغ حجم التجارة الثنائية التراكمي لجميع أصناف الذهب في بورصة شنغهاي للذهب 46500 طن، بزيادة 47.5% على أساس سنوي.

كما ارتفعت حيازات صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب المحلية إلى 91.39 طن، بزيادة قدرها 29.93 طن عن نهاية عام 2023. وهذا يمثل زيادة قدرها 48.7٪.

وقالت الجمعية إنه خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول، “استمرت الصراعات الجيوسياسية، وكان التعافي الاقتصادي العالمي ضعيفا، وتم التأكيد مجددا على وظيفة التحوط التي يلعبها الذهب”.

في وقت كتابة هذا التقرير، بلغ عقد الذهب الأكثر نشاطًا في ديسمبر على بورصة COMEX 2,744.65 دولارًا للأوقية، بانخفاض 0.4% عن الإغلاق السابق.

ومع استمرار ارتفاع أسعار الذهب، بدعم من الطلب على الملاذ الآمن وزيادة الرهانات على خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشكل أكبر، من المتوقع أن يعاني استهلاك المعدن النفيس في الدول المستهلكة الرئيسية مثل الصين والهند، وفقا لبنك كومرتس.