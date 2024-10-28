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“أنا لست مجرد MAGA. أنا MAGA “المظلم والقوطي””، هذا ما قاله إيلون ماسك أثناء مخاطبته حشدًا ضخمًا في تجمع حاشد للمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب في ماديسون سكوير جاردن يوم الأحد، حيث أشار الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إلى قبعته السوداء التي تحمل شعار ترامب “لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى” مطبوعًا بخط قوطي أبيض.

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أصبح ماسك شخصية بارزة في حملة دونالد ترامب الانتخابية لعام 2024، حيث أظهر دعمًا متحمسًا على الرغم من معارضة ترامب طويلة الأمد للسيارات الكهربائية وسياسات الطاقة الخضراء.

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وبالإضافة إلى تواجده في التجمعات الانتخابية، استثمر ماسك 118 مليون دولار في لجنة عمل سياسي تدعم ترامب، ويعرض جوائز يومية بقيمة مليون دولار للناخبين في الولايات المتأرجحة.

وبعيدا عن المساهمات المالية، فإن ملكية ماسك لشركة X قد عززت تأثيره على حملة ترامب، حيث يستخدم المنصة للترويج لخطاب مؤيد لترامب وحشد 200 مليون من متابعيه.

ومع اقتراب يوم الانتخابات، أصبحت قناة ماسك X بمثابة تيار من التأييد لترامب، مع انتقادات متكررة لنائبة الرئيس كامالا هاريس وإدارة بايدن.

وقد ترك هذا التوافق غير المتوقع الكثيرين يتساءلون عن سبب دعم ماسك، الذي قادت إمبراطوريته تسلا ثورة السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، لترامب، الذي لا يزال موقفه من الطاقة يعارض إلى حد كبير سياسات الطاقة النظيفة.

سجل ترامب المناهض للسيارات الكهربائية

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وليس سرا أن معارضة ترامب للطاقة النظيفة ليست سرا.

لقد سخر باستمرار من مبادرات تغير المناخ، ووصفها بأنها “خدع” وانتقد سياسات إدارة بايدن بشأن الطاقة النظيفة والمركبات الكهربائية ووصفها بأنها “جنون”.

كما ذهب إلى حد دعوة مؤيدي السيارات الكهربائية إلى “التعفن في الجحيم!”.

أحد المخاوف الأكثر إلحاحاً بالنسبة لصناعة السيارات الكهربائية هو موقف ترامب من قانون خفض التضخم لعام 2022 (IRA).

لقد أدى هذا القانون، الذي تم إقراره في عام 2022، إلى زيادة الاستثمار في تصنيع السيارات الكهربائية والبنية الأساسية في الولايات المتحدة، مما دفع الشركات إلى استثمار ما يقدر بنحو 77.6 مليار دولار في إنتاج السيارات الكهربائية الأمريكية.

وتهدف خطته لعام 2024 إلى إلغاء الحوافز المقدمة لمشتري السيارات الكهربائية، مثل الخصم الضريبي الفيدرالي البالغ 7500 دولار الذي يوفره التشريع.

وتمتد شكوك ترامب تجاه القواعد البيئية إلى القواعد الجديدة التي وضعتها وكالة حماية البيئة بشأن انبعاثات عوادم السيارات.

تهدف معايير وكالة حماية البيئة إلى تقليل انبعاثات الكربون من خلال الترويج لزيادة مبيعات المركبات الكهربائية والهجينة.

وبموجب اللوائح المقترحة، التي تهدف إلى أن تكون 56% من مبيعات السيارات الجديدة كهربائية بحلول عام 2032، من المتوقع أن تشهد صناعة السيارات تحولات كبيرة نحو التكنولوجيا الأكثر خضرة.

وتشمل معارضة ترامب لهذه القواعد الوعد بتفكيك قواعد وكالة حماية البيئة، التي يصفها بأنها “إلزامية للسيارات الكهربائية” التي تستهدف بشكل غير عادل المركبات التي تعمل بالغاز.

إن تراجع ترامب عن مثل هذه السياسات قد يحد من هذا الزخم، مما يؤثر على مبيعات السيارات الكهربائية وشركات تصنيع السيارات، بما في ذلك شركة تسلا التابعة لماسك.

إذن لماذا يدعم ماسك ترامب؟

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ربما تأتي إحدى الإشارات لحل هذا اللغز من كلمات ماسك نفسه في تجمع MSG.

وفي رده على سؤال حول المبلغ الذي تستطيع الحكومة الجمهورية “اقتلاعه من ميزانية هاريس-بايدن المهدرة؟”، أجاب ماسك: “أعتقد أننا قادرون على انتزاع ما لا يقل عن 2 تريليون دولار”.

“في نهاية المطاف، أنت تدفع الضرائب. كل الإنفاق الحكومي هو عبارة عن ضرائب، سواء كان ضرائب مباشرة أو… كل الإنفاق الحكومي إما أن يتحول إلى تضخم أو إلى ضرائب مباشرة. أموالك تضيع هباءً، ووزارة كفاءة الحكومة ستصلح هذا الأمر!”

سنزيل الحكومة من ظهرك ومن جيبك!

ربما يكون ماسك يبحث عن شيء آخر – على وجه التحديد، تحول محتمل في الرقابة التنظيمية التي يمكن أن تفيد النتائج النهائية لشركاته.

وقد اصطدم مرارا وتكرارا مع إدارة الطيران الفيدرالية (FAA)، ووكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA)، ولجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC).

لقد واجهت كل مشاريعه الكبرى التدقيق: فقد قامت الوكالات الفيدرالية بالتحقيق في تقنية القيادة الذاتية لشركة تيسلا، وبروتوكولات الإطلاق الخاصة بشركة سبيس إكس، وممارسات اختبار الحيوانات لشركة نيورالينك.

وفي واقع الأمر، تصاعدت الضغوط التنظيمية في الآونة الأخيرة.

أوقفت إدارة الطيران الفيدرالية عمليات إطلاق سبيس إكس عدة مرات بسبب انتهاكات البروتوكول، في حين أطلقت وكالة حماية البيئة تحقيقًا في سبيس إكس بسبب تصريف مياه الصرف الصحي غير الآمنة.

رفضت ولاية كاليفورنيا، في قرار صدر مؤخرا، طلب ماسك بإجراء عمليات إطلاق إضافية لشركة سبيس إكس في الولاية، مستشهدة بالمخاوف البيئية وسياسات ماسك المثيرة للجدل.

وفي الوقت نفسه، أثار دفع شركة تسلا للسيارات ذاتية القيادة التدقيق من جانب هيئة الأوراق المالية والبورصات والإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة (NHTSA) بشأن تسويق الشركة لتكنولوجيا “القيادة الذاتية الكاملة”.

وردًا على هذه العقبات، أصبح ماسك أكثر صراحة بشأن موقفه المناهض للتنظيم.

ويتصور كل من ترامب وماسك حكومة فيدرالية أصغر حجما، مع تقليص التمويل المخصص للوكالات مثل وكالة حماية البيئة ووكالة الطيران الفيدرالية.

بالنسبة إلى ماسك، فإن الحكومة التي يقودها ترامب قد تعني عددًا أقل من الحواجز التنظيمية، مما يتيح له تسريع المشاريع عبر تسلا، وسبيس إكس، ونيورالينك مع الحد الأدنى من الإشراف.

“إدارة كفاءة الحكومة” ودور ماسك فيها

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وفي تأكيد على ازدرائه للوكالات، أعلن ترامب في سبتمبر/أيلول أنه سيطلق لجنة كفاءة حكومية بقيادة ماسك، والتي ستتولى مراجعة الوكالات الفيدرالية لتحديد الأماكن التي يمكن خفض الميزانية فيها.

وقال ترامب خلال ظهوره على قناة فوكس نيوز في وقت سابق من هذا الشهر إنه سينشئ منصبًا جديدًا يسمى “وزير خفض التكاليف” وسيعين ماسك فيه.

وقال ترامب “إنه يتوق إلى القيام بذلك”.

ويعكس “قسم دوج”، كما أطلق عليه ماسك مازحا، آراءه بشأن الحاجة إلى تبسيط وظائف الحكومة.

ومن الممكن أن يمنح هذا المنصب ماسك نفوذاً غير مسبوق على الهيئات التنظيمية التي تحدت شركاته.

ولكن هذا الوعد ليس خاليا من الجدل. إذ يزعم المنتقدون أن مشاركة ماسك في التدقيق في الوكالات الفيدرالية تمثل تضاربا في المصالح، لأنه من المحتمل أن يشرف على الجهات التنظيمية التي تؤثر على مشاريعه التجارية.

ولكن من خلال دعم أجندة ترامب الرامية إلى إلغاء القيود التنظيمية، قد يجد ماسك طريقا لتقليل التدخل من جانب الوكالات التي يعتقد أنها تعيق التقدم التكنولوجي.

تأثير ماسك على موقف ترامب المتطور بشأن السيارات الكهربائية

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وعلاوة على ذلك، وعلى الرغم من خطاب ترامب التاريخي المناهض للسيارات الكهربائية، فقد أصبح موقفه أكثر ليونة بعض الشيء في الأشهر الأخيرة.

وفي أغسطس/آب، أقر بدعم ماسك، حيث صرح خلال تجمع حاشد في أتلانتا أنه منفتح على “شريحة صغيرة للغاية” من سوق السيارات التي تعتمد على الكهرباء.

وقال “يجب أن أكون كذلك، كما تعلمون، لأن إيلون ماسك أيدني بقوة”، مشيرا إلى أن تأييد ماسك ربما خفف من معارضته.

بالإضافة إلى ذلك، أشاد ترامب مؤخرًا بمنتجات تيسلا على منصة ماسك الاجتماعية X، المعروفة سابقًا باسم تويتر، ووصفها بأنها “مذهلة”.

في حين يؤكد أن محركات الاحتراق التقليدية يجب أن تظل مهيمنة، فإن تصريحاته الإيجابية بشأن تيسلا تشير إلى أنه قد يستوعب سوقًا محدودًا للسيارات الكهربائية تحت إدارة متحالفة مع ماسك.

وقد يشير هذا التحول إلى أن ترامب مستعد للتنازل عن موقفه بشأن الطاقة النظيفة إذا كان ذلك يعني الاحتفاظ بدعم ماسك ومساندته المالية.

يقول الخبراء إن تبني السيارات الكهربائية قد يكون كبيرًا جدًا بحيث لا يستطيع ترامب قمعه على أي حال

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في حين أن إلغاء ترامب للاعتمادات الفيدرالية للسيارات الكهربائية من شأنه أن يؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين، يعتقد المحللون السياسيون أنه لن يعرقل اعتماد السيارات الكهربائية بشكل كامل.

ويشير جيمس لوسير، المدير الإداري لشركة كابيتال ألفا بارتنرز، في تقرير لوكالة بلومبرج إلى أن إدارة ترامب قد تفرض لوائح أكثر صرامة على ائتمانات الضرائب على السيارات الكهربائية، مما يجعل من الصعب على المركبات التأهل بناءً على مصادر المكونات.

ومع ذلك، يزعم خبراء المركبات الكهربائية أن التحول إلى المركبات الكهربائية اكتسب زخماً كبيراً للغاية بحيث لا يمكن إيقافه بتغييرات السياسة الفيدرالية وحدها.

وقال نيك نيجرو، مؤسس شركة أطلس للسياسات العامة، في التقرير: “لا يمكن إيقاف ذلك”، مؤكداً أنه حتى لو أبطأ ترامب عملية الانتقال، فإن مسار الصناعة يظل غير قابل للرجوع.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم 17 ولاية أمريكية حوافز للسيارات الكهربائية مستقلة عن البرامج الفيدرالية.

وتوفر ولايات مثل كولورادو خصومات كبيرة، بما في ذلك ما يصل إلى 5000 دولار لمشتري السيارات الكهربائية، وهو ما يضمن استمرار حصول المستهلكين على خيارات السيارات الكهربائية بأسعار معقولة.

وفي الوقت نفسه، تستعد شركات صناعة السيارات لتطبيق معايير أكثر صرامة للانبعاثات في أسواق رئيسية أخرى مثل كاليفورنيا والصين وأوروبا.

ومع توجه شركات صناعة السيارات نحو استراتيجياتها تجاه هذه المناطق، فإن السياسة الأميركية في عهد ترامب قد يكون لها تأثير محدود على زخم السيارات الكهربائية العالمية.

ماذا يعني دعم ماسك لترامب بالنسبة لمستثمري تيسلا؟

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في المجمل، ماسك هو في المقام الأول رئيس شركة مدرجة، وعليه أن يتحمل مسؤولية المستثمرين.

من المؤكد أن ليس كل مساهم في تسلا سيشارك ماسك في دعم ترامب، على الرغم من حسابات ماسك طويلة الأمد حول صداقته معه.

وقبيل الإعلان عن أرباح تيسلا الأخيرة، تلقى منتدى المستثمرين عبر الإنترنت الخاص بشركة تيسلا العديد من الأسئلة من المساهمين الأفراد فيما يتعلق بآراء ماسك السياسية، ومنشوراته على X (تويتر سابقًا)، ودعمه لإعادة انتخاب ترامب.

أعرب كثيرون عن مخاوفهم بشأن ما إذا كان نشاط ماسك العام قد يؤثر على علامة تيسلا التجارية وقيمة المساهمين.

وعلق أحد المستثمرين الأفراد قائلاً: “يبدو أن النشاط السياسي لإيلون ماسك يتعارض مع دوره كرئيس تنفيذي لحماية قيمة المساهمين”، مما أثار نقاشًا حصد أكثر من 500 تصويت إيجابي.

وكان هناك سؤال آخر حظي بتصويتات كثيرة وهو ما إذا كان مجلس إدارة تيسلا يتخذ خطوات لضمان عدم تأثير المشاركة السياسية لمسك على مهمة الشركة.

ورغم هذه المخاوف، أعلنت شركة تسلا عن الربع الأكثر ربحية لها منذ عام 2023 ، ما دفع السهم إلى الارتفاع بنسبة 22%، ولم تظهر أي أسئلة سياسية خلال المكالمة التي تلت الأرباح.

وأظهرت ملاحظات المحللين في وول ستريت التي جمعتها شركة FactSet ذكرًا ضئيلًا للأنشطة السياسية التي قام بها ماسك، ونادرًا ما تكون آراؤه السياسية موضوعًا للمناقشة في اجتماعات المساهمين في الشركة.

لم يذكر الملف 10-Q الأخير الذي قدمته شركة تيسلا إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أي ذكر لترامب أو أي من الأنشطة السياسية التي قام بها ماسك في القسم المخصص لـ “عوامل الخطر”.

على الرغم من أن جين مونستر، المدير العام لشركة ديبووتر أست مانجمنت ومؤيد لتسلا في وقت سابق من هذا الشهر، أشار إلى أن تعليقات ماسك السياسية ربما تكون قد خفضت عمليات التسليم في الولايات المتحدة بما يتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف سيارة، إلا أن تسلا أعلنت مع ذلك عن زيادة بنسبة 6% على أساس سنوي في عمليات التسليم للربع الثالث، على الرغم من أنها جاءت دون توقعات المحللين.

استخدمت الشركة الخصومات والحوافز لتعزيز المبيعات في ظل الضغوط التنافسية المتزايدة.