ثروة إيلون ماسك ترتفع بمقدار 33.5 مليار دولار بعد ارتفاع أسهم تسلا – هل يصبح أول تريليونير في العالم؟

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ارتفعت ثروة إيلون ماسك، أغنى شخص في العالم، بمقدار 33.5 مليار دولار في 24 أكتوبر/تشرين الأول، بعد أن سجلت شركة تسلا أكبر قفزة في أسهمها منذ أكثر من عقد من الزمان.

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وارتفع سهم تسلا بنسبة 22% عقب الإعلان عن أرباح الشركة للربع الثالث، والتي كشفت عن الربع الأكثر ربحية لعملاق السيارات الكهربائية منذ منتصف عام 2023.

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وبحسب مؤشر بلومبرج للمليارديرات ، فإن صافي ثروة ماسك بلغ الآن 270 مليار دولار، وهو ما يجعله متقدما بفارق 61 مليار دولار على مؤسس أمازون جيف بيزوس.

ويضع هذا الارتفاع ماسك على المسار الصحيح ليصبح أول تريليونير في العالم بحلول عام 2027، وفقًا لتقرير صادر عن أكاديمية Informa Connect، وذلك بفضل هيمنة تيسلا على السوق والمبادرات التي تركز على المستقبل.

ارتفاع أسهم تسلا يثير تكهنات حول احتمالية وجود تريليونير

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وقد أدى الأداء الأخير لشركة تيسلا إلى تعزيز التكهنات بأن ماسك قد يصل إلى علامة تريليون دولار خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأشار تقرير إنفورما إلى أن ثروة ماسك نمت بمعدل 110% سنويا، مما يجعله المرشح الأبرز لتحقيق وضعية تريليونير.

وتلعب قيمة تيسلا، المقدرة حاليًا بنحو 710 مليار دولار، دورًا محوريًا في النجاح المالي الذي حققه ماسك.

وبحصة تبلغ 13% في شركة صناعة السيارات، تبلغ قيمة ممتلكات ماسك في تيسلا حاليًا 93 مليار دولار.

بالإضافة إلى ذلك، يمتلك ماسك 303 مليون خيار أسهم مرتبطة بحزمة تعويضات مثيرة للجدل واجهت تدقيقًا قانونيًا ومن قبل المساهمين.

قال دان إيفز، كبير محللي الأسهم في شركة ويدبوش للأوراق المالية: “لقد وضع ماسك نفسه في وضع يسمح له بتحقيق آفاق جديدة مع استفادة تسلا من تكنولوجيا القيادة الذاتية وسيارات الأجرة الآلية وتطورات السيارات الكهربائية المستقبلية”.

تزايد المنافسة والانتكاسات في المستقبل

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ورغم الأداء الرائع الذي حققته شركة تيسلا، فإن التحديات لا تزال قائمة. إذ تواجه الشركة منافسة متزايدة، وخاصة من الشركات المنافسة الأقل تكلفة في الصين.

شهد سهم تسلا انخفاضًا كبيرًا في عام 2022 بسبب ضعف الطلب واستدعاء العديد من المركبات، بما في ذلك مشكلة برمجية مع ميزة Autopilot الخاصة بها.

وتذكر ماسك أيضًا الصعوبات السابقة، مسلطًا الضوء على إفلاس شركة تيسلا تقريبًا في عام 2008.

وأضاف “كنا على بعد أيام من الإفلاس قبل تأمين قرض مهم”.

وقد أدت أفعاله المثيرة للجدل، مثل فضيحة “تأمين التمويل” في عام 2018، إلى تعقيد رحلة تيسلا بشكل أكبر.

ويواصل ماسك تنويع مشاريعه، مع حصص في شركة سبيس إكس، وشركة حفر الأنفاق ذا بورينج كومباني، وشركة الذكاء الاصطناعي الناشئة xAI، وشركة نيورالينك، وهي شركة لزرع شرائح في الدماغ.

نظرة تيسلا ورؤية ماسك المستقبلية

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جددت أرباح تيسلا الإيجابية في الربع الثالث تفاؤل المستثمرين.

وتوقع ماسك نمو مبيعات السيارات بنسبة 30%، وكشف أن مشروع Cybertruck الذي طال انتظاره للشركة حقق أول ربح ربع سنوي له.

وفي حديثه بعد إصدار الأرباح، توقع ماسك طرح سيارة الأجرة الآلية Cybercab في عام 2026، مع خطط لتصنيع 2-4 ملايين وحدة سنويًا.

وقال ماسك للمستثمرين عبر البث على شبكة الإنترنت: “توقعي هو أن تصبح تسلا الشركة الأكثر قيمة في العالم، وربما بفارق كبير”.

وفي الوقت نفسه، تضيف ملكية ماسك لشركة سبيس إكس، التي تقدر قيمتها بنحو 210 مليار دولار، مزيدا من الثقل إلى إمبراطوريته المالية.

وتمتد مشاريعه أيضًا إلى منصة التواصل الاجتماعي المثيرة للجدل X (المعروفة سابقًا باسم تويتر)، والتي تعرضت لانتقادات بسبب سياسات المحتوى الخاصة بها ومنشورات ماسك غير المنتظمة.

الطريق إلى ثروة بقيمة تريليون دولار

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وفي حين أن نمو تيسلا يضع ماسك في صدارة السباق ليصبح أول تريليونير، إلا أن المستقبل يظل غير مؤكد.

وبالإضافة إلى المنافسة من طفرة الذكاء الاصطناعي التي تشهدها شركة إنفيديا والمنافسين المحتملين مثل مارك زوكربيرج مؤسس شركة ميتا والمليارديرات الهنود مثل جوتام أداني وموكيش أمباني، فإن ثروة ماسك ستعتمد إلى حد كبير على استمرار نجاح تيسلا.

وأكد ماسك بشأن مستقبل تيسلا: “إن إعادة تشغيل العمليات أصعب بكثير من إيقافها، لذا فإن القيام بذلك بشكل صحيح أمر بالغ الأهمية”.

ومع وجود عدد كبير من الطلبات المتأخرة، تظل الشركة متفائلة ولكنها حذرة في استراتيجيتها.

وعلى الرغم من أن ماسك واجه العديد من العقبات على مر السنين، بما في ذلك التحديات التنظيمية والعقبات التشغيلية، إلا أن تصميمه ساعد تيسلا ومشاريعه الأخرى على الازدهار.

وكما أشار إيفز، “لقد واجه ماسك انتكاسات، لكنه يمتلك موهبة تحويل الأمور إلى الاتجاه الصحيح ــ إنه الطفل الذي يتمتع بالصلابة”.

وسوف تحدد السنوات القادمة ما إذا كان ماسك قادرًا على الحفاظ على زخمه والوصول إلى ارتفاعات مالية غير مسبوقة، وتعزيز إرثه باعتباره رائدًا في الصناعة وربما أول تريليونير في العالم.