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قفزت مؤشرات الأسهم الأمريكية القياسية يوم الاثنين مع انتظار المتداولين نتائج أرباح شركات التكنولوجيا العملاقة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

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وساهم تباطؤ التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وعمليات البيع الحادة في أسواق النفط في تعزيز المعنويات يوم الاثنين.

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وفي وقت كتابة هذا التقرير، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.8%، في حين ارتفع مؤشر S&P 50 بنسبة 0.5%.

كما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.6% في وقت سابق من الجلسة.

كانت وول ستريت تتعافى من الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الأسبوع الماضي.

ومع ذلك، شهدت المكاسب التي تحققت يوم الاثنين تعويض المؤشرات القياسية لبعض الخسائر.

ركزت الأسواق بشكل رئيسي على الأحداث في الأسبوع المقبل، وأبرزها نتائج الشركات، حيث من المقرر أن تقدم حوالي 169 شركة من شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 تقاريرها خلال الأسبوع، وفقًا لتقرير رويترز.

ضربة إسرائيلية محدودة لإيران

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استهدفت الضربة التي نفذتها إسرائيل فجر السبت منشآت عسكرية في إيران، متجنبة المواقع النووية والنفطية.

وخفف هذا من المخاوف بشأن تفاقم الصراع بين البلدين.

وكانت السوق تتوقع أن تستهدف إسرائيل منشآت النفط والمنشآت النووية في إيران، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى شل الإمدادات من البلاد.

ومع ذلك، اعتبر السوق الإضراب المحدود يوم السبت بمثابة تخفيف للتوتر.

علاوة على ذلك، قللت إيران من تأثير الضربات الإسرائيلية، الأمر الذي أدى إلى تهدئة التوترات في المنطقة بشكل أكبر.

هبطت أسعار النفط 6% يوم الاثنين، حيث رأى المتداولون تلاشي علاوات المخاطر الجيوسياسية بعد الضربة المحدودة في إسرائيل.

وفي ظل عدم وجود خطر فوري على الإمدادات من إيران والشرق الأوسط، فقدت أسعار النفط كل مكاسبها التي تراكمت منذ الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على تل أبيب في الأول من أكتوبر/تشرين الأول.

وفي وقت كتابة هذا التقرير، انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5.3% إلى 67.91 دولار للبرميل، في حين بلغ خام برنت 71.65 دولار للبرميل، بانخفاض 5.3% أيضًا عن الإغلاق السابق.

الأرباح في التركيز

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ومن المتوقع أيضًا أن يشهد هذا الأسبوع العديد من نتائج الأرباح من كبرى شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تعلن خمس من الشركات السبع الكبرى، وهي Alphabet وMicrosoft وMeta Platforms وAmazon وApple، عن أحدث نتائجها المالية.

وارتفعت أسهم شركة أبل بنسبة 0.6% يوم الاثنين، في حين ارتفعت أسهم شركة ألفابت بأكثر من 1%.

وقال مايك ديكسون، رئيس قسم الأبحاث والاستراتيجيات الكمية في Horizon Investments لشبكة CNBC:

نظرًا للتقييمات المرتفعة بشكل عام، فسوف يكون هناك تركيز شديد على ما إذا كانوا قادرين على الاستمرار في تحقيق أرقام النمو هذه.

قفزت أسهم Aaon بأكثر من 8٪

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قفزت أسهم شركة أون بأكثر من 8% يوم الاثنين بعد أن أعلنت الشركة يوم الجمعة أنها تلقت طلبًا بقيمة 175 مليون دولار.

وقالت الشركة إنها تلقت طلبًا من أحد عملاء مركز البيانات لتوريد معدات تبريد سائلة بقيمة 175 مليون دولار.

تم تعزيز تطوير مراكز البيانات من خلال الذكاء الاصطناعي.

من المرجح أن تستفيد الشركات التي يمكنها إبقاء الرقائق باردة أثناء تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

ارتفعت أسهم Aaon بنحو 60% منذ بداية العام.

إذا وصل السهم إلى 130 دولارا، فإنه سيرتفع بنسبة 17% عن إغلاق يوم الجمعة.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسهم Spotify Technology SA بنحو 2% يوم الاثنين بعد أن أطلق بنك Wells Fargo على السهم لقب الاختيار الأول.

أصدر البنك تصنيفًا زائدًا لشركة البث الصوتي العملاقة وقام أيضًا بزيادة سعرها المستهدف.

ونقلت شبكة سي إن بي سي عن المحلل ستيفن كاهال قوله في تقرير:

تشير هوامش الربح الإجمالية المتزايدة إلى أن مزيج المنتجات المتطور لدى Spotify وعلاقاتها مع العلامات التجارية تعمل على تحسين النتيجة النهائية.

ارتفاع أسهم ماكدونالدز

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ارتفعت أسهم ماكدونالدز يوم الاثنين بعد أن أعلنت الشركة أن همبرجر الربع باوندر سيعود إلى المطاعم هذا الأسبوع.

تم إزالة برجر الربع باوندر من قائمة المطعم الأسبوع الماضي بعد تفشي البكتيريا القولونية القاتلة.

وقالت سلسلة الوجبات السريعة يوم الأحد إن الاختبارات أظهرت أن فطائر اللحم البقري ليس لها صلة بتفشي البكتيريا الإشريكية القولونية.

ومع ذلك، ستقدم المطاعم البرجر بدون البصل المقطع، والذي من المتوقع الآن أن يكون مصدر تفشي المرض.

انخفضت أسهم ماكدونالدز بنحو 8% الأسبوع الماضي، وهو أسوأ أداء أسبوعي لها منذ عام 2020. وكانت الأسهم أعلى بنحو 1.5% يوم الاثنين.