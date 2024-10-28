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افتتحت شركة Evoke Pharma Inc (NASDAQ: EVOK) على ارتفاع يزيد عن 100% يوم الاثنين بعد الإبلاغ عن نتائج إيجابية لدراسة أجريت على بخاخ الأنف ميتوكلوبراميد.

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قالت شركة الأدوية إن رذاذ الأنف المعروف على نطاق واسع باسم GIMOTI يقدم فوائد كبيرة لمرضى شلل المعدة السكري (DGP) الذين يتناولون مستقبلات GLP-1.

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أجرت شركة Evoke هذه الدراسة بالتعاون مع EVERSANA وتم الإبلاغ عن النتائج اليوم في الاجتماع السنوي لعام 2024 للكلية الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي (ACG).

تضاعف سهم شركة Evoke Pharma الآن بأكثر من ثلاثة أضعاف منذ الأسبوع الأول من شهر سبتمبر.

لماذا يهم سهم شركة Evoke Pharma؟

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ساعد GIMOTI في تقليل الزيارات لجميع الأسباب إلى قسم الطوارئ في مرضى DGP الذين يستخدمون مستقبلات GLP-1 بنسبة مذهلة بلغت 91٪ في الدراسة الاستعادية المذكورة أعلاه والتي حللت مجموعة تضم 92 مريضًا.

وشهدت زيارات العيادات وزيارات العيادات الخارجية للمستشفيات انخفاضًا بنسبة 41% و89% أيضًا في المجموعة التي استخدمت رذاذ الأنف ميتوكلوبراميد الذي تنتجه الشركة.

إن البيانات التي قدمتها شركة Evoke Pharma اليوم لها أهمية خاصة بالنظر إلى الزيادة المستمرة في عدد مرضى السكري الذين يتناولون منبهات مستقبلات GLP-1. وقد صرح مات دونوفريو – الرئيس التنفيذي للشركة – في بيان صحفي اليوم:

تعزز هذه الدراسة، إلى جانب البيانات الواقعية السابقة التي تم تقديمها في المؤتمرات الرئيسية، إمكانات GIMOTI في تحسين النتائج للمرضى وتقليل العبء المالي الإجمالي على نظام الرعاية الصحية.

بعد الارتفاع الذي شهده السهم اليوم على خلفية نتائج دراسة GIMOTI، عاد سهم Evoke Pharma إلى السعر الذي بدأ به هذا العام (2024).

التطورات الأخيرة الأخرى في شركة Evoke Pharma

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ويأتي هذا الإعلان بعد وقت قصير من حصول شركة Evoke Pharma على حوالي 3.0 مليون دولار من خلال ممارسة أوامر الشراء.

وتتوقع الشركة أن يساعد هذا رأس المال الجديد في تسويق GIMOTI.

في أغسطس/آب، أعلنت الشركة المدرجة في بورصة ناسداك عن نتائجها المالية للربع الثاني، والتي جاءت أقل من تقديرات الشارع.

خسرت شركة إيفوك 93 سنتًا للسهم على الرغم من إيرادات بلغت 2.55 مليون دولار.

في المقابل، توقع المحللون 6 سنتات فقط للسهم و2.98 مليون دولار على التوالي.

وفي ذلك الوقت، قال الرئيس التنفيذي دونوفريو للمستثمرين:

نحن نواصل رؤية النمو في جميع مراحل أعمالنا مع زيادة في عدد مقدمي الرعاية الصحية الذين يصفون الأدوية، والمرضى الذين يتناولون GIMOTI، والتحسينات في الوصفات الطبية المغطاة، حيث أظهر كل منها أفضل أداء لدينا في النمو ربع السنوي في الربع الثاني.

ومن بين التطورات الأخرى البارزة في EVOK في الأسابيع الأخيرة تعيين بنيامين سميل كمدير من الدرجة الثانية.

شغل سميل في السابق مناصب في شركة Kenmare Management وWillet Advisors.

لاحظ أن شركة Evoke Pharma ليست سهمًا مغطى على نطاق واسع بين محللي وول ستريت ولا تدفع أرباحًا عند الكتابة.