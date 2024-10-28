لماذا منعت إندونيسيا بيع هاتف آيفون 16 من أبل؟

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منعت إندونيسيا شركة أبل من بيع هاتف آيفون 16 الذي أطلقته مؤخرا في البلاد، مشيرة إلى فشل الشركة في تلبية لوائح الاستثمار المحلية.

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وأوقفت أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا بيع الجهاز الرائد في 25 أكتوبر، وفقًا لوزارة الصناعة، بسبب عدم الامتثال لمتطلبات المحتوى المحلي في البلاد.

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تم حظر iPhone 16 بسبب عدم الوفاء بالتزامات الاستثمار

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وتنص اللوائح الإندونيسية على ضرورة إنتاج 40% من محتوى الهواتف الذكية محليًا لتأمين الوصول إلى السوق – وهو المتطلب الذي لم تفي به شركة أبل بعد من خلال ذراعها الإندونيسية، PT Apple Indonesia.

ورغم أن شركة أبل استثمرت 1.5 تريليون روبية (95 مليون دولار) في البلاد، فإن هذا أقل من التزامها البالغ 1.7 تريليون روبية (107 ملايين دولار)، حسبما ذكرت الوزارة.

أكاديميات مطوري Apple لا تحقق أهداف التوطين

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بدلاً من إنشاء مصنع تصنيع محلي، ركزت شركة Apple على إنشاء أكاديميات للمطورين لرعاية المواهب المحلية وإنشاء مجموعة من مطوري التطبيقات.

ومع ذلك، تصر الحكومة الإندونيسية على أن هذا الجهد لا يتماشى مع لوائح المحتوى الإلزامية المطلوبة لإطلاق المنتجات في البلاد.

9 آلاف وحدة آيفون 16 تدخل إندونيسيا عبر طرق غير رسمية

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وأكدت وزارة الصناعة أيضًا أن 9 آلاف جهاز آيفون 16 دخلت إندونيسيا بالفعل، حيث أحضرها مسافرون أو تم تسليمها عبر الخدمات البريدية.

ومع ذلك، يُسمح بهذه الوحدات للاستخدام الشخصي فقط ولا يُسمح ببيعها أو تداولها، مما يترك الإطلاق الرسمي لشركة Apple معلقًا حتى يتم تحقيق الامتثال.

تحديات تواجه شركة أبل في اختراق سوق الهواتف المحمولة المربحة في إندونيسيا

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مع تعداد سكاني يبلغ 270 مليون نسمة و350 مليون اتصال نشط عبر الهاتف المحمول، تقدم إندونيسيا إمكانات هائلة لمصنعي الهواتف الذكية. ومع ذلك، تشكل قواعد المحتوى المحلي الصارمة عقبات أمام شركات التكنولوجيا العالمية.

ويسلط وضع شركة أبل الضوء على الصعوبات المتمثلة في تحقيق التوازن بين استراتيجيات الإنتاج المركزية ومتطلبات التوطين الخاصة بالسوق.

النجاح العالمي يتناقض مع العقبات الإقليمية

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ويتناقض حظر مبيعات آيفون 16 في إندونيسيا مع نجاح أبل في أسواق أخرى.

وفي الصين، أعلنت شركة أبل مؤخرا عن طلب قوي على أحدث أجهزتها، على الرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

ولكن الانتكاسة في إندونيسيا قد تحد من قدرة أبل على الوصول إلى قاعدة المستهلكين المتنامية في جنوب شرق آسيا، المعروفة بطبقتها المتوسطة الصاعدة وشهيتها المتزايدة للهواتف الذكية الفاخرة.

هل تستطيع شركة أبل فتح السوق الإندونيسية؟

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وقد تشمل الخطوات التالية التي قد تتخذها شركة أبل إعادة النظر في خططها الاستثمارية أو إقامة شراكات مع الشركات المصنعة المحلية لتلبية متطلبات المحتوى المحلي في إندونيسيا.

ومع ذلك، فإن إنشاء الإنتاج في البلاد قد يكون صعباً، نظراً لتفضيل شركة أبل لمراكز التصنيع في الصين والهند.

في الوقت الحالي، لا تزال أكاديميات مطوري Apple بمثابة حل مؤقت، ولكن قد يكون من الضروري المزيد من الاستثمار لاستعادة القدرة على الوصول إلى السوق الإندونيسية.