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تعرضت أسعار الذهب لضغوط يوم الاثنين مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية، مما أثر سلبا على الطلب على المعدن النفيس.

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وساهم تراجع المخاوف بشأن صراع أكبر في الشرق الأوسط أيضا في إضعاف الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن يوم الاثنين.

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في وقت كتابة هذا التقرير، بلغ سعر عقد الذهب لشهر ديسمبر على بورصة COMEX 2,744 دولار للأوقية، بانخفاض 0.4% عن الإغلاق السابق.

ورغم أن أسعار الذهب كانت في المنطقة الحمراء، إلا أن الخبراء يعتقدون أن الاتجاه الصعودي لا يزال قائما بالنسبة للمعادن الثمينة. فقد ارتفع الذهب بأكثر من 30% منذ بداية العام.

تهدئة التوترات بعد الضربات الإسرائيلية

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تراجعت التوترات الجيوسياسية بعد أن هاجمت إسرائيل إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ولم تستهدف إسرائيل منشآت طهران النفطية والنووية، وهو ما كان من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد الصراع على نحو أكبر.

أطلقت القوات الإيرانية صواريخ على ثلاث دفعات قبل فجر السبت ضد مصانع صواريخ ومواقع أخرى بالقرب من طهران وغرب إيران.

وهددت إيران بالرد، ولكن التقارير أفادت بأن البلاد قللت من أهمية تأثير الضربات الإسرائيلية. وكان احتمال قيام إسرائيل بضرب منشآت النفط والمنشآت النووية في إيران سبباً في تعزيز الطلب على الذهب باعتباره ملاذا آمناً خلال الأسابيع القليلة الماضية.

ولكن الهجوم الإسرائيلي لم يؤثر على أي مواقع نووية أو يعطل إمدادات الطاقة من إيران، مما أدى إلى انخفاض المعنويات في سوق الذهب.

انخفاض محدود في الذهب

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رغم انخفاض أسعار الذهب قليلا يوم الاثنين، إلا أن الخبراء واثقون من قدرة المعدن الأصفر على تحقيق المزيد من المكاسب.

وانخفضت الأسعار قليلا عن أعلى مستوى قياسي لها عند 2772.60 دولار للأوقية والذي لامسته في وقت سابق من هذا الشهر.

ومع ذلك، فإن الجانب السلبي للمعدن الثمين قد يكون محدودا وسط التوترات الجيوسياسية المستمرة وعدم اليقين المحيط بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، وفقا لما ذكره موقع Fxstreet.com في تقرير.

وفي الوقت نفسه، دعمت مشتريات الذهب من جانب البنوك المركزية العالمية المعدن الأصفر على مدى العامين الماضيين.

يعتقد المحللون في Fxstreet أن أسعار الذهب قد تصحح إلى حد ما إلى مستوى 2670-2700 دولار للأوقية في الأسبوع المقبل.

وقال ألكسندر كوبتسكيفيتش، المحلل في شركة إف إكس برو للخدمات المالية المحدودة، في تقرير:

لن يؤدي هذا إلى كسر الاتجاه الصعودي القوي. لكن الاختراق الحاسم إلى الأسفل سيجعلنا حذرين في انتظار تراجع أعمق.

إمكانات كبيرة في ارتفاع سعر البلاديوم

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كان البلاديوم هو فئة الأصول الأفضل أداءً بين كافة المعادن الثمينة الأسبوع الماضي.

وارتفعت الأسعار بسبب دعوة الولايات المتحدة دول مجموعة السبع لفرض عقوبات على إمدادات البلاديوم الروسية، التي تورد نحو 40% من البلاديوم في العالم.

في بداية الشهر الماضي، اخترق البلاديوم متوسطاته المتحركة على مدار 50 يومًا ثم متوسطاته المتحركة على مدار 200 يومًا بفارق أيام قليلة. وفي أكتوبر/تشرين الأول، قدم الاقتراب من هذه المستويات الدعم للمشترين، وفقًا لشركة Fxstreet.

وقال كوبتسيكيفيتش في التقرير:

ونظراً لانخفاض سيولة البلاديوم مقارنة بالذهب وحتى الفضة، فلا يمكن استبعاد تحركات الأسعار القوية. ومن المستويات الحالية بالقرب من 1170 دولاراً، فإن الهدف التالي السهل للصعود هو 1200 دولار، وهو الذروة التي سجلها في نهاية العام الماضي.

يقع المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم عند 1700 دولار للأوقية، وكسر هذا المستوى من شأنه أن يدفع الأسعار إلى ارتفاعات أخرى.

وقال كوبتسكيفيتش إن هذا قد يعني أيضًا تكرار الارتفاع الهائل الذي حدث في الفترة من أواخر عام 2018 إلى مارس/آذار 2020.

وفي وقت كتابة هذا التقرير، كانت العقود الآجلة للبلاديوم في بورصة نيويورك التجارية عند حوالي 1200 دولار للأوقية، بارتفاع بنسبة 9% منذ بداية الأسبوع الماضي.