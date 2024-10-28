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تعد عملة لايتكوين (LTC) من بين العملات البديلة التي سجلت مكاسب طفيفة يوم الاثنين حيث ارتفع سعر البيتكوين (BTC) إلى ما يزيد عن 68 ألف دولار مرة أخرى.

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يأتي هذا في الوقت الذي سجلت فيه منتجات الاستثمار في العملات المشفرة تدفقات ضخمة أخرى خلال الأسبوع، على الرغم من كفاح البيتكوين حيث رفض الدببة التقدم فوق 69 ألف دولار.

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تظهر البيانات أن سعر LTC يتجاوز 70 دولارًا مع تحرك بنسبة 2٪ في الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما قفز سعر Bitcoin إلى ما يقرب من 68800 دولار مع ارتفاع بنسبة 2.3٪.

البيتكوين تشهد تدفقات بقيمة 920 مليون دولار

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وبحسب CoinShares، شهد سوق منتجات الاستثمار في الأصول الرقمية إجمالي تدفقات بلغت أكثر من 900 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي.

في منشور على مدونته بتاريخ 28 أكتوبر، أشار فريق CoinShares إلى أن المنتجات المتداولة في البورصة، بما في ذلك صناديق الاستثمار المتداولة، سجلت تدفقات صافية عالمية بلغت 901 مليون دولار الأسبوع الماضي.

وقد أدت هذه الإجماليات لمنتجات الاستثمار في الأصول الرقمية إلى جلب التدفقات الشهرية حتى الآن إلى 12% من الأصول العالمية قيد الإدارة (AUM).

ومع أن شهر أكتوبر أثبت أنه الشهر الرابع الذي شهد أكبر تدفقات على الإطلاق ، فقد ساعد ذلك في دفع الأصول المدارة منذ بداية العام إلى مستوى قياسي بلغ 27 مليار دولار.

بلغت التدفقات على مدار العام ثلاثة أمثال الأرقام المسجلة خلال سوق الصعود لعام 2021 والتي بلغت نحو 10.5 مليار دولار.

لقد ساعد الموافقة على صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة الخاصة بعملتي البيتكوين والإيثريوم في الولايات المتحدة، فضلاً عن دخول كبار مديري الاستثمار مثل بلاك روك في مجال العملات المشفرة، القطاع بشكل كبير.

في شهر مارس، ارتفع سعر البيتكوين إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 73 ألف دولار مع ارتفاع الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة.

ظل السوق صعوديًا على الرغم من الانخفاضات الأخيرة، حيث تعافى سعر BTC إلى ما يزيد عن 68 ألف دولار هذا الأسبوع.

كما لعبت السياسة في الولايات المتحدة هذا العام، مع اقتراب موعد انتخابات عام 2024 بعد أيام قليلة، دوراً في التدفقات القياسية التي سجلتها البلاد في أكتوبر/تشرين الأول.

وكتبت شركة كوين شيرز في تقريرها حول تدفقات صناديق الأصول الرقمية: “نعتقد أن أسعار وتدفقات البيتكوين الحالية تتأثر بشدة بالسياسة الأمريكية، حيث من المرجح أن يكون الارتفاع الأخير في التدفقات مرتبطًا بمكاسب الجمهوريين في استطلاعات الرأي”.

لايتكوين يحقق تدفقات أسبوعية بقيمة 1.8 مليون دولار

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وبحسب تقرير CoinShares، كانت معظم التدفقات الواردة في الأسبوع الماضي موجهة إلى Bitcoin.

سجل الأصل القياسي تدفقات بقيمة 920 مليون دولار.

وفي الوقت نفسه، شهدت ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، إيثريوم، تدفقات خارجة بلغت 34.7 مليون دولار، بينما حققت سولانا تدفقات داخلية بلغت 10.8 مليون دولار.

كان الأصل الفردي الآخر الذي سجل تدفقات كبيرة هو Litecoin، الذي جمع أكثر من 1.8 مليون دولار. وحقق XRP حوالي 0.2 مليون دولار.

بالمقارنة مع الأسبوع السابق المنتهي في 18 أكتوبر، سجل الإيثريوم تدفقات خارجية ملحوظة.

بلغ إجمالي التدفقات في ذلك الأسبوع 58 مليون دولار أمريكي لعملة ETH، مقارنة بـ 2.4 مليون دولار أمريكي لعملة Solana، و1.7 مليون دولار أمريكي لعملة Litecoin، و0.7 مليون دولار أمريكي لعملة XRP.

والجدير بالذكر أن التدفقات إلى منتجات لايتكوين جاءت في الوقت الذي تقدمت فيه منصة إدارة الأصول Canary Capital بطلب للحصول على صندوق تداول لايتكوين الفوري.