وصلت قيمة عملة وزارة كفاءة الحكومة (DOGE) التابعة لـ Musk إلى 52 مليون دولار

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ارتفعت قيمة رمز وزارة كفاءة الحكومة (DOGE) ووصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بعد التجمع الناجح للغاية لدونالد ترامب في حديقة ماديسون سكوير. ارتفعت العملة إلى 0.05345 دولارًا، مما منحها قيمة سوقية تزيد عن 52 مليون دولار.

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تجمع ترامب في حديقة ماديسون سكوير

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وحدث ارتفاع سعر رمز DOGE بعد ظهور دونالد ترامب مع إيلون ماسك وغيره من المحافظين البارزين في حديقة ماديسون سكوير، وهو المكان الشعبي في ولاية نيويورك الزرقاء العميقة.

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وفي هذه الحملة، يعمل ترامب على قلب مسار ولاية لم تصوت لرئيس جمهوري منذ عقود، وهي ولاية يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها ليبرالية للغاية.

تشير استطلاعات الرأي إلى أن ترامب يتخلف بشكل كبير عن كامالا هاريس في نيويورك. ومع ذلك، فإن حقيقة أنه قادر على ملء ساحة MSG التي تتسع لـ 19500 شخص هي مشهد جيد يمكن أن يدفع المزيد من الناس إلى التصويت له.

وفي بيانه، قال إيلون ماسك، الذي ضخ أكثر من 130 مليون دولار في حملة إعادة انتخاب ترامب، إنه سيكون سعيدًا بالخدمة في الإدارة. وبصفته رئيسًا لقسم كفاءة الحكومة، قال إنه سيعمل على خفض أكثر من 2 تريليون دولار من الهدر الحكومي.

إن مثل هذه السياسة الحكومية ستكون مثيرة للإعجاب، لأن الحكومة تنفق تريليونات الدولارات أكثر مما تجمعه كل عام. ونتيجة لهذا، تظهر البيانات أن الدين العام الأميركي قفز إلى أكثر من 35.8 تريليون دولار، بعد بضعة أشهر من تجاوزه مستوى 35 تريليون دولار.

ولكن التحدي هنا هو أن الولايات المتحدة لا تملك سوى حيز ضئيل لخفض هذا الإنفاق، لأن أغلب هذا الإنفاق يذهب إلى الرعاية الطبية والرعاية الطبية، والضمان الاجتماعي، والدفاع، والفوائد على الديون. وعلى هذا فإن أي تخفيضات محتملة سوف تكون في الإنفاق التقديري، وهو مبلغ ضئيل للغاية.

والتحدي الآخر هو أن سياسات دونالد ترامب من شأنها أن تؤدي إلى المزيد من العجز، وهو ما من شأنه أن يزيد من سوء الوضع السيئ بالفعل. على سبيل المثال، تعهد ترامب بتقديم المزيد من التخفيضات الضريبية، والتي من المتوقع أن تزيد العجز بما يزيد على 7.5 تريليون دولار في غضون عشر سنوات.

لذلك، في حين أن أهداف إيلون موسك المتعلقة بوزارة كفاءة الحكومة جيدة، فإنها على الأرجح لن تنجح.

وتذكر أن إدارة الحكومة تختلف عن إدارة شركة خاصة مثل X، حيث قام ماسك بتسريح أكثر من 6000 عامل.

تبلغ قيمة رموز دونالد ترامب ملايين الدولارات

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لم تكن وزارة كفاءة الحكومة هي الرمز السياسي الوحيد الذي حقق أداءً جيدًا هذا العام. فقد ارتفعت قيمة رمز MAGA (TRUMP) بشكل كبير، مما رفع قيمتها السوقية إلى أكثر من 172 مليون دولار.

وبالمثل، ارتفعت قيمة توكن MAGA Hat (MAGA) بنسبة 21% في الأيام السبعة الماضية، مما رفع قيمتها إلى 80 مليون دولار. كما اكتسبت كل من Doland Tremp (TREMP) وSuper Trump (STRUMP) قيمة سوقية تزيد عن 31 مليون دولار و18 مليون دولار.

من ناحية أخرى، تبلغ القيمة السوقية لكل من كامالا هوريس (KAMA) وكومالا هيريس (MAWA) 7.6 مليون دولار و4.4 مليون دولار على التوالي.

يرجع هذا الاختلاف في الغالب إلى أن دونالد ترامب يحظى بقبول أكبر من جانب تجار العملات المشفرة. ومن ناحية أخرى، تظهر البيانات الصادرة عن بولي ماركت أن احتمالات فوزه بالانتخابات العامة في نوفمبر/تشرين الثاني استمرت في الارتفاع مؤخرًا.

تبلغ احتمالات فوزه في الانتخابات 65.6%، مقابل 34.3% لهاريس. وارتفعت احتمالات فوزه في كالشي إلى 62%، بينما ارتفعت احتمالات فوزه في PredictIt إلى 61%.

ولكن من المبكر للغاية أن نجزم ما إذا كان سيفوز، لأن بيانات استطلاعات الرأي تظهر أن المنافسة بين الرجلين متقاربة إلى حد كبير أكثر من المتوقع. وتشير بيانات صحيفة نيويورك تايمز إلى أن احتمالات الفوز في أغلب الولايات المتأرجحة قد تضاءلت.

صعود عملات الميم

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يعد ارتفاع قيمة رمز وزارة كفاءة الحكومة جزءًا من الطلب المستمر على عملات الميم.

تظهر البيانات التي جمعتها CoinGecko أن قيمة هذه الرموز الآن تزيد عن 60 مليار دولار، مما يعني أنها أكبر من شركات شهيرة مثل AIG وFortinet وPublic Storage وEnergy Transfers وNorfork Southern.

أكبر هذه العملات المعدنية الميمية تحمل موضوعات مثل القطط والكلاب وحتى الماعز. ومؤخرًا، بمساعدة مولدات العملات المعدنية الميمية مثل Pump.fun وSunpump، أصبح من السهل على الأشخاص إنشاء رموزهم الخاصة.

ونتيجة لهذا، أصبحت الرموز التي تعتمد على عناوين الأخبار تحظى بشعبية كبيرة. على سبيل المثال، أطلق المطورون رمز Moo Deng، الذي استند إلى فرس النهر القزم الذي انتشر على نطاق واسع قبل بضعة أشهر.

من المرجح أن يستمر هذا الاتجاه لأن عملات الميم أصبحت أسهل طريقة للناس لكسب المال هذه الأيام.

كما حققت عملات الميم هذه أداءً جيدًا بسبب الاحتمالات المتزايدة بأن سعر البيتكوين سيرتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق. وتتوقع بيانات بولي ماركت أن تعيد العملة اختبار المقاومة عند 73800 دولار وتتجاوزها هذا العام.