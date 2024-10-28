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أعلن البنك المركزي الصيني، بنك الشعب الصيني، عن توسيع أدوات السياسة النقدية من خلال تقديم تسهيلات اتفاقيات إعادة الشراء العكسي الصريحة (الريبو).

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ستسمح هذه الأداة الشهرية للبنوك والمؤسسات غير المصرفية بالاقتراض مقابل السندات السيادية والحكومية المحلية والشركات، حيث من المقرر أن تستمر الاتفاقيات لمدة لا تزيد عن عام واحد.

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ويمثل تقديم اتفاقيات إعادة الشراء العكسي الصريحة مع المتعاملين الأساسيين أحدث جهد يبذله البنك المركزي لضبط نفوذه على تكاليف الاقتراض في السوق وحقن الاستقرار في القطاع المصرفي في الصين.

تبدأ المنشأة يوم الاثنين.

ويهدف بنك الشعب الصيني إلى ضمان مستوى معقول من السيولة في النظام المالي، مما يساعد على التخفيف من حدة الارتفاعات الموسمية في الطلب على النقد، وخاصة مع اقتراب نهاية العام.

تخفيف ضغوط السيولة وسط ارتفاع إصدار السندات

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ومن المتوقع أن تعمل الصين على تكثيف إصدار السندات الحكومية لتمويل الإنفاق الإضافي وإعادة تمويل ديون الحكومات المحلية، وهو ما يثير المخاوف بشأن ضغوط السيولة المحتملة في سوق ما بين البنوك.

وتأتي الأداة الجديدة، التي تسمح بضخ السيولة على المدى الأطول، في الوقت المناسب للمساعدة في امتصاص تأثير السوق الناجم عن هذه الزيادة المتوقعة في المعروض من السندات.

وقالت بيكي ليو، رئيسة استراتيجية الاقتصاد الكلي الصيني في بنك ستاندرد تشارترد، في تقرير لوكالة بلومبرج: “إن اتفاق إعادة الشراء الصريح يتضمن تبادلا أساسيا للسندات، مما يسمح للبنوك بتحرير السيولة على المدى الأطول”.

ومن شأن هذا أن يساعد بنك الشعب الصيني على إعداد البنوك لزيادة متوقعة في إصدارات السندات الحكومية.

وبما أن البنوك التجارية هي المشترين الرئيسيين لهذه السندات، فإن أداة إعادة الشراء العكسي الصريح سوف تساعد في ضمان السيولة الكافية، حتى مع بيع المزيد من السندات لتمويل تدابير التحفيز.

ويرى مراقبو السوق أن هذا التطور يشكل جزءا من التحول الأوسع نطاقا لبنك الشعب الصيني نحو إطار للسياسة النقدية أكثر تطورا وتوجيها نحو السوق.

ولم تظهر عوائد السندات الصينية القياسية رد فعل يذكر على هذه الأخبار، على الرغم من ضعف اليوان الخارجي قليلاً مقابل الدولار.

إعادة الشراء العكسي المباشر: التوافق مع البنوك المركزية العالمية

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ويعد تقديم عمليات إعادة الشراء العكسية الصريحة جزءاً من عملية إصلاح أوسع نطاقاً لنهج بنك الشعب الصيني في إدارة السيولة.

وقد بدأ البنك المركزي في الابتعاد عن الاعتماد على مرفق الإقراض متوسط الأجل كأداة أساسية لتحديد أسعار الفائدة، مفضلاً بدلاً من ذلك أدوات أقصر أجلاً مثل إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام لتوفير إشارات أكثر وضوحاً للسوق.

ويؤدي هذا التحول إلى جعل بنك الشعب الصيني أقرب إلى ممارسات نظرائه العالميين، مما يتيح له السيطرة بشكل أكثر دقة على تكاليف الاقتراض في السوق وظروف السيولة.

ومن المتوقع أن تأتي أداة إعادة الشراء الصريح الجديدة في مكان ما بين إعادة الشراء العكسي قصير الأجل لمدة سبعة أيام وأداة التمويل متعدد الأطراف الأطول أجلاً، مما يوفر حلاً للسيولة في الأمد المتوسط.

ومن خلال تقديم اتفاقيات إعادة الشراء المباشرة لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر، يهدف بنك الشعب الصيني إلى توفير المزيد من المرونة في عملياته مع تخفيف الضغوط التمويلية في القطاع المصرفي، الذي يواجه استحقاقات كبيرة لصناديق التمويل متعددة الأطراف في الأشهر الأخيرة من عام 2024.

وبحسب بلومبرج، فإن الصين لديها نحو 1.45 تريليون يوان (204 مليار دولار) من قروض التمويل متعدد الأطراف المستحقة في شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول، مما يجعل توقيت هذه الأداة حاسما لاستقرار السوق.

أداة جديدة لمساعدة البنوك على إدارة احتياجاتها النقدية

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تستعد المؤسسات المالية في الصين لنهاية عام قد تكون صعبة بشكل خاص، مع احتمال ارتفاع الطلب الموسمي على النقد.

وعلاوة على ذلك، لا تزال حالة عدم اليقين قائمة بشأن إمكانية تقديم المزيد من التحفيز المالي، والذي قد يأتي في شكل اقتراض حكومي إضافي وإصدار سندات.

إن ضمان السيولة الكافية في السوق أمر ضروري للحفاظ على الزخم الاقتصادي، خاصة وأن الصين لا تزال تكافح ضعف الطلب المحلي وأزمة قطاع العقارات المستمرة.

وقد قدم صناع السياسات بالفعل حزمة تحفيز واسعة النطاق ، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة وتقليص متطلبات الاحتياطي للبنوك.

وتهدف هذه التدابير إلى دعم تعافي النشاط الاقتصادي، لكن قيود السيولة لا تزال تشكل مصدر قلق.

لقد بدأت مؤشرات سوق المال في إرسال إشارات تحذيرية تشير إلى أن بعض المؤسسات تعاني بالفعل من نقص التمويل بسبب الضغوط.

ومن المتوقع أن تعمل أداة إعادة الشراء الجديدة على تخفيف هذا الضغط من خلال ضمان قدرة البنوك على الوصول إلى السيولة لتلبية احتياجاتها مع تحرير النقد لشراء السندات.

ورغم أن أداة إعادة الشراء العكسي الصريح من المرجح أن تعمل على تخفيف الضغوط على البنوك، فإن إدخالها قد يشير أيضا إلى انخفاض احتمالات المزيد من التخفيضات في نسبة الاحتياطي الإلزامي في الأمد القريب.

وأشارت فرانسيس تشيونج، الاستراتيجية في مؤسسة أوفرسا تشاينا بانكينج، إلى أن المرونة التي توفرها عمليات إعادة الشراء العكسية الصريحة تجعل من غير الضروري بالنسبة لبنك الشعب الصيني الاعتماد على أدوات سياسية أخرى، مثل خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي، لإدارة السيولة.