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من المقرر أن تغلق شركة فولكس فاجن، أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا، ثلاثة مصانع في ألمانيا على الأقل وتسرح عشرات الآلاف من الموظفين، كجزء من مبادرة كبيرة لخفض التكاليف.

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وفي مواجهة الضغوط الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة، والضغوط التنافسية من آسيا، وضعف الطلب، تهدف شركة صناعة السيارات إلى تبسيط العمليات لاستعادة قدرتها التنافسية.

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ومن المتوقع أن يؤثر القرار على سمعة فولكس فاجن والوضع الصناعي لألمانيا، وهو يسلط الضوء على الضغوط الاقتصادية المتزايدة على صناعة السيارات في أوروبا.

كيف يمكن لإغلاق مصانع فولكس فاجن أن يؤثر على سمعة ألمانيا الصناعية

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أثارت خطة إعادة الهيكلة التي اقترحتها شركة فولكس فاجن، والتي قد تؤدي إلى إغلاق أول مصنع لها على الأراضي الألمانية، مخاوف بين أصحاب المصلحة.

وكانت الشركة تتفاوض مع النقابات العمالية، بما في ذلك رئيسة مجلس العمل، دانييلا كافالو، التي أكدت على خطورة الوضع.

وقال كافالو، في كلمة ألقاها أمام الموظفين في منشأة فولكس فاجن في فولفسبورج، إن هذا القرار ليس “تهديدا للتفاوض الجماعي” بل تحولا كبيرا في عمليات فولكس فاجن.

ولم تحدد الشركة بعد المصانع التي سيتم إغلاقها أو العدد الدقيق لموظفي الشركة البالغ عددهم 300 ألف موظف في ألمانيا الذين قد يتأثرون بذلك.

العوامل التي تضغط على استراتيجية أعمال فولكس فاجن وخطط إعادة الهيكلة

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هناك العديد من العوامل الحاسمة التي تدفع شركة فولكس فاجن إلى إعادة تقييم استراتيجيتها الإنتاجية. فقد أدت تكاليف الطاقة ونفقات العمالة المتزايدة في ألمانيا، إلى جانب الضغوط التنافسية من الأسواق الآسيوية، إلى تآكل ربحية شركة صناعة السيارات.

تراجعت مبيعات السيارات الكهربائية للشركة عن التوقعات، مع ضعف الطلب في أوروبا والصين.

وقال توماس شايفر، رئيس قسم العلامة التجارية في فولكس فاجن، إن بعض مواقع الإنتاج الألمانية تعمل بتكاليف أعلى بنسبة 25-50% من المستويات المستهدفة، مع أن بعض المواقع تصل تكاليفها إلى ضعف تكاليف المنافسين تقريبا.

وأقر مجلس إدارة فولكس فاجن بالحاجة الملحة إلى معالجة هذه التحديات المتعلقة بالتكلفة لتأمين الاستثمارات الأساسية في المستقبل.

أعلن عضو مجلس إدارة مجموعة فولكس فاجن جونار كيليان أن الشركة تخطط لمشاركة مقترح شامل يوم الأربعاء، مؤكدا على المسؤولية على جانبي طاولة المفاوضات.

وأشار كيليان إلى أنه بدون هذه الإجراءات لإعادة الهيكلة، فإن الوضع المالي لشركة فولكس فاجن قد يمنع الاستثمارات الضرورية للنمو في المستقبل.

كيف تفاعل السوق مع خطط فولكس فاجن لخفض التكاليف؟

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وشهد سعر سهم فولكس فاجن انخفاضا بنسبة 1% بعد أنباء خفض التكاليف، مما يؤكد مخاوف السوق بشأن قدرة الشركة على التعامل مع الضغوط الحالية.

على مدى السنوات الخمس الماضية، فقدت أسهم فولكس فاجن 44% من قيمتها، وهو ما يمثل أداء أضعف بشكل كبير مقارنة بالمنافسين مثل رينو وستيلانتس.

وأشار المحللون، ومن بينهم دانييل شوارتز من شركة ستيفل، إلى أن خطط فولكس فاجن تتجاوز توقعات السوق، ويعزون هذه الخطوة الجذرية إلى المنافسة في الصين، وتراجع الطلب في أوروبا، وتزايد القيود التنظيمية.

يمثل الإغلاق المحتمل لمصانع فولكس فاجن في ألمانيا نقطة تحول بالنسبة لقطاع السيارات الأوروبي، الذي يواجه تحديات في مواجهة ارتفاع التكاليف، والمتطلبات التنظيمية، وتحول تفضيلات المستهلكين نحو الخيارات المستدامة.

وربما تشجع خطوة فولكس فاجن شركات صناعة السيارات الأخرى على النظر في تدابير إعادة الهيكلة استجابة لضغوط اقتصادية مماثلة، وهو ما قد يكون له آثار واسعة النطاق على مستقبل القطاع في أوروبا.