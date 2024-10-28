انخفاض أسهم Waaree Energies بنسبة 9٪ على الرغم من مكاسب الإدراج بنسبة 66٪: إليك السبب

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حققت شركة Waaree Energies، الشركة الرائدة في تصنيع الألواح الشمسية، أول ظهور قوي لها في سوق الأسهم بعلاوة بلغت حوالي 70% فوق سعر إصدارها، مما يعكس ثقة المستثمرين في قطاع الطاقة المتجددة المزدهر في الهند.

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تم إدراج الأسهم عند 2550 روبية في بورصة بومباي (BSE)، حيث سجلت مكاسب بنسبة 69.66% ووصلت لاحقًا إلى 2600 روبية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 72.98% عن سعر الإصدار.

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وعلى الرغم من البداية المثيرة للإعجاب، واجهت أسهم شركة Waaree عمليات جني أرباح بسرعة، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 8-10% في كل من بورصة BSE والبورصة الوطنية (NSE).

يقدم الخبراء وجهات نظر متباينة بشأن إمكانات واري على المدى الطويل وسط التحول نحو الطاقة المتجددة في الهند.

بدء تداول الأسهم بعلاوات مرتفعة في بورصتي NSE وBSE

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افتتحت أسهم شركة Waaree Energies عند 2550 روبية في بورصة BSE، وهو أعلى بكثير من سعر الإصدار، بينما تم إدراجها عند 2500 روبية في بورصة NSE، مما يعكس أقساطًا بنسبة 69.66٪ و 66.33٪ على التوالي.

بلغت القيمة السوقية للشركة 68،983.88 كرور روبية في بورصة NSE، مما يشير إلى الطلب الأولي القوي.

وأدى جني الأرباح إلى انخفاض سريع، حيث هبطت الأسهم إلى أدنى مستوى لها خلال اليوم عند 2300 روبية في بورصة NSE، بينما انخفضت في بورصة BSE إلى 2294.55 روبية.

هل ينبغي للمستثمرين الاحتفاظ بالأسهم أم بيعها؟

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ويختلف المحللون السوقيون في وجهات النظر بشأن مسار نمو شركة واري إنيرجيز. ويعتقد ناريندرا سولانكي، رئيس قسم الأبحاث الأساسية في أناند راثي، أن المستثمرين على المدى الطويل يجب أن يستمروا في الاستثمار في الشركة، مستشهداً بالمكانة القوية التي تتمتع بها واري في السوق والدعم الحكومي لمبادرات الطاقة المتجددة.

في هذه الأثناء، ينصح براشانث تابس من شركة ميهتا إكويتيز بالحذر، مقترحًا أن يفكر المستثمرون في جني الأرباح الجزئي بعد المكاسب الحادة التي حققها الإدراج.

نجحت شركة Waaree Energies في تعزيز مكانتها في السوق بشكل استراتيجي من خلال التكامل الخلفي والتوسع الواسع في القدرة والاختراق في السوق الدولية.

وبما أن سوق الطاقة الشمسية على أسطح المنازل في الهند مدفوع إلى حد كبير بالطلب التجاري والصناعي، فإن تركيز الشركة على التركيبات على نطاق المرافق يضعها في وضع جيد للنمو المستقبلي.

يرى ساجار شيتي من StoxBox أن سلسلة التوريد العالمية لشركة Waaree ودفتر الطلبات القوي مواتية للمستثمرين المتوسطين إلى الطويل الأجل.

أظهرت شركة Waaree Energies نموًا ماليًا مثيرًا للإعجاب، مع زيادة الإيرادات بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 99.8% بين السنة المالية 2022 والسنة المالية 2024.

وارتفع صافي الربح من 79.6 كرور روبية في السنة المالية 22 إلى 1،274.3 كرور روبية في السنة المالية 24، مع ارتفاع العائد على حقوق الملكية (ROE) من 17.69٪ إلى 30.26٪، مما يشير إلى المرونة المالية والكفاءة التشغيلية.

جمعت الشركة 3600 كرور روبية من خلال طرحها العام الأولي، بما في ذلك إصدار جديد ومكون عرض للبيع (OFS).

سيتم استخدام العائدات من الإصدار الجديد لتمويل منشأة تصنيع جديدة بقدرة 6 جيجاوات في أوديشا للسبائك والرقائق والخلايا الشمسية ووحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، مما يعزز القدرة الإنتاجية لشركة Waaree ويلبي الطلب المتزايد على الطاقة الشمسية.

يعكس هذا التوسع التزام شركة واري بدفع قطاع الطاقة المتجددة في الهند إلى الأمام.

في حين أن توقعات السوق الرمادية تشير إلى علاوة إدراج بنسبة 100%، فإن مكاسب Waaree Energies البالغة 70% تظل بداية ملحوظة.

ويشير الأداء إلى الطلب القوي وإمكانية التقلب، كما يتضح من الانخفاضات اليومية الناجمة عن جني الأرباح.

وستكون قدرة السهم على الصمود وسط هذه التقلبات عاملاً رئيسياً للمستثمرين الذين يفكرون في آفاق طويلة الأجل.