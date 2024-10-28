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يقف كاردانو (ADA) حاليًا عند مفترق طرق حيث يحوم سعره حول 0.33 دولار، وهو يقترب من أدنى مستوياته في عام.

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على مدار الشهر الماضي، شهدت ADA انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 16.5%، مع تزايد معنويات السوق الهبوطية.

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تشير المقاييس الموجودة على السلسلة إلى مشاعر هبوطية تجاه Cardano

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ترسم مقاييس السلسلة صورة قاتمة، مع ارتفاع عدد العناوين النشطة اليومية من 1680 إلى ما يقرب من 12000 في أسبوع واحد فقط.

تكشف بيانات IntoTheBlock الأخيرة أن 79% من حاملي ADA يسجلون خسائر، بينما يظل 17% فقط من حاملي العملة في حالة ربح.

يتفاقم هذا الوضع بسبب الانخفاض الحاد بنسبة 89% من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3.10 دولار والذي سجله السهم في سبتمبر/أيلول 2021.

إن عمليات فتح رموز ADA المجدولة تزيد من الضغط الهبوطي؛ على سبيل المثال، تم إصدار 18.53 مليون رمز ADA، بقيمة تقريبية تبلغ 6.15 مليون دولار، في 27 أكتوبر، ومن المتوقع إصدار نفس الكمية الأخرى في 1 نوفمبر.

على الرغم من أن هذه الفتحات بسيطة نسبيًا مقارنة بالقيمة السوقية الإجمالية لكاردانو البالغة 11.8 مليار دولار، إلا أنها تساهم في بيئة سوق متوترة بالفعل.

يتم التأكيد على المشاعر الهبوطية من خلال تقييم أحد المحللين البارزين الذي يشير إلى انهيار محتمل يصل إلى 30٪، مع سعر مستهدف يبلغ 0.23 دولار.

على الرغم من الارتفاع الطفيف الذي بلغ 0.4% مؤخرًا، يظل مؤشر ADA منخفضًا بنسبة 8.9% خلال الأسبوع، مصحوبًا بانخفاض بنسبة 14% في حجم التداول، مما يشير إلى تراجع نشاط السوق.

يظل التحليل العام هبوطيًا، على الرغم من وجود بصيص من الأمل حيث يحاول ADA تحقيق الاستقرار ضمن نطاق تداول مدته ثلاثة أشهر.

احتمالية تحول ADA إلى الاتجاه الصعودي

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في حين يواجه Cardano سوقًا مضطربًا يتميز بخسائر كبيرة ومشاعر هبوطية، فإن التطورات المستمرة وارتفاع TVL تشير إلى مستقبل أكثر تفاؤلاً.

تقترب القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) لعملة Cardano من مستويات مرتفعة جديدة وفقًا لبيانات DeFilLama ، وهو ما يوفر نقطة إيجابية لصراعات الأسعار الحالية.

شهدت قيمة TVL الخاصة بالشبكة زيادة مطردة، ويعزى ذلك إلى الاستخدام المتزايد لبروتوكولات DeFi والتحسينات المستمرة التي تهدف إلى تعزيز الإنتاجية وتقليل تكاليف المعاملات.

خلال الـ 24 ساعة الماضية، تمكنت ADA من الارتفاع بأكثر من 2%، وتتداول حاليًا عند 0.3373 دولارًا، مما يشير إلى أن بعض المستثمرين لا يزالون يتمتعون بدرجة من الثقة في مستقبلها.

يُظهر التحليل الفني علامات انعكاس محتملة، مع زيادة حجم التداول بأكثر من 61% في اليوم الأخير.

ويشير هذا الارتفاع في الحجم إلى الاهتمام المتزايد بين المستثمرين الأفراد والمؤسساتيين.

يعتقد المحللون أن التحسينات المستمرة في شبكة Cardano، وخاصة في قابلية التوسع والتشغيل البيني، سوف تجذب المزيد من المطورين والمستخدمين، مما قد يدفع سعر ADA إلى الارتفاع على المدى الطويل.

وسوف يحدد التوازن بين هذه العوامل مسار ADA في الأسابيع المقبلة، حيث يظل المستثمرون يراقبون مؤشرات تعافي السوق.