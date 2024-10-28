Wise reports 55% profit surge as UK demand for digital payments soars

الرئيس التنفيذي لشركة وايز يواجه غرامة جديدة بسبب مشاكل في تقديم الإقرارات الضريبية

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Written on Oct 28, 2024
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  • UK's FCA orders Kristo Käärmann to pay £350,000 in fine.
  • It found Wise CEO in breach of its senior manager conduct rule.
  • Wall Street sees about a 30% upside in Wise stock from here.

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أعلنت الهيئة التنظيمية المالية في المملكة المتحدة عن فرض غرامة قدرها 350 ألف جنيه إسترليني (454224 دولارًا) على كريستو كارمان – الرئيس التنفيذي الملياردير لشركة Wise PLC (LON: WISE) يوم الاثنين. أسهم شركة التكنولوجيا المالية في المنطقة الحمراء عند الكتابة.

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باع كيرمان أسهمًا بقيمة حوالي 10 ملايين جنيه إسترليني لكنه فشل في سداد الالتزامات الضريبية ذات الصلة في عام 2017.

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وبناء على ذلك، وجدت هيئة مراقبة السلوك المالي أن الرئيس التنفيذي انتهك القاعدة رقم 4 من قواعد سلوك الإدارة العليا.

انخفض سهم Wise بنسبة تزيد عن 25% مقارنة بأعلى مستوى له منذ بداية العام عند الكتابة.

واجه كيرمان مشاكل مع الإقرارات الضريبية من قبل

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وتتوقع القاعدة رقم 4 من قواعد سلوك الإدارة العليا في هيئة الخدمات المالية (FCA) من كبار المسؤولين التنفيذيين الكشف بشكل مناسب عن “أي معلومات تتوقع هيئة الخدمات المالية (FCA) إشعارًا معقولاً بها”.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تغريم كريستو كيرمان من شركة Wise PLC بسبب قضية تتعلق بإيداعاته الضريبية.

تأخر في تقديم إقراراته الضريبية لعام 2017-2018، الأمر الذي أمرته به هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية بدفع غرامة قدرها 365.651 جنيهًا إسترلينيًا في عام 2021.

بلغت المسؤولية الضريبية للرئيس التنفيذي لتلك السنة 720.495 جنيهًا إسترلينيًا، وفقًا لهيئة الإيرادات والجمارك في المملكة المتحدة.

وأضافت وكالة تحصيل الضرائب أيضًا كارمان إلى قائمة المتهربين من دفع الضرائب العامة في ذلك الوقت.

وقالت تيريز تشامبرز، المديرة التنفيذية المشتركة للتنفيذ والإشراف في هيئة الخدمات المالية، إن الهيئة تتوقع معايير أعلى من قادة الشركات المالية.

وأضافت أنه “كان ينبغي أن يكون واضحا للسيد كيرمان أنه بحاجة إلى أن يخبرنا بهذه القضايا التي كانت ذات صلة وثيقة بتقييمنا لمدى ملاءمته وصلاحيته”.

هل يستحق سهم Wise الشراء في أكتوبر؟

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يظل كريستو كيرمان ملتزمًا تمامًا بتحقيق الرؤية طويلة المدى لشركة Wise PLC.

وردًا على العقوبة التي أعلنتها هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة صباح اليوم، قال:

وبعد عدة سنوات من التعاون الكامل مع هيئة الخدمات المالية (FCA)، تمكنا من إنهاء هذه العملية.

نحن نواصل بناء منتج وشركة من شأنها أن تخدم عملائنا وأصحابنا لعقود قادمة.

وأكد ديفيد ويلز – رئيس مجلس إدارة شركة تحويل الأموال العالمية – اليوم أيضًا أن Wise تأخذ التزاماتها التنظيمية على محمل الجد.

شهد سهم Wise اتجاهًا هبوطيًا حادًا خلال الأشهر الستة الماضية، لكن وول ستريت لا تزال مقتنعة بأن التعافي في الأفق.

يقوم المحللون حاليًا بتقييم التكنولوجيا المالية على أنها “ذات وزن زائد” ويرون ارتفاعًا في سعر سهمها إلى 9.50 جنيه إسترليني في المتوسط، مما يشير إلى إمكانية ارتفاع بنسبة 30% تقريبًا من هنا.

لكن أسهم الشركة التي يقع مقرها الرئيسي في لندن تظل غير جذابة لمستثمري الدخل لأنها لا تدفع أرباحًا حاليًا.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.

عالم

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