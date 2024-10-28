“Xpeng” تبدأ بناء مصنع جديد لإنتاج 10 آلاف سيارة طائرة سنويًا

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أطلق قسم السيارات الطائرة التابع لشركة Xpeng، Xpeng AeroHT، أعمال بناء مصنع تصنيع بمساحة 180 ألف متر مربع في قوانغتشو، مستهدفًا إنتاج سيارتها الطائرة المعيارية التي تم الكشف عنها حديثًا، حاملة الطائرات الأرضية (LAC).

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ومن المقرر أن يكتمل بناء هذا المصنع بحلول عام 2026، وسيكون قادرًا على تصنيع ما يصل إلى 10 آلاف وحدة سنويًا.

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بعد توليد أكثر من 3000 طلب مسبق منذ إطلاقه في سبتمبر، تعمل Xpeng على وضع ابتكارها المتقدم في مجال النقل في طليعة قطاع السيارات الطائرة المعيارية في الصين.

ما هي حاملة الطائرات البرية لشركة Xpeng؟

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تم تقديم حاملة الطائرات البرية من شركة Xpeng في سبتمبر، بسعر حوالي 2 مليون يوان، وهي عبارة عن مركبة مكونة من جزأين ذات قدرات للسفر البري والجوي.

يتألف مركز السيطرة الفعلية من حاملة ثلاثية المحاور وطائرة بدون طيار كبيرة يمكنها الهبوط والرسو بشكل مستقل داخل الحاملة.

وبعد عرضها العام الأول في معرض تشوهاى الجوي القادم في نوفمبر 2024، يوفر التصميم المعياري للمركبة تنوعًا لتطبيقات متعددة، من خدمات الطوارئ إلى النقل الخاص.

ورغم أن الطلب قد يكون محدودا بين المشترين الأفراد، تتوقع شركة Xpeng اهتماما كبيرا من قطاعات مثل الإنقاذ والخدمات العامة، حيث يكون التنقل أمرا بالغ الأهمية.

لا تعد شركة Xpeng هي شركة صناعة السيارات الصينية الوحيدة التي تدخل مجال السيارات الطائرة. فقد كشفت شركة Chery مؤخرًا عن مركبتها الطائرة المعيارية، مما يسلط الضوء على الاهتمام المتزايد بالسيارات الطائرة في صناعة السيارات الصينية.

وتتماشى إمكانات السيارات الطائرة مع طموحات الصين في الريادة في حلول النقل الجديدة.

ومن المرجح أن يؤثر تطوير اللوائح الداعمة للاستخدام الآمن اليومي لهذه المركبات على اعتمادها على نطاق أوسع.

يبلغ طول حاملة الطائرات LAC 5.5 متر وعرضها مترين وارتفاعها مترين، وتتميز بتصميم بسيط وانسيابي. تم بناؤها على منصة EREV 800 فولت من Xpeng، ويمكن للحاملة الوصول إلى مدى مختلط يبلغ 1000 كيلومتر لكل شحنة.

يمكن لمكون الطائرة، وهي طائرة بدون طيار تعمل بالكامل بالكهرباء، أن تلتحم تلقائيًا بالحاملة وهي مجهزة للتعامل مع 5-6 رحلات بشحنة كاملة. يتيح نظام الجهد العالي للطائرة بدون طيار إعادة الشحن من 30% إلى 80% في 18 دقيقة فقط.

مصنع Xpeng الجديد في قوانغتشو

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سيضم مصنع Xpeng الجديد، الواقع داخل منطقة تنمية قوانغتشو، أربع ورش إنتاج، تغطي العمليات من التجميع إلى الطلاء.

على الرغم من أن البناء كان مقررًا في البداية في شهر سبتمبر، فمن المتوقع الآن أن يكون المرفق جاهزًا للعمل في الوقت المناسب لتحقيق أهداف إنتاج Xpeng لعام 2026.

وسوف يركز المصنع بشكل حصري على تصنيع مكونات الطائرات الخاصة بحاملة الطائرات، مع إجراء تجميع حاملة الطائرات في منشآت Xpeng الحالية.

وعلى الرغم من الحماس المبكر، فإن تسويق السيارات الطائرة يواجه تحديات تنظيمية وتسعيرية.

إن التكلفة العالية لـ LAC، إلى جانب الإطار القانوني المتطور في الصين للمركبات الطائرة، قد تعيق التبني في السوق الشامل.

علاوة على ذلك، يظل الحصول على رخصة طيران شرطًا أساسيًا للتشغيل التجاري لهذه المركبات.

ومع ذلك، فإن تركيز Xpeng على الشراكات مع العملاء المؤسسيين، بما في ذلك خدمات الإنقاذ، يمكن أن يخفف من مخاطر الطلب بين المستهلكين من القطاع الخاص.

قد يؤدي نجاح حاملة الطائرات البرية إلى إعادة تعريف مكانة Xpeng في سوق السيارات العالمية.

ويتماشى مشروعها في مجال المركبات الطائرة مع صعود حلول التنقل عالية التقنية، والتي يتوقع الكثيرون أن تشكل مستقبل النقل الحضري والطارئ.

وبما أن شركة Xpeng رائدة في تكنولوجيا السيارات الطائرة، فإن إطلاق مصنعها قد يشير إلى المزيد من التقدم، مما يدفع الصين إلى الريادة في تصنيع السيارات المتقدمة.