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ارتفعت الأسهم اليابانية بعد فشل الائتلاف الحاكم في البلاد بقيادة رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا في تأمين الأغلبية البرلمانية في انتخابات 2024.

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فاز الحزب الليبرالي الديمقراطي مع شريكه الائتلافي حزب كوميتو بـ 215 مقعدا من أصل 465 مقعدا، وهو ما يقل عن 233 مقعدا التي يحتاجها لكسب الأغلبية.

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وسيتعين على الحزب الليبرالي الديمقراطي الآن تشكيل ائتلاف جديد مع حزب ثالث، وهو ما يثير حالة من عدم اليقين، حيث لم يتم الكشف عن اسم الحزب وكذلك شروط مثل هذا الاتفاق معه حتى الآن.

وقال كي أوكامورا، نائب الرئيس الأول لشركة نيوبرجر بيرمان، لشبكة سي إن بي سي يوم الثلاثاء: “قد يؤدي هذا إلى نتيجة غامضة للغاية في المستقبل”.

ومع ذلك، لا يزال أوكامورا متفائلاً بشأن الأسهم اليابانية “عالية الجودة” التالية.

USS Co Ltd (TYO: 4732)

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يظل كي أوكامورا إيجابيًا بشأن أسهم تاجر السيارات المستعملة على الرغم من تأخرها في عام 2024.

ويتوقع مدير المحفظة أن يتعافى سهم USS في العام المقبل حيث إنها حاليًا “المشغل الأكبر” في سوق مزادات السيارات المستعملة بحصة تزيد عن 50%.

وأضاف في برنامج “سكواك بوكس آسيا” أن الشركة تتمتع بالتالي “بقوة تسعير استثنائية – نعتقد أنها أمر بالغ الأهمية”.

اختتمت شركة USS Co Ltd عامها المالي 2024 بأرباح تشغيلية بلغت 48,937 مليون ين (326 مليون دولار) على مبيعات صافية بلغت 97,606 مليون ين. وكان كلا الرقمين أعلى بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي.

وتدفع أسهم USS حاليًا أيضًا عائدًا صحيًا للأرباح بنسبة 2.94%، وهو ما يشكل سببًا جيدًا آخر لوجودها في محفظتك.

شركة طوكيو مارين القابضة (TYO: 8766)

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ارتفعت أسهم شركة التأمين هذه بالفعل بنحو 60% مقارنة ببداية عام 2024، لكن نيوبرغر بيرمان واثق من أنها ستدفع إلى المزيد من الارتفاع في الأشهر المقبلة.

في الواقع، يرى كاي أوكامورا أن أسهم شركة طوكيو مارين معزولة إلى حد ما عن حالة عدم اليقين السياسي. وهو متفائل بشأن الشركة المتعددة الجنسيات لأنها تتمتع ببصمة جديرة بالثناء في كل من اليابان والولايات المتحدة، وهو ما يساعد في تحسين أرباحها وخسائرها.

“نتوقع أن تواصل شركة التأمين تصفية حصصها في الشركة، واستثمار تلك العائدات في الأعمال التجارية، ولكن أيضًا إعادة شراء الأسهم. وهذا من شأنه أن يبشر بالخير للميزانية العمومية”، وفقًا لشركة الاستثمار.

تتمتع أسهم طوكيو بمكانة جيدة لتحقيق عوائد إجمالية صحية حيث تدفع عائدًا على الأرباح بنسبة 2.21% أيضًا. ومن بين الأسماء الأخرى عالية الجودة التي يثق بها نيوبرجر بيرمان شركتي هيتاشي وميتسوبيشي لوجيستكس.