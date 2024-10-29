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تعد عملة البيتكوين كاش (BCH) من بين العملات الأكثر ارتفاعًا حيث قفزت العملة المشفرة الرائدة البيتكوين (BTC) إلى أكثر من 71 ألف دولار.

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كما تتبع سعر العديد من العملات البديلة أيضًا اتجاه BTC الصعودي في الأيام القليلة الماضية، مع ارتفاع Tezos (XTZ) من أدنى مستوياته عند 0.62 دولار.

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مع تطلع عملة البيتكوين إلى ارتفاع محتمل إلى مستوى قياسي جديد، تشير البيانات المتعلقة بالسلسلة إلى أن ضغوط الشراء قد تدفع عملتي البيتكوين كاش وتيزوس إلى الارتفاع.

ارتفاع سعر BCH بنسبة 8٪

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تعد Bitcoin Cash حاليًا واحدة من أفضل العملات من حيث المكاسب على مدار 24 ساعة في أكبر 100 عملة مشفرة.

ارتفع سعر رمز فرع البيتكوين بأكثر من 8% ليصل إلى أعلى مستوياته التي شوهدت آخر مرة في أوائل أغسطس 2024.

حاليًا، يتم تداول BCH بالقرب من 384 دولارًا حيث يتطلع الثيران إلى التمسك بالمكاسب وسط اختراق مثلث صاعد محتمل.

يقع BCH فوق خط الاتجاه الذي عمل كمقاومة رئيسية عدة مرات خلال الشهرين الماضيين.

إذا استمر ضغط الشراء وتمكن الثيران من تحقيق المزيد من المكاسب، فقد يرتفع سعر العملة البديلة إلى أعلى مستوياته في يونيو 2024 فوق 430 دولارًا ومن المرجح أن يسمح بإعادة اختبار منطقة 500 دولار.

تشير نظرة على مؤشرات التقارب والتباعد للمتوسط المتحرك (MACD) ومؤشر القوة النسبية (RSI) على الرسم البياني اليومي إلى استمرار الاتجاه الصعودي.

BCH price chart. Source: TradingView

وفي الوقت نفسه، قفزت بيانات الفائدة المفتوحة في عقود بيتكوين كاش الآجلة بنسبة 20.7% خلال الـ24 ساعة الماضية إلى أكثر من 231 مليون دولار.

تظهر بيانات Coinglass تصفية المزيد من الصفقات القصيرة في اليوم الماضي مقارنة بالصفقات الطويلة حيث أظهر سعر BCH مسارًا تصاعديًا.

ارتفاع سعر Tezos وسط مكاسب BTC

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ارتفع سعر Tezos (XTZ) بعد أن أوقف الثيران اتجاهًا هبوطيًا بالقرب من منطقة 0.60 دولار. في الساعات الأربع والعشرين الماضية، استمر السعر في الارتفاع ليصل إلى 0.67 دولار.

عانى المشترون في السابق من جدار العرض عند هذه المستويات، وكانت آخر مرة فشلوا فيها في الاختراق سبباً في تداول Tezos عند مستويات أقل.

ومع ذلك، وصل سعر Tezos إلى 1.60 دولار خلال آخر مرحلة صعودية كبيرة في مارس، وهو ما قد يكون هدفًا رئيسيًا إذا قاد Bitcoin سوق التشفير إلى الارتفاع.

XTZ price chart. Source: TradingView

من الرسم البياني اليومي، من الواضح أن منطقة إعادة تحميل الطلب قد تشكلت مع وجود خط دعم أفقي بالقرب من 0.60 دولار.

إذا ظلت الأسعار فوق هذا الخط، على الرغم من انخفاض الفتائل، فقد يكون ذلك بمثابة انفجار للثيران مرة أخرى. إن اختراق المثلث المتماثل يعني أن التوقعات الهبوطية التي اجتاحت XTZ تتضاءل.

ومع ذلك، يحتاج سعر XTZ إلى الحفاظ على الزخم الصعودي لتحقيق الارتفاع المحتمل إلى ما يزيد عن 1 دولار.

إذا حدث هذا، فقد يعزز Tezos مكاسبه وسط عملية توحيد جديدة. ومع ذلك، قد يدفع الرفض الدببة إلى استهداف 0.54 دولار.