how automakers will get past china ev tariffs and enter europe

ارتفاع أسهم BYD وNIO وXpeng وLi Auto مع تجدد الدفع بالسيارات الكهربائية في الصين

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Written on Oct 29, 2024
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  • NIO shares jump 13% as Hong Kong EV stocks rally on government support.
  • China mandates at least 30% of new vehicle purchases to be electric vehicles.
  • Government pushes EV adoption with expanded charging infrastructure plans.

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ارتفعت أسهم السيارات الكهربائية الصينية في هونغ كونغ بعد تقارير عن تدابير حكومية جديدة تهدف إلى تسريع تطوير قطاع المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة.

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وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) المدعومة من الدولة يوم الثلاثاء أن وكالات الحكومة المركزية تخطط لزيادة شراء المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة كجزء من جهود أوسع نطاقا لتعزيز الصناعة.

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الحكومة تفرض أن يكون ما لا يقل عن 30% من مشتريات السيارات الجديدة من المركبات الكهربائية

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ومن أبرز ما جاء في المبادئ التوجيهية الحكومية، المؤرخة 27 سبتمبر/أيلول، هو التوجيه بأن السيارات الكهربائية يجب ألا تشكل أقل من 30% من جميع المركبات الجديدة التي تشتريها الوكالات الحكومية سنويا.

وبالإضافة إلى ذلك، تشجع الخطة تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، بما في ذلك بناء محطات شحن جديدة، لتسهيل الانتقال إلى السيارات الكهربائية بالنسبة للمستهلكين.

وتشكل هذه التدابير جزءًا من استراتيجية أوسع نطاقًا تتبناها الصين لقيادة التكنولوجيا الخضراء وتحقيق أهداف الحياد الكربوني.

لقد أدى التركيز المتزايد من جانب الحكومة على المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة إلى بث التفاؤل في السوق، وهو ما انعكس في حركة أسعار أسهم شركات المركبات الكهربائية الصينية الكبرى.

أسهم NIO وXpeng وLi Auto وBYD تشهد مكاسب

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وفي أعقاب هذه الأخبار، قفزت أسهم شركة NIO Inc. بنسبة 13% في هونج كونج، لتصبح الشركة الأفضل أداءً على مؤشر MSCI China.

وبالمثل، ارتفعت أسهم شركة Xpeng Inc. بنسبة 8%، وشهدت شركة Li Auto Inc. زيادة بأكثر من 2%. كما تقدمت أسهم شركة BYD Co.، وهي شركة رائدة في القطاع، بنسبة 1.8% مع استعدادها لإصدار أرباح الربع الثالث يوم الأربعاء.

ويسلط هذا الارتفاع الضوء على ثقة المستثمرين في قطاع السيارات الكهربائية الصيني، مدفوعة بتوقعات بزيادة الدعم الحكومي والطلب في السوق على التقنيات الأكثر نظافة.

وتأتي الزيادة في أسعار الأسهم وسط الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة الصينية لتقليل الانبعاثات وزيادة اعتماد السيارات الكهربائية في جميع أنحاء البلاد.

البنية التحتية للشحن هي المفتاح لدعم تبني المركبات الكهربائية

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وبالإضافة إلى إلزام شراء المركبات الكهربائية، تؤكد المبادئ التوجيهية على الحاجة إلى توسيع البنية التحتية للشحن لضمان الاستخدام الأكثر سلاسة للمركبات الكهربائية.

ومن المتوقع أن يشجع هذا المستخدمين من القطاعين الخاص والتجاريين على التحول إلى المركبات الكهربائية، مما يدعم نمو الصناعة بشكل أكبر.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.

عالم

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