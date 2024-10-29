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أصبح مؤسس شركة بايت دانس، تشانغ ييمينج، أغنى شخص في الصين، وفقًا لمعهد هورون للأبحاث ، ليحل محل تشونج شانشان، مؤسس نونجفو سبرينج، الذي تربع على القمة خلال السنوات الثلاث الماضية.

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وتبلغ ثروة تشانغ 49.3 مليار دولار، وتتفوق على ثروة تشونج البالغة 47.9 مليار دولار، بعد عام مضطرب بالنسبة لأعمال تشونج في مجال المياه المعبأة، والتي واجهت انتقادات عامة في أوائل عام 2024.

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وشهد تشانغ، المعروف عالميًا بفضل تطبيق تيك توك، ارتفاعًا في ثروته مع ارتفاع أرباح شركة بايت دانس بنحو 30%، ما وضعه على رأس التسلسل الهرمي للثروة في الصين.

تسلط تصنيفات هذا العام الضوء على المشهد المتطور للثروة الصينية، حيث يتولى قطاعا التكنولوجيا والطاقة القيادة الآن، وهو تحول عن قطاع العقارات المهيمن في السابق.

مليارديرات التكنولوجيا يسيطرون على أغنى أغنياء الصين

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يمثل صعود مؤسس شركة بايت دانس، تشانج ييمينج، تحولًا كبيرًا في تركيبة الثروة في الصين، حيث يتصدر مليارديرات التكنولوجيا القائمة بشكل متزايد.

ويحتل بوني ما، الرئيس التنفيذي لشركة تينسنت، المرتبة الثالثة بقيمة 44.4 مليار دولار، وكولين هوانج، مؤسس بيندودو، المرتبة الرابعة.

عزز التوسع الدولي لشركة Tencent وPinduoduo ونمو إيراداتها مكانة مؤسسيها.

ويجسد النجاح العالمي الذي حققته شركة بايت دانس من خلال تطبيق تيك توك اتجاه رواد الأعمال الصينيين إلى استهداف الأسواق الدولية، وهي الاستراتيجية التي تميز الآن المليارديرات من الجيل الجديد عن أسلافهم.

انخفض عدد مليارديرات الصين بشكل كبير، حيث انخفض عددهم بمقدار 142 مليارديرًا مقارنة بالعام السابق، ليصل الإجمالي إلى 753.

ويأتي هذا الانخفاض بنسبة 16% في أعقاب التحديات التي يواجهها الاقتصاد الصيني والأداء الضعيف في أسواق الأسهم.

وانخفض عدد المليارديرات بأكثر من 30% منذ ذروته عند 1185 في عام 2021، مما يؤكد تباطؤ الاقتصاد الصيني وتقلب السوق.

بلغت الثروة المجمعة لأغنى الأفراد في الصين 3 تريليون دولار، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 10% عن العام الماضي.

ينتقل التركيز من العقارات إلى التكنولوجيا والطاقة

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تعكس قائمة هورون لأثرياء الصين تحولاً في الثروة الصينية من قطاع العقارات إلى قطاعات التكنولوجيا والإلكترونيات الاستهلاكية والطاقة المتجددة.

مع تراجع ثروة قادة العقارات السابقين، أصبح رواد الأعمال في قطاعي التكنولوجيا والطاقة يمثلون الآن المستقبل الاقتصادي للبلاد.

ويجسد المديرون التنفيذيون لشركات مثل ByteDance وPinduoduo هذا التحول، حيث يستفيدون من الأسواق الدولية لتوسيع ثرواتهم.

إن تركيبة القائمة هي مؤشر واضح على المكان الذي من المتوقع أن ينمو فيه الاقتصاد الصيني في السنوات القادمة، مع وجود عدد أقل من المطورين ولكن المزيد من المبتكرين في القطاعات الرقمية والخضراء.

وتشير مؤسسة هورون للأبحاث إلى أن المليارديرات الصينيين اليوم أصبحوا أكثر ميلاً إلى العولمة بشكل ملحوظ.

وقد غامرت شركة بايت دانس التابعة لتشانغ ييمينغ وشركة بيندودو التابعة لكولين هوانغ بالتوسع خارج الصين، حيث اكتسبت تيك توك وتيمو على التوالي قوة جذب دولية كبيرة.

ويتماشى هذا التركيز الاستراتيجي على الأسواق الخارجية مع الأهداف الاقتصادية الأوسع نطاقاً مع تباطؤ نمو السوق المحلية في الصين، مما يدفع رواد الأعمال إلى البحث عن الفرص في الخارج وتأمين ثرواتهم من خلال التواصل العالمي.

تشير قائمة هورون لأثرياء الصين إلى أن التكنولوجيا والطاقة أصبحتا الآن من أهم مصادر الثروة في الصين، مما يعيد تشكيل المشهد الاقتصادي للبلاد.

ويجسد بوني ما من شركة تينسنت وتشانغ ييمينج من شركة بايت دانس هذا التحول، حيث قاما ببناء ثروات من خلال مشاريع عالية النمو تركز على المجال الرقمي.

إن التحول من العقارات إلى التكنولوجيا يؤكد على لحظة تحولية للاقتصاد الصيني، حيث يسلط الضوء على الابتكار والتدويل كعاملين حاسمين لتراكم الثروة.