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يعبر المحللون عن تفاؤلهم قبيل إعلان شركة Chipotle Mexican Grill عن أرباح الربع الثالث يوم الثلاثاء، حيث يتوقعون أن تسجل الشركة نموًا قويًا في الإيرادات والأرباح.

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وسيتم مراقبة الأرباح عن كثب نظرًا لكونها أول إعلان عن أرباح سلسلة المطاعم بعد رحيل الرئيس التنفيذي النجم براين نيكول الذي غادر في أغسطس لقيادة ستاربكس ، حيث تسببت أخبار رحيله في انخفاض بنسبة 14٪ في سعر سهم CMG في ذلك الوقت.

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ومع ذلك، منذ أغسطس/آب، وحتى في مرحلة ما بعد نيكول، تعافى السهم واستمر في الارتفاع، ومن المتوقع أن تحافظ الأرباح على استمرار الزخم.

وقالت شركة زاكس للأبحاث الاستثمارية: “يبدو أن شركة تشيبوتلي مرشحة قوية لتحقيق أرباح تتجاوز التوقعات”.

وتتوقع الصحيفة أن تسجل شركة شيبوتلي أرباحا قدرها 25 سنتا للسهم، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 8.7% على أساس سنوي، على إيرادات بقيمة 2.8 مليار دولار، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 13.9% مقارنة بنفس الربع من العام الماضي.

ومن المتوقع أن ترتفع مبيعات المتاجر نفسها بنسبة 6.3% مقارنة بالربع الماضي، وهو ما يشير إلى اهتمام المستهلكين المستمر.

عودة لحم الصدر المدخن لتعزيز المبيعات

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كان رحيل بريان نيكول عن سلسلة مطاعم البوريتو السريعة أمرًا مهمًا، فخلال فترة عمله التي استمرت ست سنوات، نجح في تحويل مسار السلسلة التي كانت تعاني من الركود بعد فقدان ثقة المستهلكين في أعقاب سلسلة من الأمراض المنقولة عبر الغذاء.

تحت إشرافه، تضاعفت مبيعات الشركة وارتفع سعر السهم بنحو 800%. وكان السهم قد انخفض بنحو 14% عند ورود أنباء رحيله، لكنه استعاد خسائره منذ ذلك الحين.

وتأتي ثقة ستريت في شركة شيبوتلي من موقعها القوي في السوق في قطاع الوجبات السريعة غير الرسمية، والقدرات التكنولوجية المبتكرة، وإدارة سلسلة التوريد الفعالة.

وقد عززت هذه العناصر جاذبية تشيبوتلي عبر مستويات الدخل، وفقًا لمحلل يو بي إس دينيس جيجر الذي قال في تقرير بارون:

نحن نستمر في النظر إلى CMG باعتبارها في وضع جيد لتحقيق أداء متفوق في حركة المرور ومكاسب الهامش خلال عامي 2024 و2025 حتى في مواجهة الاقتصاد الكلي الصعب.

ومن المرجح أن يستفيد أداء هذا الربع من عودة لحم الصدر المدخن، وهو العنصر المفضل لدى المعجبين والذي عزز المبيعات تاريخياً.

ولم تكن شركة تشيبوتلي بمنأى عن التحديات التي تواجه الصناعة بأكملها، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الغذاء والعمالة.

وفي حين يرى بعض المحللين أن ارتفاع النفقات يمثل تحدياً محتملاً للهوامش، يعتقد جيجر أن الكفاءة التشغيلية لشركة تشيبوتلي يمكن أن تساعد في تخفيف هذه التكاليف.

ومع استقرار الاقتصاد، قد تفكر شركة شيبوتلي أيضًا في زيادة الأسعار بشكل استراتيجي للتعويض عن هذه الضغوط.

خطاب مستثمري Boatwright لتوجيه رد فعل السهم بعد الأرباح

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ستشكل مكالمة الأرباح هذه أول فرصة للرئيس التنفيذي المؤقت سكوت بوترايت لتقديم رؤية الشركة للمستثمرين.

بعد أن عمل مع Chipotle لمدة سبع سنوات، يرى البعض أن Boatwright هو المرشح المحتمل طويل الأمد لمنصب الرئيس التنفيذي.

وعلق المحلل كريس أوكول من شركة ستيفل على تأثير بوترايت، وكتب: “سيكون هذا الربع هو الفرصة الأولى للرئيس التنفيذي المؤقت سكوت بوترايت لمخاطبة المستثمرين بشكل مباشر، ونحن نعتقد أن قدرته على إلهام الثقة في توقعات الشركة ستؤثر على رد فعل السهم بعد الأرباح”.

ويتطلع المستثمرون والمحللون على حد سواء إلى سماع وجهة نظر بوترايت بشأن استدامة النمو والموقع الاستراتيجي مع دخول شيبوتلي مرحلة جديدة من القيادة.

سجل سهم Chipotle أداءً قويًا هذا العام، حيث ارتفع بنسبة 33%، مع إغلاقه الأخير بارتفاع بنسبة 2% عند 60.60 دولارًا.

وبحسب مجلة Barron’s، وبعد توصية من المجلة في أغسطس/آب وسط هبوط في أسعار الأسهم لمدة شهرين ثم تقسيم السهم بنسبة 50 إلى 1، ارتفعت الأسهم منذ ذلك الحين بنسبة 14% إضافية، مما يؤكد ثقة السوق في توقعات Chipotle.

ويتوقع المحللون أن تظل الشركة قادرة على الصمود بعد تحقيق الأرباح، بدعم من المبيعات القوية وقاعدة العملاء المخلصين المتوسعة.