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أدى الأداء الأخير لعملة Dogecoin إلى بث التفاؤل في سوق العملات المشفرة الأوسع مع اقتراب الرمز من مستوى مقاومة محوري.

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ارتفع الأصل الرقمي، الذي كان راكدًا بالقرب من 0.1 دولار، مع تزايد المشاعر الصعودية وزيادة الحجم.

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يشير هذا الاتجاه الصعودي إلى قدرة Dogecoin على الانطلاق والوصول إلى سعر مستهدف يبلغ 0.15 دولار.

إذا استمر الزخم، فقد يتجسد نموذج “الصليب الذهبي” على الرسوم البيانية، مما يمثل إشارة صعودية قوية للرمز.

وفي الوقت نفسه، تظهر عملات بديلة أخرى، بما في ذلك بريت (BRETT) وإيثينا (ENA)، إشارات إيجابية مماثلة، حيث حقق بعضها بالفعل اختراقات كبيرة لمنطقة المقاومة.

تقلبات سعر دوجكوين

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بعد أسابيع من التقلبات المنخفضة، أظهر سعر Dogecoin أخيرًا حركة، متجاوزًا أدنى مستوى شهري له عند 0.1 دولار.

وقد أدى هذا الارتفاع إلى تغذية المشاعر الصعودية، مع وجود مشاركة كبيرة في السوق تشير إلى مزيد من النمو المحتمل.

في الآونة الأخيرة، زاد حجم تداول Dogecoin، مما عزز احتمال حدوث اختراق.

ويشير المحللون إلى أن المؤشرات الصعودية لعملة Dogecoin، بما في ذلك اقتراب سعرها من مستوى مقاومة رئيسي عند 0.16 دولار، تهيئها لارتفاع بنسبة 25% إلى 0.15 دولار.

المصدر: كوينبيديا

مع تزايد ثقة السوق وتوقع “التقاطع الذهبي” – حيث يتقاطع متوسط متحرك قصير الأجل مع متوسط متحرك طويل الأجل – قد تشتد قوة زخم Dogecoin.

يشير حجم التداول المتوازن (OBV)، والذي ظل ثابتًا خلال تقلبات السوق، إلى وجود دعم قوي.

قد يؤدي الإغلاق فوق 0.165 دولار إلى إنشاء ممر لـ Dogecoin للوصول إلى 0.185 دولار، مما يمهد الطريق لتجاوز 0.2 دولار.

بريت برايس يستعيد 0.1 دولار

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باتباع نهج Dogecoin، أظهر Brett (BRETT) مرونة من خلال الخروج من تشكيل المثلث المتماثل على الرسوم البيانية.

تشير هذه الخطوة إلى ارتفاع جديد، حيث يستعيد سعر بريت 0.1 دولار. وإذا حافظ الرمز على هذا المستوى، فإنه في وضع جيد لتحدي المقاومة التالية عند 0.12 دولار.

المصدر: كوينبيديا

وتدعم المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) هذا الاتجاه الصعودي، مما يحافظ على مسار تصاعدي.

ارتفع مؤشر OBV، الذي يعكس قوة بريت الثابتة، فوق مستوى الدعم الصاعد، مما يشير إلى الطلب المستدام.

مع كسر الرمز مستويات المقاومة بين 0.103 دولار و0.105 دولار، يمكن أن يكون الارتفاع إلى ما بعد 0.12 دولار في الأفق، مما يحدد اتجاهًا جديدًا حيث يتطلع السوق إلى أوائل نوفمبر لمزيد من التحركات.

تشير المؤشرات الفنية لعملة إثينا إلى ارتفاع نحو 0.5 دولار

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ارتفعت أسهم إثينا (ENA) بشكل مطرد مع الدعم الملحوظ من المؤشرات الفنية الصعودية.

أدى النمو المستمر إلى وضع الرمز المميز في نطاق إيجابي، حيث يقترب من مقاومة حاسمة ضمن منطقة 0.41 دولار إلى 0.43 دولار.

يُظهر MACD، مؤشر الزخم، تراجع ضغوط البيع مع اقتراب الرمز من تقاطع صعودي.

المصدر: كوينبيديا

تكشف قراءات مؤشر القوة النسبية عن تباعد صعودي، مما يشير إلى احتمال حدوث اختراق صعودي.

مع اقتراب السعر من قمة نموذج المثلث المتماثل، يبدو أن سعر Ethena على استعداد لتجاوز 0.5 دولار إذا استمر هذا الاتجاه.

تنظر السوق إلى هذا باعتباره علامة محتملة لموسم بديل أوسع، حيث غالبًا ما تشهد الرموز الأقل شهرة زيادات حادة في الأسعار.

تشير المكاسب المتزايدة التي حققتها شركة إثينا إلى أنها قد تكون من بين اللاعبين الرئيسيين إذا ظلت ظروف السوق مواتية.