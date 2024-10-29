ارتفعت قيمة ENA بنسبة 18% بعد أن نفت شركة Ethena Labs استخدام الأصول المقفلة لجمع المكافآت

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ظلت Ethena Labs على رادار المستثمرين هذا الأسبوع بعد أن ادعى محقق العملات المشفرة Nomad أن الفريق يمتلك ما يقرب من 25٪ من أصول ENA المراهنة في حدث الزراعة الحالي للموسم الثالث.

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صرح Nomad أن هذا قد يقلل من المكافآت للمستخدمين غير المطلعين، مع تعرض أولئك الذين يحملون العملة المستقرة USDe للخطر بشكل كبير.

وأبرز التحقيق أن محافظ Coin Prime Custody المشبوهة تلقت حوالي 3 مليارات عملة ENA في أغسطس.

علاوة على ذلك، تلقت ست محافظ مرتبطة بـ Ethena 180 مليون ENA من Coinbase Prime Custody في أكتوبر – بعد تفعيل حصة sENA في سبتمبر.

وفي الوقت نفسه، تلقت العناوين مكافآت زراعية في الجلسات الماضية، مما أثار الشكوك حول توزيعات الحوافز.

وقد أدت هذه المزاعم إلى دفع أسعار ENA إلى الانخفاض بشكل ملحوظ. ومع ذلك، كان الانخفاض قصير الأجل، حيث نفى فريق Ethena Labs هذه المزاعم.

تنفي إثينا مزاعم إساءة استخدام الأصول المودعة

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أكدت شبكة الدولار الاصطناعي أنها لم تستخدم أصولاً مقفلة لجمع المكافآت من DEX Ethereal.

أبرز منشور X أن المشروع لم يحتفظ برموز من أعضاء الفريق أو المستثمرين كأصول مراهنة لكسب الحوافز.

نود أن نؤكد لمجتمعنا بشكل قاطع أنه لا توجد أي رموز مقفولة للفريق أو المستثمر على الإطلاق تشكل رهانات حيث تكسب sENA أي مكافآت، بما في ذلك Ethereal.

علقت شركة Ethena Labs على الأصول المنقولة من عناوين مشبوهة مرتبطة بـ Ethena.

صرح الفريق أنه لم يتم قفل أي من الأصول المنقولة، وأن المعاملات تطابق جدول فتح الرمز المميز الخاص بها.

تحول اهتمام المستثمرين إلى تحركات أسعار ENA وسط التطورات.

هذه النظرة السعرية

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حافظت عملة الإثينا على تحركات سعرية صعودية في اليوم الماضي، حيث ارتفعت من أدنى مستوياتها عند 0.3325 دولار إلى أعلى مستوى لها خلال اليوم عند 0.3937 دولار – بزيادة قدرها 18.41%.

Source – Coinmarketcap

تعكس الزيادة بنسبة 80% في حجم تداول ENA اليومي زخمًا قويًا، مما يشير إلى استمرار المكاسب للعملة البديلة.

تساهم التوضيحات التي قدمتها شركة Ethena Labs والانتعاش الواسع المستمر في السوق في ارتفاع سهم ENA.

يحوم altcoin فوق EMA لمدة 20 يومًا و SMA لمدة 50 يومًا، مما يشير إلى اتجاه صعودي.

تعكس الأسعار التي تتجاوز المتوسط المتحرك الأسي لمدة 20 يومًا قوة مستقرة في الأمد القريب ونشاطًا ملحوظًا للمشترين. علاوة على ذلك، فإن التأرجح فوق المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا يسلط الضوء على هيمنة الصعود في الأمد البعيد.

تشير مثل هذه الملاحظات إلى أن ENA ظل مرتفعًا في الجلسات الماضية. وفي الوقت نفسه، قد يجذب ذلك المزيد من المتداولين والمستثمرين.

علاوة على ذلك، يشير مؤشر الاتجاه المتوسط البالغ 29 إلى قوة تصاعدية لأسعار ENA.

يقيس المؤشر قوة الاتجاه، حيث تعكس القيم الأقل من 20 ضعفًا، بينما تعكس القيم فوق 25 زخمًا قويًا.

إن التوقعات الحالية للسوق تدعم استمرار المكاسب التي تحققها أسعار ENA.

ارتفعت قيمة جميع العملات الرقمية بنسبة 1.75% في اليوم الماضي مع استقرار البيتكوين فوق 71 ألف دولار.

علاوة على ذلك، قفز حجم التداول على مدار 24 ساعة بنسبة 80% إلى 98.54 مليار دولار. ويثبت هذا الزخم استقرار السوق – وهي بيئة مثالية لجذب المزيد من الثيران.