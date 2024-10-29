الذهب يرتفع قبل بيانات اقتصادية أمريكية مهمة؛ أسعار النحاس تتراجع

تابع Invezz على Telegram و Twitter و Google الإخبار ي للحصول على تحديثات فورية >

ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر وسلسلة من البيانات الاقتصادية الرئيسية التي ستصدر في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

Advertisement هل تبحث عن إشارات وتنبيهات من متداولين محترفين؟ اشترك في Invezz Signals™ مجانًا. يستغرق 2 دقيقة.

اقتربت الأسعار من أعلى مستوياتها القياسية في وقت سابق من الجلسة مع تجاهل المتداولين لتخفيف التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

Advertisement

في وقت كتابة هذا التقرير، بلغ سعر عقد الذهب الأكثر نشاطًا في بورصة كومكس 2766.50 دولارًا للأوقية، بارتفاع 0.4% عن الإغلاق السابق. وفي وقت سابق من شهر أكتوبر، لامست أسعار الذهب أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2772.60 دولارًا للأوقية.

تعرضت أسعار الذهب لضغوط يوم الاثنين بعد أن كان للهجوم الإسرائيلي على إيران نهاية الأسبوع تأثير محدود حيث لم يستهدف أي مواقع نفطية أو نووية.

ومع ذلك، لا يزال الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا قائما قبل الانتخابات الأميركية الأسبوع المقبل. وأبقى عدم اليقين بشأن النتيجة، التي ستحدد السياسة الأميركية على مدى السنوات الأربع المقبلة، المتداولين في حالة تأهب.

التوتر الانتخابي

Copy link to section

إن حالة عدم اليقين المحيطة بالانتخابات الأسبوع المقبل قد تحدد حركة أسعار الذهب.

أظهرت أغلب استطلاعات الرأي تقدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على نائبة الرئيس كامالا هاريس، لكن المحللين يعتقدون أن المنافسة ستكون متقاربة.

وقالت شركة Fxstreet.com في تقريرها:

لا يزال الطلب المستمر على الملاذ الآمن الناجم عن التوترات في الشرق الأوسط والقلق بشأن الانتخابات الأمريكية يعمل كداعم للمعدن الثمين.

وفي حالة فوز ترامب، فإن المخاوف بشأن حرب تجارية مع الصين من شأنها أن تزيد الطلب على الذهب باعتباره ملاذاً آمناً. وعلاوة على ذلك، قد يخفف ترامب العقوبات المفروضة على روسيا، في حين يضاعفها على إيران.

البيانات الاقتصادية في التركيز

Copy link to section

ويركز المتداولون أيضًا على صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من الولايات المتحدة يوم الخميس.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم إصدار مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي (PCE)، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يوم الجمعة، إلى جانب بيانات الرواتب غير الزراعية.

ومن المقرر أن تصدر كل هذه البيانات قبل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل. وإذا أظهرت البيانات المزيد من التباطؤ الاقتصادي، فسوف يكون ذلك مؤشراً على المزيد من خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وتؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى زيادة الطلب على المعادن غير المنتجة مثل الذهب والفضة.

وبحسب أداة CME FedWatch، يتوقع المتداولون احتمالية بنسبة 95% لقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه في نوفمبر/تشرين الثاني.

في اجتماعه في سبتمبر/أيلول، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، مما أثار دهشة السوق.

التوقعات الفنية للذهب

Copy link to section

تواجه أسعار الذهب مقاومة عند مستوى 2770-2775 دولاراً للأوقية، بحسب الخبراء.

إذا تجاوزت الأسعار مستوى 2775 دولارا للأوقية، فقد يرتفع المعدن الأصفر إلى 2800 دولار للأوقية بعد ذلك. ارتفعت أسعار الذهب في بورصة كومكس بأكثر من 30% منذ بداية هذا العام.

وقال هاريش مينجاني، المحرر في إف إكس ستريت، في تقرير: “مع ذلك، فإن مؤشر القوة النسبية (RSI) على الرسم البياني اليومي على وشك اقتحام منطقة ذروة الشراء ويستدعي بعض الحذر من الثيران”.

ومن ثم، سيكون من الحكمة انتظار بعض التوحيد في الأمد القريب أو تراجع متواضع قبل اتخاذ أي موقف يسمح بأي تحرك تقديري آخر في الأمد القريب.

انخفاض أسعار النحاس

Copy link to section

ومن بين المعادن الصناعية، انخفضت أسعار النحاس في بورصة لندن للمعادن يوم الثلاثاء مع انتظار المتداولين المزيد من الإشارات من الصين، أكبر مستهلك للنحاس.

ولم تكن حزم التحفيز التي أعلنت عنها الصين مؤخرا كافية لتوليد الطلب على المعدن الأحمر. وكان المتعاملون يتوقعون أن تعلن الحكومة الصينية عن حزمة تحفيز اقتصادي لدعم قطاع العقارات.

ويركز المتداولون الآن على مؤشر مديري المشتريات الصيني المقرر صدوره يوم الخميس للحصول على المزيد من الإشارات.

وفي وقت كتابة هذا التقرير، بلغ سعر عقد النحاس لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن 9,522 دولارا للطن، بانخفاض 0.2% عن الإغلاق السابق.