ارتفاع صادرات آيفون الهندية إلى 6 مليارات دولار وسط تحول أبل من الصين

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ارتفعت صادرات شركة أبل من هواتف آيفون من الهند بمقدار الثلث في الأشهر الستة المنتهية في سبتمبر، مما عزز التحرك الاستراتيجي لشركة التكنولوجيا العملاقة لتعزيز التصنيع في الهند مع تقليل الاعتماد على الصين.

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بلغت صادرات هواتف آيفون المصنوعة في الهند نحو 6 مليارات دولار، وهو ما يمثل قفزة كبيرة مقارنة بالعام الماضي.

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ويشير مسار النمو القوي إلى أن شركة أبل في طريقها لتجاوز 10 مليارات دولار من صادرات آيفون في السنة المالية 2024.

ويأتي هذا الارتفاع في أعقاب جهود أوسع نطاقا تبذلها شركة أبل للاستفادة من القوى العاملة في الهند، والإعانات، والنظام البيئي التكنولوجي المزدهر مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين.

“آبل” تسعى إلى زيادة التصنيع في الهند إلى 10 مليارات دولار

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وقد تسارع التحول الاستراتيجي لشركة أبل نحو التصنيع في الهند بفضل ثلاثة من مورديها الرئيسيين: مجموعة فوكسكون للتكنولوجيا، وشركة بيجاترون، وشركة تاتا إلكترونيكس.

ويعمل الشركتان معًا على تكثيف تجميع هواتف آيفون في المناطق الجنوبية من الهند، وخاصة حول تشيناي وكارناتاكا.

وتمثل شركة فوكسكون، المورد الرئيسي لشركة أبل في الهند، نصف صادرات البلاد من أجهزة آيفون. كما قامت شركة تاتا إلكترونيكس، التي استحوذت على وحدة إنتاج أجهزة آيفون من شركة ويسترون العام الماضي، بتصدير أجهزة آيفون بقيمة 1.7 مليار دولار من كارناتاكا في الفترة من أبريل/نيسان إلى سبتمبر/أيلول، لتصبح بذلك أول شريك تجميع لشركة أبل في الهند.

ويتماشى النمو السريع لشركة أبل في الهند مع مبادرة “صنع في الهند” التي أطلقها رئيس الوزراء ناريندرا مودي، والتي شجعت الشركات الدولية على الاستثمار في التصنيع المحلي.

ساعدت إعانات الحكومة الهندية شركة أبل على تجميع نماذج آيفون عالية الجودة، مثل آيفون 16 برو وبرو ماكس، محليًا.

ولم يؤد الدفع نحو توطين الإنتاج إلى تعزيز صادرات أبل إلى الهند فحسب، بل دفع الهواتف الذكية أيضًا إلى أن تصبح فئة التصدير الأولى للبلاد إلى الولايات المتحدة، حيث بلغ إجمالي قيمتها 2.88 مليار دولار في خمسة أشهر فقط من السنة المالية الحالية.

الطبقة المتوسطة في الهند تقود الطلب

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وعلى الرغم من هذه المكاسب، لا تسيطر أبل إلا على 7% من سوق الهواتف الذكية في الهند، وهو القطاع الذي تهيمن عليه إلى حد كبير العلامات التجارية الصينية مثل شاومي، وأوبو، وفيفو.

وتشهد شعبية شركة أبل ارتفاعا بين أفراد الطبقة المتوسطة في الهند، حيث يتزايد دخلهم المتاح وقدرتهم الشرائية.

ولتلبية الطلب، افتتحت شركة أبل متاجر رئيسية في مومباي ونيودلهي، مع التخطيط لمزيد من المتاجر في بنغالور وبوني، مما يعزز من بصمتها في مجال البيع بالتجزئة لاستقطاب تطلعات الطبقة الاستهلاكية الناشئة في الهند.

وقد أتى تركيز شركة أبل على الهند بثماره بالفعل، حيث وصلت الإيرادات السنوية في المنطقة إلى مستوى قياسي بلغ 8 مليارات دولار في العام المنتهي في مارس 2024.

وقد ساهم توسيع حضور شركة أبل في الهند، إلى جانب جهود التسويق المستهدفة والمبيعات عبر الإنترنت، في تعزيز إيراداتها بشكل أكبر.

ويقدر المحللون أن مبيعات أبل في الهند قد تصل إلى 33 مليار دولار بحلول عام 2030، مدفوعة بنمو الطبقة المتوسطة ونمو خطط الدفع التي تسهل الوصول إلى الأجهزة المتطورة.

في حين تواصل شركة أبل تنويع قاعدة إنتاجها، تظل الصين أكبر مركز تصنيع لها.

ويؤكد التحول إلى الهند الاعتماد المتزايد على سلسلة توريد بديلة في الوقت الذي تواجه فيه الصين حالة من عدم اليقين الاقتصادي.

وفي هذا العام، ضاعفت شركة أبل إنتاجها من هواتف آيفون في الهند إلى 14 مليار دولار، حيث بلغت الصادرات 10 مليارات دولار، وهو ما يوضح التزام الشركة بالهند كجزء حيوي من استراتيجيتها طويلة الأجل.

ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه المكاسب، فمن غير المرجح أن تتمكن الهند من منافسة هيمنة الصين على نظام إنتاج شركة أبل في أي وقت قريب.