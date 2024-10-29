من المرجح أن يتعافى سهم كاسبا (KAS) مع تحسن المعنويات عند أدنى مستوياتها في 6 أشهر

تابع Invezz على Telegram و Twitter و Google الإخبار ي للحصول على تحديثات فورية >

يواجه مشروع PoW Kaspa (KAS) صعوبة في الاتجاه الهبوطي منذ أن وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 0.207 دولار.

Advertisement هل تبحث عن إشارات وتنبيهات من متداولين محترفين؟ اشترك في Invezz Signals™ مجانًا. يستغرق 2 دقيقة.

تسارعت وتيرة الهبوط في الأسبوع الماضي حيث هبطت العملة المشفرة إلى 0.109 دولار – وهو أدنى مستوى لم نشهده منذ ستة أشهر.

Advertisement

ومع ذلك، أبدت شركة KAS مرونة منذ الانخفاض المفاجئ.

تشير العملة المشفرة إلى ظروف ذروة البيع، مما يشير إلى اتجاهات صعودية وشيكة.

علاوة على ذلك، تحافظ شركة كاسبا على مشاعر إيجابية على الرغم من انخفاض الأسعار بنسبة 30% ( وفقا لبيانات Market Prophit ).

ظلت مشاعر CrowdZ-score إيجابية عند 1.269، مع درجة Buzz التي بلغت 0.952.

علاوة على ذلك، تحسنت معنويات جماهير كاسبا إلى 0.1509.

ويؤكد ذلك تفاؤل المستثمرين بشأن تحركات أسعار سهم كاسبا، حيث يتوقع الكثيرون مكاسب وشيكة.

KAS جاهز للتعافي

Copy link to section

ويدعم التحليل الفني أيضًا ارتفاعات KAS.

وارتفع مؤشر القوة النسبية من 30.81 إلى 39 خلال الأيام الأربعة الماضية.

ويؤكد ذلك زيادة نشاط المشترين، وهو ما من شأنه أن يساعد في استنفاد البائعين السائدين.

قد يتمكن التجار والمستثمرون من شراء سهم كاسبا عند انخفاض الأسعار قبل الارتفاعات المتوقعة.

وتدعم بيانات Coinglass السرد الصاعد.

قفزت حصة كاسبا المفتوحة بنسبة 2.28% في اليوم الماضي إلى 80.53 مليون دولار.

علاوة على ذلك، تشير نسبة الطويل إلى القصير الإيجابية إلى أن معظم المتداولين يراهنون على الاتجاهات الصعودية.

كما أن 77% من حسابات العقود الآجلة الدائمة نفذت مراكز طويلة الأجل حيث توقعوا ارتفاعات محتملة.

وأخيرًا، يؤكد مؤشر المشاعر المرجحة وجود مشاعر أكثر إيجابية بين مجتمع KAS.

تشير هذه المؤشرات إلى أن سهم KAS على وشك عكس الاتجاه بعد الهبوط إلى منطقة ذروة البيع.

علاوة على ذلك، تدعم معنويات السوق الواسعة تحركات الأسعار الصعودية للعملات المشفرة.

نظرة عامة على سوق العملات المشفرة

Copy link to section

أظهر مجال الأصول الرقمية اتجاهًا صعوديًا قويًا بعد تحرك البيتكوين إلى ما يزيد عن 71 ألف دولار.

يتوقع الخبراء ارتفاعًا قياسيًا جديدًا للعملة المشفرة الرائدة في الجلسات القليلة المقبلة.

توقعت منصة تحليل البيانات CoinCodex وصول سعر البيتكوين إلى ذروة جديدة عند 76,107 دولار قبل نهاية أكتوبر.

ومن شأن ذلك أن يترجم إلى ارتفاع في الأسعار بنسبة تزيد عن 7% عن القيم الحالية.

علاوة على ذلك، يثق المحلل الشهير مايكل فان دي بوب في أن بيانات البطالة القادمة ستدفع BTC إلى مستوى قياسي جديد هذا الأسبوع.

هناك عوامل مختلفة تساهم في الموقف الصعودي السائد في سوق العملات المشفرة.

ومن بين العناصر البارزة في هذا الصدد الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

يعتقد المتحمسون للأصول الرقمية أن فوز ترامب قد يحفز ارتفاع الأسعار.

كان الزعيم الجمهوري قد وضع نفسه كمرشح مؤيد للعملات المشفرة من خلال حملاته الانتخابية، ووعد بسياسات ودية لتنظيم السوق وجعل أمريكا مركزًا رائدًا لمشاريع العملات المشفرة.

ويظل ترامب هو المرشح الأوفر حظا للفوز في الانتخابات المقبلة، بحسب موقع التوقعات “بولي ماركت”.

علاوة على ذلك، أضافت أرباح MicroStrategy الفصلية القادمة إلى التفاؤل المستمر في عالم التشفير.

كانت الشركة في جولة تسوق بيتكوين على مدى الأشهر القليلة الماضية، ووصلت أسهمها إلى مستويات قياسية مرتفعة مؤخرًا، مما عزز الثقة في BTC.

ستؤدي النتائج الإيجابية لتقرير أرباح MicroStrategy القادم إلى تعزيز الثقة في Bitcoin.

من المحتمل أن يجذب هذا المتداولين المؤسسيين والتجزئة – وهي وصفة مثالية لمستويات قياسية تاريخية.

حركة سعر KAS الحالية

Copy link to section

يتم تداول العملة البديلة عند 0.1182 دولارًا بعد خسارة 2٪ في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

تسيطر الدببة على حركة الأسعار، على الرغم من أن التحسن في المشاعر يشير إلى تحول وشيك.

إن الانتعاش القوي للمشتري من شأنه أن يدفع KAS نحو مستوى المقاومة عند 0.14 دولار.

الاختراق هنا من شأنه أن يؤدي إلى تحركات قوية نحو 0.165 دولار.

ومن شأن ذلك أن يترجم إلى ارتفاع بنسبة 39.59% عن السعر الحالي.