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ارتفعت أسهم شركة SoundHound AI Inc (NASDAQ: SOUN) بنحو 20% هذا الأسبوع على الرغم من عدم وجود أي أخبار معينة من شأنها تحفيز مثل هذا التحرك السعري.

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وبينما يقول المستثمر الشهير جيم كريمر ” إن ارتفاع الأسهم دون سبب هو أمر خطير للغاية “، هناك سبب للاعتقاد بأن SOUN قد تحافظ على مكاسبها الأخيرة وربما ترتفع أكثر في الأشهر المقبلة.

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لذا، فإن الاستثمار في أسهم SoundHound عند المستويات الحالية قد لا يكون أسوأ الأفكار، خاصة إذا كنت أحد هؤلاء المستثمرين العدوانيين للغاية الذين يبحثون عن عوائد أكبر.

قد تحقق شركة SoundHound الربحية في عام 2025

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يمكن أن يكون SoundHound استثمارًا مربحًا لأنه يوفر التعرض للنمو المستمر في الذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، كان هناك الكثير من السلبية حول هذا الاسم.

لماذا؟ في المقام الأول لأنه يخسر المال.

لكن إدارة الشركة ملتزمة الآن بشكل كامل بإزالة هذا العبء الضخم بحلول عام 2025.

إن تفانيها في تحقيق الربحية بحلول العام المقبل يجعل الآن وقتًا مناسبًا لبناء مركز في SOUN لأن الأسهم تميل عادةً إلى التطلع إلى المستقبل.

قد لا يكون الاستثمار في SoundHound بعد تحقيق الأرباح مربحًا نظرًا لأن الكثير من الأخبار الجيدة قد تكون مدمجة بالفعل في سعر سهمها بحلول ذلك الوقت.

بالإضافة إلى ذلك، تتمتع الشركة التي يقع مقرها في كاليفورنيا بميزانية عمومية خالية من الديون، وهو ما من شأنه أن يمكن المستثمرين من استثمار جزء من رأس مالهم في أسهم SoundHound بثقة إلى حد ما.

ومع ذلك، فإن شركة SoundHound AI Inc لا تدفع أرباحًا في الوقت الحالي.

SoundHound تجري عمليات استحواذ مثيرة

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من الجدير بالاستثمار في أسهم SoundHound عند الكتابة أيضًا لأنها تقوم بعمليات استحواذ استراتيجية لفتح مرحلتها التالية من النمو.

على سبيل المثال، أنفقت الشركة المدرجة في بورصة ناسداك حوالي 80 مليون دولار في أغسطس/آب لشراء شركة أميليا – وهي شركة برمجيات مؤسسية تتوقع أن تساهم بأكثر من 45 مليون دولار في إيرادات الذكاء الاصطناعي المتكررة اعتبارًا من عام 2025.

ساعد شراء أميليا شركة SOUN في توسيع خدماتها لتشمل الخدمات المالية والتأمين والرعاية الصحية والقطاعات الرأسية للبيع بالتجزئة.

وتقدم الشركة المندمجة الآن خدماتها لنحو 200 عميل، بما في ذلك شركات فورتشن 500 وأكبر 15 بنكًا عالميًا.

أبرمت شركة SoundHound AI Inc مؤخرًا شراكة مع Perplexity وConnex2X لتحسين قدرات الدردشة والمركبات المتصلة أيضًا.

وتشمل عمليات الاستحواذ البارزة الأخرى التي قامت بها شركة الذكاء الاصطناعي الصوتي هذا العام Allset (منصة طلب الطعام).

لاحظ أن عروض SOUN مثيرة بما يكفي لجذب 3.7 مليون دولار من الاستثمارات من شركة Nvidia Corp الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وهذا جزء من السبب الذي يجعل وول ستريت تشهد حاليًا ارتفاعًا بنسبة 30% في سعر سهم SoundHound إلى 7.80 دولارًا في المتوسط.