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قالت الولايات المتحدة يوم الاثنين إنها تسعى للحصول على ما يصل إلى ثلاثة ملايين برميل من النفط الخام لملء احتياطيها الاستراتيجي من البترول، وفقا لتقرير رويترز.

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وسيتم إجراء عملية الشراء في مايو/أيار من العام المقبل، وسيتم تسليمها إلى موقع برايان ماوند في تكساس.

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وقال التقرير إن عملية الشراء لن تترك للحكومة سوى أموال قليلة لشراء المزيد حتى يوافق المشرعون على تخصيص المزيد من الأموال لذلك.

ويأتي التطور الأخير في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى ملء احتياطياتها بعد أن باعت 180 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي الاستراتيجي في عام 2022 للحد من ارتفاع أسعار البنزين المحلية.

وبحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية، فإن الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي يحتوي على نحو 384.6 مليون برميل من النفط الخام اعتباراً من 18 أكتوبر/تشرين الأول.

حكومة بايدن وافقت على البيع في عام 2022 بعد غزو روسيا لأوكرانيا

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وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وافق على بيع كميات ضخمة من النفط الخام بلغت 180 مليون برميل قبل عامين بعد ارتفاع أسعار البنزين في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا.

بعد غزو موسكو، ارتفعت أسعار خام برنت إلى ما يقرب من 140 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى لها في أكثر من 14 عاما.

ونتيجة لهذا، ارتفعت أسعار الوقود المحلية في الولايات المتحدة. وتم السماح ببيع النفط لشركات القطاع الخاص في البلاد.

ومنذ ذلك الحين، اشترت الحكومة الأميركية ما يزيد على 55 مليون برميل من النفط بمتوسط سعر 76 دولارا للبرميل.

وقالت رويترز في التقرير إن هذا السعر أقل بنحو 20 دولارا عن سعر 95 دولارا للبرميل الذي باعت به النفط في عام 2022.

لا توجد أموال كافية لدى وزارة الطاقة الأمريكية

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وبحسب تقرير رويترز، عملت وزارة الطاقة في الولايات المتحدة مع المشرعين لإلغاء بيع 140 مليون برميل من النفط في أواخر عام 2022، في إطار الجهود الرامية إلى تجديد الاحتياطي الاستراتيجي.

وقالت رويترز إن المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين صوتوا لصالح تخصيص هذه المبيعات لتمويل برامج حكومية.

ولكن من غير الواضح حجم الأموال الإضافية التي ستتوفر للوزارة لشراء المزيد من النفط لاحتياطياتها. وكان متحدث باسم الوزارة قد صرح لرويترز في وقت سابق أن الوزارة لديها نحو 150 مليون دولار متبقية، وهو ما يكفي لشراء نحو مليوني برميل.

تسييس الاحتياطي الاستراتيجي

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وقال كيفن بوك، المحلل السياسي في كلير فيو إنرجي بارتنرز، وهي مجموعة بحثية غير حزبية، لرويترز: “النضوب الوشيك لحساب احتياطي البترول الاستراتيجي يضع العبء على الكابيتول هيل لمزيد من التجديد، لكن تسييس احتياطي البترول الاستراتيجي قد يجعل من الصعب على المشرعين الاتفاق”.

وتجلب الانتخابات الأمريكية المقبلة المزيد من عدم اليقين بشأن هذا الموضوع.

وسيتعين على الحكومة المقبلة أن تعمل مع الكونجرس لتمويل صندوق احتياطي النفط الاستراتيجي التابع لوزارة الطاقة، وهو أمر قد يكون صعبا.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن العمل مع المشرعين قد يتضمن أيضًا إلغاء صفقة الكونجرس بشأن مبيعات مستقبلية تبلغ 100 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي الاستراتيجي بين عامي 2026 و2031.