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انخفضت أسهم شركة SoFi Technologies بنحو 11% عند افتتاحها يوم الثلاثاء على الرغم من الإبلاغ عن أرباح مثيرة للإعجاب قبل البدء في تقليص الخسائر، حيث أرجع الخبراء الانخفاض إلى فترة راحة في الارتفاع الذي شهده السهم قبل إعلان الأرباح.

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وجاء هذا الانخفاض بعد ارتفاع قوي قبل بدء السوق، وبعد ارتفاع كبير بنسبة 53% في الأشهر الثلاثة الماضية، مدفوعًا بتوقعات المستثمرين والأداء الإيجابي بين أقرانهم من شركات التكنولوجيا المالية مثل LendingClub.

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في الساعة 10:29 صباحًا، كان السهم لا يزال يتداول في المنطقة الحمراء، منخفضًا بأكثر من 8%، لكنه تقليص بعض الخسائر منذ الافتتاح.

وصل السهم للتو إلى أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا عند 11.34 دولارًا في 25 أكتوبر وما زال يتمتع بتقدم بنسبة 43.2٪ على أساس سنوي حيث يستمر في التداول فوق معظم المتوسطات المتحركة طويلة وقصيرة الأجل.

أقوى ربع في تاريخنا: الرئيس التنفيذي

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بلغت إيرادات SoFi في الربع الثالث 697 مليون دولار، بزيادة قدرها 30% على أساس سنوي، متجاوزة توقعات محللي FactSet البالغة 636 مليون دولار.

سجلت الشركة أرباحًا للسهم الواحد بلغت 5 سنتات، متجاوزة متوسط التوقعات البالغ 4 سنتات.

وتسلط النتائج الضوء على نجاح الشركة في توسيع قطاعات الخدمات المالية والتكنولوجيا، والتي تشكل الآن ما يقرب من نصف الإيرادات المعدلة لشركة SoFi، ارتفاعًا من 39% في العام السابق.

ووصف الرئيس التنفيذي أنتوني نوتو الربع بأنه “الأقوى في تاريخنا”، وعزا النجاح إلى استراتيجية النمو الدائمة لشركة SoFi والابتكار والعلامة التجارية القوية.

وأضافت الشركة 756 ألف عضو جديد خلال الربع، ليرتفع إجمالي عدد أعضائها إلى نحو 9.4 مليون.

تحسن أداء الائتمان يحفز التفاؤل

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كان أحد الجوانب البارزة في نتائج SoFi الفصلية هو أداءها الائتماني.

أعلنت شركة SoFi عن معدل شطب بنسبة 3.52%، بانخفاض عن 3.84% في الربع السابق.

وتمكنت الشركة أيضًا من خفض معدل الشطب الصافي إلى حوالي 5.0% – وهو انخفاض أثار إعجاب المحللين.

وقال دان دوليف من بنك ميزوهو إن هذا الاتجاه “يشكل تنهيدة ارتياح مهمة”، مشيرا إلى أن ارتفاع معدلات التخلف عن السداد كان في السابق مصدر قلق كبير للمستثمرين، وفقا لما ذكره موقع ماركت ووتش.

وأعرب تيموثي سويتزر من شركة Keefe, Bruyette & Woods عن وجهة نظر مماثلة، مؤكداً أن تحسينات الائتمان هي الميزة الإيجابية الأساسية لشركة SoFi.

وأوضح سويتزر أن “اتجاهات الائتمان المتدهورة من شأنها أن تخلف أكبر تأثير سلبي على رأس مال شركة سوفي وتقييمها”، مضيفا أن ذروة الائتمان تبلغ ربع سنة قبل المتوقع، مما يشير إلى المرونة في محفظة سوفي.

نمو الإقراض وتعزيز التوجيه

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ومن حيث الإقراض، ارتفعت عمليات إصدار القروض الشخصية بنسبة 26% إلى مستوى قياسي بلغ 4.9 مليار دولار، كما أظهرت أحجام القروض الطلابية والقروض العقارية نمواً قوياً على أساس سنوي.

وكان هذا النمو في الإقراض مؤشرا إيجابيا لحصة SoFi في سوق القروض الاستهلاكية.

وبفضل هذه النتائج، زادت شركة SoFi توقعاتها لأرباحها المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) للعام بأكمله إلى ما بين 640 مليون دولار و645 مليون دولار، ارتفاعاً من نطاقها السابق الذي تراوح بين 605 ملايين دولار و615 مليون دولار.

وبالمثل، رفعت الشركة توقعاتها للإيرادات الصافية المعدلة إلى ما بين 2.535 مليار دولار و2.550 مليار دولار.

ووصف المحلل في شركة جيفريز جون هيشت ترقية التوجيهات بأنها “إيجابية”، مشددا على أنها تتجاوز توقعات أرباح الربع الثالث.

يرى محللون مثل هيشت أن التحول الاستراتيجي لشركة SoFi نحو تدفقات الإيرادات القائمة على الرسوم ورأس المال الخفيف هو مسار دائم للنمو.

في حين أن نتائج الربع الثالث لشركة SoFi تجاوزت توقعات وول ستريت، إلا أن المستثمرين ربما يكونوا قد وضعوا في الحسبان الأداء القوي بالفعل، نظراً للارتفاع الأخير في أسعار الأسهم.

ويراقب المحللون الآن عن كثب لمعرفة ما إذا كانت SoFi قادرة على الحفاظ على مسار النمو هذا في ظل ظروف السوق المتطورة.



