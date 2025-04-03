Binance Coin (BNB) holds firm after Trump’s tariffs as VanEck files for BNB ETF

عملة Binance Coin (BNB) تحافظ على قوتها بعد تعريفات ترامب بينما تقدمت VanEck بطلب للحصول على BNB ETF

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Written on Apr 3, 2025
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  • ارتفع سعر عملة Binance Coin (BNB) بعد أن أثرت التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب على العملات المشفرة.
  • قدمت شركة VanEck طلبًا للحصول على صندوق BNB ETF في ولاية ديلاوير بالولايات المتحدة الأمريكية.
  • تبرعت مؤسسة Binance الخيرية بمبلغ 1.5 مليون دولار أمريكي في صورة عملة BNB لضحايا الزلزال في ميانمار وتايلاند.

انخفض سعر عملة Binance Coin (BNB) إلى 584.99 دولارًا بعد التعريفات الجمركية المتبادلة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب في “يوم التحرير”، لكنها تعافت منذ ذلك الحين لتتجاوز 593 دولارًا وقت نشر هذا التقرير.

تبرز هذه المرونة في سوق مضطرب بسبب عدم اليقين الاقتصادي، مما يشير إلى نقاط القوة الأساسية المرتبطة بدور BNB في نظام Binance البيئي والتطورات الأخيرة التي يمكن أن تشكل مستقبلها.

تأثير رسوم “يوم التحرير” التي فرضها دونالد ترامب

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أرسلت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب موجات صدمة عبر الأسواق العالمية، مما أدى إلى زعزعة استقرار حتى العملات المشفرة، والتي غالبًا ما يُنظر إليها على أنها حاجز ضد التقلبات المالية التقليدية.

في حين واجهت عملات Bitcoin (BTC) وEthereum (ETH) وXRP صعوبة في التعافي، يشير التعافي السريع لـ BNB إلى دعم المجتمع القوي وفائدتها باعتبارها الرمز الأصلي لـ Binance.

يستخدم المتداولون عملة Binance Coin (BNB) للحصول على رسوم مخفضة وخدمات حصرية على أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، مما يمنحها ميزة عملية تساعد في استقرار قيمتها خلال الأوقات المضطربة.

تقدمت شركة VanEck بطلب للحصول على صندوق BNB ETF في الولايات المتحدة

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في 31 مارس 2025، تقدمت شركة VanEck، وهي شركة استثمارية بارزة، بطلب لإنشاء كيان ائتماني لصندوق BNB المتداول في البورصة المقترح في ولاية ديلاوير.

VanEck BNB ETF entity registration filing with Delaware’s Department of State

إذا تمت الموافقة، فسيكون هذا أول صندوق BNB ETF مقره الولايات المتحدة، وسيسمح للمستثمرين بالاستفادة من Binance Coin دون امتلاكها بشكل مباشر، مما قد يجذب الأموال المؤسسية ويعزز التبني.

ومن الجدير بالذكر أن سجل VanEck مع صناديق الاستثمار المتداولة Bitcoin وEthereum يضيف ثقلاً إلى هذه الخطوة، مما يجعلها خطوة مهمة لجذب BNB إلى التيار الرئيسي.

التحليل الفني لسعر عملة بينانس

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على الرغم من الأخبار المتفائلة حول BNB، إلا أن سعر BNB لم يرتفع كما قد يتوقع البعض.

ترسم الإشارات الفنية صورة حذرة، حيث يظهر مؤشر Aroon ميلاً هبوطيًا مع خطه الهبوطي عند 92.86% متجاوزًا خطه الصعودي عند 35.71%.

وتشير مقاييس أخرى، مثل مؤشر Awesome Oscillator الباهت ومؤشر Money Flow Index المتراجع، إلى ضعف الزخم والاهتمام بالشراء، مما يشير إلى انخفاضات محتملة نحو 575.3 دولار أو حتى 532.6 دولار إذا استمر الضغط الهبوطي.

BNB price chart by TradingView

كما أن معنويات السوق لا تساعد. تُظهر بيانات سانتيمينت درجةً مرجحةً سلبيةً للمعنويات، مما يعكس تشاؤمًا قد يُخفِّض الطلب.

BNB Weighted Sentiment score by Santiment

بعيدًا عن ميكانيكا السوق، فإن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها مؤسسة Binance الخيرية تضيف زاوية إنسانية إلى قصة BNB.

استجابة للزلزال المدمر الذي ضرب ميانمار وتايلاند، تعهدت المؤسسة الخيرية، بدعم من المؤسس المشارك لـ Binance CZ، بالتبرع بقسائم BNB بقيمة 1.5 مليون دولار للمستخدمين المتضررين.

باينانس
باينانس
@بينانس
· يتبع

ردًا على الزلزال الكارثي الذي ضرب ميانمار والمناطق المحيطة بها بما في ذلك تايلاند، ستطلق مؤسسة Binance الخيرية، بدعم من المؤسس المشارك لـ Binance CZ، تبرعًا مشتركًا لتوزيع 1.5 مليون دولار في قسائم رمز BNB للمستخدمين المتضررين من المأساة في ميانمار و

صورة
10:30 مساءً · 31 مارس 2025
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تسلط هذه الخطوة الضوء على فائدة BNB في العالم الحقيقي وتصوّر Binance كلاعب مسؤول اجتماعيًا، مما قد يؤدي إلى كسب مؤيدين جدد وتعزيز سمعة الرمز المميز.

توقع سعر BNB

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لقد أثبتت عملة BNB قدرتها على الصمود على الرغم من الاضطرابات التي شهدتها السوق بسبب التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب، وتمكنت من التعافي بينما تكافح العملات المشفرة الأخرى.

يقدم ملف VanEck ETF حافزًا محتملاً يمكن أن يعزز مكانة BNB، لكن المؤشرات الفنية تشير إلى أن الحذر ضروري.

تشير المؤشرات الهبوطية والمعنويات السلبية إلى أن الانزلاق إلى مستوى 575 دولارًا أو أقل قد يلوح في الأفق إذا ساءت ظروف السوق.

وعلى العكس من ذلك، فإن موافقة صندوق الاستثمار المتداول قد تؤدي إلى ارتفاع في سعر BNB، مما قد يدفعه إلى 637 أو 728 دولارًا مع تدفق المستثمرين الجدد.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.

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