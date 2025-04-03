أسعار العملات المشفرة في 3 أبريل: بيتكوين عند 83 ألف دولار، ترامب الخاسر الأكبر

سجل سوق العملات المشفرة انخفاضًا يوم الخميس.

هبطت عملة البيتكوين إلى 82 ألف دولار بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية الشاملة، وهو ما أرسل موجات صدمة عبر الأسواق المالية.

خلال خطابه في “يوم التحرير”، كشف ترامب عن رسوم جمركية متبادلة عدوانية، ووصفها بأنها تصحيح طال انتظاره لاختلال التوازن التجاري.

وتشمل الإجراءات فرض رسوم جمركية بنسبة 26% على الواردات الهندية، و20% على سلع الاتحاد الأوروبي، و34% على الصادرات الصينية، مما أثار مخاوف من تصاعد التوترات التجارية العالمية.

بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.68 تريليون دولار، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 1.53٪ في اليوم الماضي.

ومع ذلك، ارتفع حجم التداول على مدار 24 ساعة بنسبة 65.51% إلى 129.84 مليار دولار.

سعر البيتكوين (BTC) اليوم

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تم تداول البيتكوين عند 83,576.32 دولارًا، بانخفاض يقرب من 1.36٪ في الساعات الـ24 الماضية.

تراوح نطاق تداول العملة المعدنية على مدار 24 ساعة بين 82,182.32 دولارًا و88,466 دولارًا.

ارتفعت هيمنة البيتكوين على السوق بشكل طفيف إلى 61.88%، بزيادة 0.11% عن اليوم السابق.

سعر الإيثريوم (ETH) اليوم

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انخفضت قيمة الإيثريوم لفترة وجيزة إلى ما دون 1800 دولار يوم الخميس قبل أن تتعافى وتستعيد المستوى.

وانخفض الرمز بنحو 3% ليتداول عند 1,822.16 دولار.

بلغ أدنى وأعلى سعر خلال اليوم 1,782.76 دولارًا و1,951.18 دولارًا.

سعر XRP وSOL اليوم

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وانخفضت قيمة XRP أيضًا إلى ما دون مستوى 2 دولار بعد إعلان ترامب.

في وقت كتابة هذا التقرير، انخفض سعر XRP بنسبة 2% ليتم تداوله عند 2.05 دولار.

خلال الأيام السبعة الماضية، انخفضت قيمة العملة المعدنية بنحو 14%.

انخفضت أسهم Solana (SOL) بنسبة تزيد عن 3% لتتداول عند حوالي 120 دولارًا.

وصلت العملة المعدنية إلى أدنى مستوى لها خلال اليوم عند 116.98 دولارًا وأعلى مستوى لها عند 135.70 دولارًا

أكبر الرابحين والخاسرين في سوق العملات المشفرة

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تصدر سهم رايديوم (RAY) قائمة الرابحين، حيث ارتفع بنسبة 8.00% خلال الـ24 ساعة الماضية ليتداول عند 1.87 دولار.

وسجلت عملة EOS (EOS) أيضًا مكاسب كبيرة، حيث ارتفعت بنسبة 5.66% إلى 0.8449 دولارًا، مع زيادة الاهتمام بالشراء.

وارتفع سهم ستوري (IP) بنسبة 3.91% ليصل إلى 4.44 دولار، على الرغم من بعض التقلبات.

وتبعتها عملة Tezos (XTZ) عن كثب، حيث ارتفعت بنسبة 3.70% لتتداول عند 0.6732 دولار.

واستكملت شركة كايا (KAIA) قائمة أكبر الرابحين، حيث سجلت زيادة بنسبة 2.53% إلى 0.1059 دولار، مما يدل على المرونة في سوق هبوطية.

على الجانب الخاسر، عانى سهم OFFICIAL TRUMP (TRUMP) من أكبر انخفاض، حيث انخفض بنسبة 9.97% في آخر 24 ساعة إلى 9.31 دولار.

واجهت العملة الرمزية ضغوط بيع كبيرة، مما جعلها الأسوأ أداءً خلال اليوم.

كما عانى سهم Bonk (BONK) أيضًا، حيث انخفض بنسبة 9.25% ليصل إلى 0.00001122 دولار.

انخفضت أسهم إثينا (ENA) بنسبة 7.56%، لتتداول الآن عند 0.3351 دولار.

وانخفضت عملة كرونوس (CRO) بنسبة 7.25%، لتصل إلى 0.09936 دولار.

حركة أسعار العملات المشفرة على نطاق أوسع

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شهدت عملة كاردانو (ADA) انخفاضًا، حيث انخفضت بنسبة 3.00% إلى 0.6510 دولارًا.

وشهدت عملة Chainlink (LINK) أيضًا انخفاضًا، حيث انخفضت بنسبة 3.95% إلى 13.20 دولارًا.

شهدت عملة البيتكوين كاش (BCH) انخفاضًا طفيفًا، حيث انخفضت بنسبة 0.82٪ إلى 303.14 دولارًا.

ظل سعر الداي (DAI) مستقرا دون تغيير (0.00%) عند 1.00 دولار.

وشهدت أسهم شركة كوزموس (ATOM) ارتفاعًا بنسبة 1.81% لتصل إلى 4.43 دولارًا.

شهدت أسهم شركة Celestia (TIA) انخفاضًا كبيرًا، حيث انخفضت بنسبة 5.60% إلى 2.93 دولارًا.

انخفضت عملة البيتكوين SV (BSV) بشكل طفيف، بنسبة 1.59% إلى 31.35 دولارًا.

انخفضت قيمة ديسنتارلاند (MANA) بنسبة 3.44% لتصل إلى 0.2415 دولارًا أمريكيًا. وشهدت كومب (COMP) ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.50% لتصل إلى 45.57 دولارًا أمريكيًا.

شهدت أسهم شركة تشيليز (CHZ) انخفاضًا، حيث انخفضت بنسبة 3.94% إلى 0.04104 دولارًا.

كما شهدت عملة داش (DASH) انخفاضًا بنسبة 2.13% لتصل إلى 21.86 دولارًا أمريكيًا. وشهد رمز الاهتمام الأساسي (BAT) انخفاضًا بنسبة 3.39% ليصل إلى 0.1327 دولارًا أمريكيًا.

سجلت شركة Decred (DCR) انخفاضًا بنسبة 1.66% إلى 11.03 دولارًا.

شهدت عملة DigiByte (DGB) ارتفاعًا كبيرًا، حيث ارتفعت بنسبة 6.09% لتصل إلى 0.009149 دولارًا.

سجل سهم BOOK OF MEME (BOME) انخفاضًا بنسبة 3.26% ليصل إلى 0.001196 دولارًا.

شهدت عملة دنت (DENT) انخفاضًا بنسبة 4.82% لتصل إلى 0.0006667 دولارًا أمريكيًا. وارتفعت عملة بيتكوين جولد (BTG) بنسبة 1.85% لتصل إلى 0.5283 دولارًا أمريكيًا.

شهدت عملة BitShares (BTS) انخفاضًا بنسبة 1.13% لتصل إلى 0.0009323 دولارًا.

شهدت عملة BytomDAO (BTM) انخفاضًا كبيرًا، حيث انخفضت بنسبة 9.50% إلى 0.001508 دولارًا.