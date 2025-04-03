ما مدى اعتماد شركة Nvidia على الصين في الإيرادات؟

تستمر شركة Nvidia Corp (NASDAQ: NVDA) في النضال من أجل اكتساب الزخم الصعودي بعد أن أعلن الرئيس ترامب عن فرض تعريفات جمركية متبادلة جديدة على عشرات الدول، بما في ذلك الصين، في 2 أبريل.

وقد أشارت الصين بالفعل إلى خطط لفرض رسوم جمركية انتقامية على السلع الأميركية ردا على تغيير سياسة ترامب، وهو ما قد يؤدي إلى إشعال حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

قد تُلحق هذه الخلفية ضررًا بالشركات الأمريكية ذات العائدات الكبيرة من الصين. ومن المثير للاهتمام أن إحدى هذه الشركات هي شركة إنفيديا، الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وفقًا لغولدمان ساكس.

مساهمة الصين في إيرادات إنفيديا

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وتتوقع شركة جولدمان ساكس أن تشكل التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة عائقًا كبيرًا أمام شركة NVDA، حيث تساهم منطقة الصين الكبرى حاليًا بنحو 39% من إيراداتها السنوية.

وشهدت شرائح H20 من شركة Nvidia، المصممة للتصدير إلى الصين، طلبًا قويًا، وخاصة من شركات التكنولوجيا الكبرى في البلاد مثل ByteDance وTencent وAlibaba.

ومع ذلك، تواصل إدارة ترامب تشديد القيود على صادرات الرقائق إلى بكين، وهو ما قد يضر أيضًا بأعمال الشركة العملاقة في المستقبل.

وبالإضافة إلى ذلك، بدأت الصين في تقديم المشورة لشركاتها بتجنب استخدام شرائح إنفيديا لأنها، بحسب التقارير، لا تتوافق مع أحدث متطلبات كفاءة الطاقة في البلاد.

وأضاف استراتيجيو جولدمان ساكس في تقريرهم الأخير أن هذه العوامل المرتبطة بالتوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة قد تؤثر بشكل ملموس على إيرادات NVDA المستقبلية.

تظل NVDA هي الشركة المفضلة في وول ستريت

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على الرغم من الرسوم الجمركية الجديدة على الصين وإمكانية إعلان الرئيس شي جين بينغ عن فرض رسوم انتقامية على السلع الأمريكية، لا تزال وول ستريت متفائلة بشأن سهم إنفيديا.

يبلغ التقييم الإجماعي لأسهم NVDA حاليًا “شراء” مع هدف متوسط يبلغ حوالي 176 دولارًا، مما يشير إلى إمكانية ارتفاع بنسبة 70٪ تقريبًا من المستويات الحالية.

ويرجع ذلك إلى اعتقاد الكثيرين أن Nvidia لا يزال اسمًا قويًا في سوق الذكاء الاصطناعي الذي تتوقع Statista أن ينمو بمعدل سنوي مركب يزيد عن 26% حتى نهاية هذا العقد.

بالإضافة إلى ذلك، تدفع Nvidia الآن عائد أرباح بنسبة 0.036%، مما يجعلها جذابة لمستثمري الدخل أيضًا.

تتمتع LVS أيضًا بتعرض كبير للإيرادات في الصين

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وبالإضافة إلى إنفيديا، يرى بنك جولدمان ساكس أن أسهم الكازينو، وخاصة شركة لاس فيجاس ساندز كورب (NYSE: LVS)، ستكون الأكثر عرضة لتوترات التجارة بين الصين والولايات المتحدة في عام 2025.

تتمتع شركة LVS بحضور قوي في ماكاو، المعروفة أيضًا باسم “لاس فيغاس آسيا”، نظرًا لشعبيتها كوجهة قمار. وتستثمر شركة الكازينو والمنتجعات الأمريكية حاليًا أكثر من 60% من إيراداتها في ماكاو.

ومع ذلك، وكما هو الحال مع شركة Nvidia، لا يزال المحللون متفائلين بشأن أسهم شركة Las Vegas Sands أيضًا.

يقترن تصنيف “الشراء” الإجماعي لسهم LVS بمتوسط هدف يبلغ حوالي 59 دولارًا في وقت كتابة هذا التقرير.

ويترجم هذا إلى إمكانية تحقيق ارتفاع بنسبة 50% تقريبًا في أسهم توزيع الأرباح التي يبلغ عائدها حاليًا 2.56%.