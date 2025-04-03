الرئيس ترامب يستضيف رئيس السلفادور بوكيلي في 14 أبريل: يمكن أن تدور المناقشة حول أمن الحدود والتجارة والبيتكوين

من المقرر أن يستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس السلفادور نجيب بوكيلي في البيت الأبيض في 14 أبريل، حيث من المتوقع أن تركز المحادثات على التعاون بشأن أمن الحدود، وترحيل المجرمين، وإمكانية الحديث عن البيتكوين.

وتأتي الدعوة في أعقاب الثناء العلني الذي وجهه ترامب لجهود بوكيل المستمرة للقضاء على الجريمة المنظمة واستعداد إدارته لإيواء المجرمين المرحلين من الولايات المتحدة في سجن السلفادور الضخم الجديد.

الترحيل والعصابات في الولايات المتحدة

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حظي بوكيل باهتمام دولي لسجنه ما يقرب من 2٪ من سكان السلفادور في حملة شاملة على العصابات الإجرامية، وخاصة MS-13 و Tren de Aragua.

وقد أثارت تكتيكاته المثيرة للجدل، بما في ذلك نقل السجناء مقيدين بالسلاسل إلى منشأة أمنية مشددة، جدلاً عالمياً.

ومع ذلك، فقد حصل على دعم ترامب، الذي ربط نموذج الأمن في السلفادور بالمصالح الأميركية الأوسع في الاستقرار الإقليمي وسياسة الترحيل.

وفي رسالة رسمية مؤرخة في الأول من أبريل/نيسان وشاركها بوكيلي على موقع X، أشاد ترامب بنظيره السلفادوري لمساعدته في تسهيل إعادة المجرمين المرحلين من الولايات المتحدة.

وسلطت الرسالة الضوء على استعداد السلفادور لاستيعاب أعضاء العصابات في سجنها شديد الحراسة باعتباره عنصرا حاسما في تعميق التعاون الثنائي.

وتتماشى هذه الخطوة مع موقف ترامب الأكثر صرامة بشأن الهجرة وإعادة المجرمين.

وأكد الرئيس على أهمية إبعاد أعضاء العصابات غير المسجلين من الولايات المتحدة، ويقدم المرفق الجديد في السلفادور حلاً من شأنه أن يقلل العبء المحلي مع تعزيز التعاون الإقليمي.

محادثات البيتكوين والعملات المشفرة

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وفي حين من المتوقع أن تهيمن الجريمة وأمن الحدود على جدول الأعمال الرسمي، فقد أبدى الزعيمان اهتماما متزايدا بعملة البيتكوين، مما أضاف طبقة مالية إلى المحادثات المقبلة.

تحتفظ السلفادور، تحت قيادة بوكيلي، بأكثر من 6100 بيتكوين كجزء من احتياطياتها الوطنية ، بعد أن أصبحت أول دولة في العالم تعتمد بيتكوين كعملة قانونية في عام 2021.

في هذه الأثناء، أطلقت إدارة ترامب احتياطيًا وطنيًا للبيتكوين ، يتألف من الأصول الرقمية المصادرة من العمليات الإجرامية.

ورغم أن التفاصيل لا تزال محدودة، فإن التركيز المشترك قد يمهد الطريق لحوار محتمل بشأن تنظيم العملات المشفرة، والتعاون في مجال تقنية البلوك تشين، وحتى الشراكات بين الولايات المتحدة والسلفادور في مجال الأصول الرقمية.

ولم تتم دعوة أي زعماء عالميين إضافيين إلى الاجتماع، مما يشير إلى أن النطاق الثنائي قد يسمح بإجراء مناقشات أكثر تفصيلاً تتجاوز الأمن.

وقد يشمل ذلك التعاون المالي ومواءمة سياسات التشفير، خاصة مع توجه الإدارتين نحو الدفع العالمي نحو الإشراف على الأصول الرقمية.

التعريفات الجمركية والعلاقات التجارية

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ومن المتوقع أن تثير السلفادور مخاوف تتعلق بالتجارة خلال الاجتماع، في ظل الرسوم الجمركية التي فرضتها مؤخرا على العديد من دول أميركا اللاتينية.

قد تسعى حكومة بوكيلي إلى الحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية الجديدة على الصادرات إلى الولايات المتحدة، التي تظل أكبر شريك تجاري للسلفادور.

يعتمد اقتصاد هذه الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى بشكل كبير على صادرات المنسوجات والقهوة والسكر.

إن تحسين شروط التجارة أو الإعفاءات من شأنها أن تقدم دفعة قوية لقطاعي التصنيع والزراعة في السلفادور.

ومن شأن هذا التحول المحتمل أن يتماشى أيضًا مع استراتيجية ترامب الإقليمية الأوسع نطاقًا المتمثلة في تشجيع الاستثمار والتعاون مع الحكومات الملتزمة.

وفي الأشهر الأخيرة، عززت السلفادور روابطها الاقتصادية مع الولايات المتحدة من خلال التعاون في مجال الأمن والهجرة.

ومن الممكن أن تستكشف المحادثات المقبلة إمكانية تقديم حوافز تجارية مقابل استمرار الدعم فيما يتصل بلوجستيات الترحيل وعمليات مكافحة العصابات الإقليمية.