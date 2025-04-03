يواجه منتجو نبيذ ريوخا حالة من عدم اليقين وسط التوترات التجارية وتحولات الطلب العالمي

شهدت منطقة ريوخا، وهي منطقة منتجة للنبيذ في إسبانيا، نموًا في مخزوناتها من النبيذ منذ انتشار الوباء.

وكان منتجو النبيذ في المنطقة يأملون في زيادة صادراتهم من النبيذ الأحمر إلى السوق الأميركية، لكن تلك الآمال تلاشت قبيل إعلان الرئيس دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية، والذي أشار إليه بـ”يوم التحرير “.

تهديد ترامب بالرسوم الجمركية

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ويأتي التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 200% على واردات النبيذ والشمبانيا الأوروبية من جانب ترامب في وقت يتراجع فيه الطلب العالمي على المشروبات الكحولية بالفعل، مما يزيد من مخاوف منتجي النبيذ في إسبانيا، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء يوم الخميس.

ونقل التقرير عن مزارع الكروم إنريكي لوبيز دي ألدا (39 عاما) قوله: “هناك نبيذ متراكم منذ جائحة كوفيد-19، وهناك كمية كبيرة منه متراكمة، وفي النهاية، يشكل ذلك عبئا على السعر… إنه أمر سيئ بالنسبة للمزارع”.

شهدت ريوخا، وهي نبيذ إسباني ثمين، زيادة في المبيعات بنسبة 0.6% في عام 2024 مقارنة بعام 2023.

واعتبرت المتحدثة باسم مجلس تنظيم ريوخا، أماندا دي لا سانتيسيما ترينيداد، الأداء “مهمًا إلى حد ما” في ضوء الانخفاض في استهلاك النبيذ في جميع أنحاء العالم.

تمثل الولايات المتحدة ثاني أكبر سوق للتصدير، بعد بريطانيا، بالنسبة لنبيذ ريوخا، حيث يتم بيع 4% من إجمالي الإنتاج هناك.

قال خورخي رودريغيز، المالك المشارك لمصنع نبيذ بترالاندا وبوديجا:

الولايات المتحدة أيضًا منتج للنبيذ، لكنها لا تستطيع تلبية احتياجات سوقها بالكامل.

على الصعيد العالمي، الجميع مترابطون ويعتمدون على بعضهم البعض. وفي نهاية المطاف، تُلحق الرسوم الجمركية الضرر بجميع الأطراف المعنية، وفقًا لرودريغيز.

زادت واشنطن وبروكسل الرسوم الجمركية على صادرات كل منهما الزراعية والغذائية في أكتوبر/تشرين الأول 2019، خلال ولاية ترامب الأولى.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يجد فيها صانعو النبيذ الأوروبيون أنفسهم في مرمى نيران التوترات التجارية عبر الأطلسي.

رفعت إدارة بايدن الرسوم الجمركية البالغة 25% في عام 2021. وعلى الرغم من أن بعض المشغلين شهدوا انخفاضًا في الأرباح، إلا أن نبيذ ريوخا تمكن من الحفاظ على حصته في السوق في الولايات المتحدة، وفقًا لشركة دي لا سانتيسيما ترينيداد.

صناعة النبيذ في إسبانيا

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تعد إسبانيا الرائدة عالميًا من حيث صادرات النبيذ والمساحة الإجمالية المخصصة لمزارع الكروم.

على الرغم من أنها ثالث أكبر منتج للنبيذ بعد إيطاليا وفرنسا، إلا أنها تتفوق عليهما من حيث الصادرات ومساحة الكروم.

تعد المنطقة الشمالية من لا ريوخا في إسبانيا كنزًا من الأراضي المتنوعة والمناخات المحلية وأصناف العنب.

وعلى الرغم من أن هذه المنطقة تضم 0.7% فقط من سكان إسبانيا، فإنها تلعب دوراً كبيراً وغير متناسب في إنتاج النبيذ في البلاد، حيث تساهم بنحو 21% من إجمالي الإنتاج.

ويشمل ذلك مجموعة من أنواع النبيذ، ولا سيما بعض الأصناف البيضاء الأقل شهرة والتي تكتسب شهرة ببطء.

إن التركيبة الفريدة من أنواع التربة والظروف المناخية وأصناف العنب الموجودة في هذه المنطقة تسمح بإنتاج مجموعة واسعة من النبيذ، كل منها يتميز بطابعه المميز ونكهته المميزة.

تنتج صناعة النبيذ الإقليمية حوالي 362 مليون زجاجة سنويًا، مع وصول سعر بعض الأنواع إلى 5000 يورو (5400 دولار) لكل زجاجة.

تساهم ما يقرب من 600 مصنع نبيذ في المنطقة بحوالي 1.5 مليار يورو سنويًا في الاقتصاد الإقليمي، وهو ما يمثل 20٪ من إجمالي الناتج الاقتصادي.