السلطات الروسية تستطيع الآن تحويل البيتكوين المصادرة إلى أموال الدولة

تعمل السلطات الروسية على بناء إطار قانوني وتشغيلي لتحويل عملة البيتكوين (BTC) المصادرة إلى نقود لصالح خزانة الدولة، في حين تواجه البلاد حالة من عدم اليقين التنظيمي المحيط بالأصول المشفرة.

وتأتي هذه الجهود، التي تقودها خدمة المحضرين الفيدرالية (FSSP)، في أعقاب مصادرة 1032 بيتكوين من المحقق السابق مارات تامبييف، والتي تقدر قيمتها بنحو 10 ملايين دولار، مما يمثل حالة اختبار رئيسية لسياسات التشفير المتطورة في روسيا.

وفي مقطع فيديو نُشر على قناة RuTube التابعة لمجلس الاتحاد، قال رئيس FSSP دميتري أريستوف إن روسيا تستخدم هذه السابقة القانونية لاستكشاف آليات تحويل العملات الرقمية المصادرة إلى إيرادات للدولة.

ومع ذلك، لا يزال الحل التشريعي الشامل معلقا.

تستعد FSSP لبيع العملات المشفرة

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ألقى دميتري أريستوف، رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، كلمة أمام لجنة التشريع الدستوري وبناء الدولة التابعة لمجلس الاتحاد، واصفًا البيتكوين بأنها “أصل إشكالي” بالنسبة لإنفاذ القانون.

وأكد أن المحضرين قاموا بمصادرة عملة البيتكوين في قضية جنائية واحدة على الأقل، وهم الآن يتعاونون مع هيئات حكومية أخرى لتحويل العملات إلى أموال مملوكة للدولة.

وركز تحقيق اللجنة على بروتوكولات مصادرة العملات المشفرة، ويقال إن أريستوف أشار إلى قضية تامبييف كأساس قانوني.

خلال التحقيق، صادرت جهات إنفاذ القانون عملة بيتكوين من كبير المحققين السابق، الذي أُدين بقبول رشاوى بالعملات المشفرة من أعضاء جماعة القرصنة “منظمة الاحتيال”. حُكم على تامبييف بالسجن 16 عامًا.

وأشار أريستوف إلى أنه حتى يتم تمرير مشروع قانون يحدد الوضع القانوني لعملة البيتكوين وغيرها من العملات، فإن الإطار القوي للمصادرة والتحويل المستمر يظل بعيد المنال.

قضية تامبييف تشكل سابقة

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أصبحت قضية مارات تامبييف علامة فارقة بالنسبة للسلطات القانونية والإنفاذية الروسية.

في عام 2024، أدين بتهمة قبول رشاوى في صورة عملة بيتكوين من مجموعة جرائم إلكترونية دولية مقابل عرقلة تحقيق جنائي.

صادرت هيئة مكافحة الفساد الروسية 1032 بيتكوين من تامبييف، وهو مبلغ تبلغ قيمته حوالي 10 ملايين دولار، مما يجعلها واحدة من أكبر عمليات ضبط العملات المشفرة التي تقوم بها هيئة حكومية روسية.

بعد عملية المصادرة، بدأت وزارة الخزانة الروسية العمل على تحويل عملات البيتكوين المصادرة إلى أموال نقدية.

في يناير/كانون الثاني 2025، أكدت السلطات أنها بدأت في تحويل العملات المشفرة إلى حسابات حكومية وتخطط لبدء بيعها.

كما قدمت الغرفة المدنية رأيها، حيث اقترحت إنشاء صندوق حكومي جديد لإدارة الأصول المشفرة المصادرة.

وأوصت الغرفة بتخصيص العائدات من بيع العملات الرقمية لتمويل المشاريع العامة، مما يربط بشكل أكبر بين الحاجة إلى الوضوح التشريعي وأهداف السياسة الاقتصادية والاجتماعية الأوسع.

لا تزال سياسة التشفير منقسمة

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على الرغم من إقرار تشريعين رئيسيين في عام 2024 – أحدهما يعترف بتعدين العملات المشفرة كعمل تجاري مشروع، والآخر يسمح بالعملات المشفرة في التجارة الدولية داخل صندوق رمل يديره البنك المركزي – فإن موقف البلاد الأوسع بشأن الأصول الرقمية لا يزال متضاربًا.

لا يزال القانون القائم منذ فترة طويلة يحظر استخدام العملات المشفرة للدفع داخل روسيا.

يواصل البنك المركزي الدعوة إلى فرض ضوابط أكثر صرامة، واقترح حظر الاستثمار في العملات المشفرة بالتجزئة وعلى بورصات العملات المشفرة التي تعمل خارج بيئة الحماية الخاصة بها.

مع ذلك، تُفضّل وزارات أخرى وشركات تعدين صناعية كبرى التنظيم على الحظر. ويطالبون بنهج أكثر انفتاحًا، يسمح بتداولات العملات المشفرة المُنظّمة، ويضع معايير قانونية أوضح للمعاملات.

والنتيجة هي حالة من الجمود السياسي الذي يعقد جهود إنفاذ القانون مثل تلك التي يبذلها برنامج الأمن الغذائي.

خطط صناديق التشفير وصناديق الحماية

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يشير اقتراح الغرفة المدنية بإنشاء صندوق مركزي للعملات المشفرة المصادرة إلى محاولة لإضفاء الطابع المؤسسي على التعامل مع الأصول الرقمية داخل نظام الدولة.

إذا تم اعتماده، فسوف يؤدي ذلك إلى إضفاء الطابع الرسمي على إعادة توزيع الإيرادات المستمدة من العملات المشفرة لصالح الرفاهة العامة.

وفي الوقت نفسه، لا تزال بيئة العمل الخاصة بالبنك المركزي تسمح للمستثمرين المؤهلين بتداول العملات المشفرة في بيئة مقيدة.

ورغم أن هذا لا يوفر سوى مسار محدود للمضي قدما، فلا تزال هناك حاجة إلى إطار أوسع لدعم الوكالات مثل برنامج خدمات الأمن السيبراني في تحويل عمليات مصادرة الأصول الرقمية إلى نتائج مالية عملية.