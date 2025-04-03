تشهد الأسواق المالية العالمية حالة من الاضطراب هذا الصباح بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي عن فرض رسوم جمركية شاملة على العديد من البلدان في محاولة لخفض العجز التجاري للبلاد.

ومن المتوقع أن تلحق الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب ضررا كبيرا بالشركات الأوروبية التي تعتمد بشكل كبير على الولايات المتحدة.

ومن بين هذه الشركات شركة الأدوية الدنمركية العملاقة نوفو نورديسك وشركة تصنيع المعدات الطبية البريطانية سميث آند نيفيو، بحسب محللين في بنك أوف أميركا للأوراق المالية.

نوفو نورديسك إيه/إس (بورصة نيويورك: NVO)

Copy link to section

ويتوقع بنك أوف أميركا أن تفرض الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب ضغوطا كبيرة على أسهم شركة نوفو نورديسك، حيث تستمد شركة الأدوية العملاقة لإنقاص الوزن أكثر من نصف إيراداتها من الولايات المتحدة.

وكان لارس فرويرجارد يورغنسن، الرئيس التنفيذي لشركة نوفو نورديسك، قد حذر في وقت سابق من ارتفاع الأسعار وحتى نقص الأدوية إذا مضى الزعيم الجمهوري قدماً في فرض رسوم جمركية كبيرة على أوروبا.

أدت المخاوف من ارتفاع الرسوم الجمركية إلى انخفاض أسهم شركة نوفو نورديسك المدرجة في الولايات المتحدة بأكثر من 20% في مارس/آذار، على الرغم من أن الشركة الدوائية أعلنت عن أرباح أفضل من المتوقع في الربع الرابع من السنة المالية.

وفي ذلك الوقت، أعرب يورغنسن عن ثقته في أن شركة نوفو نورديسك تتمتع بموقع مناسب للتنافس مع شركة ليلي في الولايات المتحدة بـ”علاج يعتمد على الأقراص” لفقدان الوزن.

لكن هذا الأمر قد يكون موضع تساؤل الآن بعد أن أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة على الدنمارك.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن مبادرة البيت الأبيض قد تمنع شركة نوفو نورديسك من تحقيق زيادة سنوية بنسبة 21% في صافي الأرباح إلى حوالي 101 مليار كرونة في عام 2025 أيضًا.

ومع ذلك، قبل يوم الخميس، كانت وول ستريت متفائلة للغاية بشأن سهم نوفو نورديسك.

ويجمع المحللون حاليا على تصنيف “شراء” لسهم الأدوية مع هدف متوسط يبلغ حوالي 102 دولار، وهو ما يشير إلى إمكانية ارتفاعه بأكثر من 50% من المستويات الحالية.

سميث آند نيفيو بي إل سي (بورصة نيويورك: SNN)

Copy link to section

ويتوقع بنك أوف أميركا أيضًا أن تتعرض الشركة البريطانية المصنعة للأجهزة الطبية، سميث آند نيفيو، لضربة قوية في أعقاب ارتفاع التعريفات الجمركية.

وعلى غرار شركة نوفو نورديسك، تحقق الشركة التي يقع مقرها الرئيسي في لندن حالياً أكثر من نصف إيراداتها من الولايات المتحدة.

منذ أوائل شهر مارس، خسرت أسهم SNN ما يقرب من 10% مع استيعاب المستثمرين لما قد تعنيه بيئة التعريفات الجمركية الجديدة لشركة Smith & Nephew.

تجدر الإشارة إلى أن ديباك ناث، الرئيس التنفيذي لشركة سميث آند نيفيو، أكد مؤخراً أن الشركة لديها تعرض تصنيعي كبير للصين أيضاً، وخاصة في قطاع الجروح.

لدى وول ستريت حاليًا تصنيف “شراء معتدل” على أسهم سميث آند نيفيو.

ومع ذلك، فإن متوسط سعر الهدف البالغ نحو 28 دولاراً هو تقريباً نفس سعر سهم SNN في وقت كتابة هذا التقرير.

ومع ذلك، فإن شركة Smith & Nephew هي سهم يوزع أرباحًا ويحقق حاليًا عائدًا صحيًا بنسبة 2.67%، مما يجعلها أكثر جاذبية للتملك في ظل الخلفية الاقتصادية الكلية الصعبة.