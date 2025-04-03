الولايات المتحدة تفرض عقوبات على محافظ العملات المشفرة المرتبطة بالحوثيين وسط حملة على تمويل الإرهاب

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على عدد من محافظ العملات المشفرة المرتبطة بحركة الحوثيين في اليمن.

وبحسب بيان صحفي صدر في الثاني من أبريل، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ثمانية عناوين مشفرة مرتبطة بجهود جمع الأموال لمنظمة الحوثي الإرهابية الأجنبية، والتي تشمل شراء الأسلحة والتهرب من العقوبات، على القائمة السوداء.

الحوثيون، المعروفون رسميًا باسم أنصار الله، هم جماعة سياسية ودينية مسلحة مقرها شمال اليمن.

تمت إعادة تصنيف المجموعة كمنظمة إرهابية أجنبية من قبل حكومة الولايات المتحدة في 16 فبراير 2024.

وتأتي العقوبات في إطار الجهود المستمرة لإغلاق القنوات المالية التي تدعم هجمات الحوثيين في اليمن ومنطقة البحر الأحمر.

كشفت شركة TRM Labs المتخصصة في الأدلة الجنائية الخاصة بسلسلة الكتل، والتي عملت جنبًا إلى جنب مع السلطات، أن النشاط على السلسلة من المحافظ الخاضعة للعقوبات أظهر تدفق ملايين الدولارات إلى كيانات أخرى مدرجة في قائمة OFAC.

تشمل هذه العناوين المرتبطة بسعيد الجمل، وهو وسيط مالي معروف بصلاته بجماعات مسلحة، وعدد من بائعي معدات الطائرات المسيرة. وأشارت الشركة إلى أن السلطات الإسرائيلية حددت سابقًا بعض المحافظ المُعلَّمة لتورطها في تمويل الإرهاب.

وأكدت TRM أيضًا أن الحوثيين يقومون بتعدين العملات المشفرة منذ عام 2017 على الأقل لدعم تمويلهم، على الرغم من أن التأثير لا يزال ضئيلاً.

تم الآن تصنيف المحافظ الثماني المعينة في أداة استخبارات بلوكتشين الخاصة بـ TRM، والتي يستخدمها شركاء إنفاذ القانون في الولايات المتحدة وإسرائيل والعالم لمراقبة الأنشطة عالية المخاطر.

وفي تقرير منفصل، أكدت شركة تحليلات blockchain Chainalysis أن العناوين الثمانية قامت بشكل جماعي بمعالجة ما يقرب من مليار دولار من العملات المشفرة غير المشروعة.

تم تحويل حوالي 45 مليون دولار عبر شركة “غارانتكس”، وهي شركة روسية خاضعة للعقوبات استخدمها الحوثيون لنقل الأموال.

وفي الوقت نفسه، تم تحويل 2.5 مليون دولار أخرى عبر عناوين تم رصدها في السابق لارتباطها بحماس.

في أوائل شهر مارس، أعلنت شركة Garantex أنها ستغلق عملياتها ، بعد وقت قصير من تجميد Tether لما يقرب من 30 مليون دولار من العملات المستقرة المرتبطة بنشاط مشبوه.

وبعد أسبوعين، ألقت الشرطة الهندية القبض على المؤسس المشارك للمنصة، أليكسي بيسيوكوف، بناء على مذكرة أصدرتها محكمة باتيالا هاوس في نيودلهي.

OFAC تتخذ إجراءات صارمة ضد الاستخدام غير المشروع للعملات المشفرة

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وتأتي أحدث تصنيفات الحوثيين في أعقاب سلسلة من الإجراءات الأخيرة التي اتخذها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بهدف تعطيل استخدام الأصول الرقمية في شبكات تمويل الجرائم والإرهاب.



في الشهر الماضي، شن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية حملة على شبكة أوسع تدعم جماعات مثل فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وحزب الله، والحوثيين، والتي شملت ست شركات، وناقلتين، وصرافًا لبنانيًا، توفيق محمد سعيد اللو، الذي يُزعم أنه زود حزب الله بمحافظ عملات مشفرة لتلقي أموال من مبيعات السلع المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

في الخامس من مارس/آذار، فرضت الوكالة عقوبات على مواطن إيراني لقيامه بتشغيل Nemesis، وهو سوق للمخدرات على الشبكة المظلمة، وأدرجت 49 عنوانًا للعملات المشفرة مرتبطة به في القائمة السوداء.

وبحسب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، كان لدى Nemesis أكثر من 30 ألف مستخدم نشط و1000 بائع وسهلت بيع ما يقرب من 30 مليون دولار من المخدرات في جميع أنحاء العالم بين عامي 2021 و2024، بما في ذلك إلى الولايات المتحدة، بالاعتماد على Bitcoin وMonero.