لماذا قد تفرض صناعة لحوم البقر الأسترالية الرسوم الجمركية الأمريكية مباشرة على المستهلكين الأمريكيين؟

أعلن مزارعو لحوم البقر والتجار ومجموعات الصناعة الأسترالية يوم الخميس أنهم ينوون تمرير التكاليف الإضافية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية مباشرة إلى المستهلكين الأمريكيين.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادات ملحوظة في أسعار منتجات لحوم البقر في الولايات المتحدة، مما يؤثر على سلع شعبية مثل الهامبرغر وشرائح اللحم، حسبما ذكرت رويترز يوم الخميس.

ويأتي القرار ردا على فرض الحكومة الأميركية رسوما جمركية على السلع المستوردة، بما في ذلك لحوم البقر الأسترالية.

وتؤدي هذه التعريفات فعلياً إلى زيادة تكلفة دخول لحوم البقر الأسترالية إلى السوق الأمريكية.

قد لا يكون أمام الصناعة الأسترالية خيار

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وتؤكد صناعة لحوم البقر الأسترالية أنها لا تملك خيارا سوى نقل هذه التكاليف الإضافية إلى المستهلك الأمريكي.

ويقولون إن تحمل التكاليف في حد ذاته سيكون غير مستدام ماليا وقد يؤثر سلبا على صناعة لحوم البقر الأسترالية.

ونقل التقرير عن دوجالد ماكدويل، من وكالة الثروة الحيوانية “إلدرز كلياري ماكدويل”، في بورصة الثروة الحيوانية الإقليمية الجنوبية في موس فالي، قوله: “التأثير على سوقنا هنا اليوم… لم نشهده بعد”.

هذا يجعل السلع التي تدخل أمريكا أغلى بكثير على المستهلكين. لذا أعتقد أنه على المدى القصير، قد يكون ضارًا جدًا بالاقتصاد الأمريكي.

تُعدّ الولايات المتحدة أكبر سوق للحوم البقر الأسترالية، حيث تُقدّر قيمة صادراتها السنوية برقم قياسي بلغ 4 مليارات دولار أسترالي (2.52 مليار دولار أمريكي). مع ذلك، حظرت أستراليا منتجات لحوم البقر الطازجة الأمريكية منذ عام 2003 بسبب اكتشاف مرض جنون البقر في الماشية الأمريكية.

أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية على أستراليا يوم الخميس وأعرب عن غضبه إزاء رفض البلاد “أخذ أي من لحومنا”.

محتوى دهني أقل

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تقدر سلاسل الوجبات السريعة في الولايات المتحدة لحم البقر الأسترالي بسبب محتواه المنخفض من الدهون.

يتم مزجه في كثير من الأحيان مع لحم البقر الأمريكي الأكثر دهنية للحصول على محتوى الدهون المثالي للهامبرغر.

لا يجوز أن يتجاوز محتوى الدهون في الهامبرغر واللحم المفروم 30%، وفقًا لما تنظمه وزارة الزراعة الأمريكية.

صرح جاري إدواردز، رئيس هيئة تجارة الماشية الأسترالية، بأن المنتجين الأستراليين واجهوا اضطرابات طفيفة ومؤقتة في صادراتهم إلى الولايات المتحدة مؤخرًا بسبب عدم اليقين المحيط بتفاصيل التعريفات الجمركية.

ومع ذلك، فهو يعتقد أن المشترين الأميركيين سوف يضطرون في نهاية المطاف إلى دفع المزيد مقابل لحوم البقر الأسترالية.

قال:

إنهم يعتمدون بشكل كامل على لحوم البقر التي تتغذى على العشب وبعض لحوم البقر عالية الجودة التي ننتجها لتلبية متطلبات مستهلكيهم المحليين.

المستهلكون يقاومون الأسعار المرتفعة

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وأضاف أن المستهلكين الأميركيين من المرجح أن يقاوموا دفع أسعار أعلى مقابل البرغر وشرائح اللحم في المستقبل المنظور.

استغلت الحكومة الأسترالية دور الصناعة في سلسلة توريد الأطعمة السريعة الأمريكية كأداة للمساومة.

صرح مؤخرا دون فاريل وزير التجارة الأسترالي أن زيادة الرسوم الجمركية على لحوم البقر قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار همبرغر ماكدونالدز.

ومن الجدير بالذكر أن ماكدونالدز كانت بارزة في الحملة الانتخابية لترامب بسبب دعمه لسلسلة مطاعم الوجبات السريعة.

لاحظ ماكدويل، وهو وكيل الثروة الحيوانية، أن أستراليا حصلت على نفس التعريفة الجمركية التي حصلت عليها البرازيل والأرجنتين.

البرازيل هي أكبر مصدر للحوم البقر في العالم، وإلى جانب أستراليا والولايات المتحدة والأرجنتين، تشكل البرازيل أكبر أربعة مصدرين للحوم البقر على مستوى العالم.

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، الخميس، أن الحكومة الأسترالية ستقدم الدعم للصناعات المتضررة من الرسوم الجمركية الأميركية لمساعدتها على بيع منتجاتها في أسواق بديلة.