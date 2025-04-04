“الصين أخطأت في التعامل”: الرئيس ترامب عن إجراءات الانتقام الجمركية

تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة بأن سياساته الاقتصادية “لن تتغير أبدا” وهاجم الصين بسبب ردها على نظام التعريفات الجمركية الجديد الذي فرضه، مما زاد من حدة المواجهة التجارية المتصاعدة التي أرسلت موجات صدمة عبر الأسواق العالمية.

وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي: “لقد أخطأت الصين، لقد أصيبوا بالذعر – الشيء الوحيد الذي لا يستطيعون تحمله!”، وذلك بعد ساعات من إعلان بكين عن فرض رسوم جمركية بنسبة 34% على جميع السلع الأمريكية ردًا على زيادة التعريفات الجمركية الشاملة التي فرضتها واشنطن.

وفي حين لم يعلن الرئيس عن أي تدابير مضادة جديدة، فقد حذر في وقت سابق من أنه سوف يصعد الإجراءات إذا ردت دول أخرى بفرض تعريفات جمركية خاصة بها.

إلى العديد من المستثمرين القادمين إلى الولايات المتحدة والذين يستثمرون مبالغ طائلة، سياساتي لن تتغير أبدًا. هذا وقت مثالي للثراء، أغنى من أي وقت مضى!» هذا ما قاله في منشور منفصل.

وتناقضت نبرة ترامب مع التصريحات الأخيرة الصادرة عن كبار المسؤولين في الإدارة، حيث أشار البعض منهم إلى أن واشنطن قد تكون منفتحة على المفاوضات مع شركائها التجاريين.

لكن تصريحات الرئيس تُشير إلى عدم رغبته في التنازل. ففي وقت متأخر من يوم الخميس، صرّح بأنه قد يُخفّض الرسوم الجمركية إذا قدّمت دول أخرى عرضًا “متميزًا”.

تفاعلت الأسواق بشكل حاد. انخفضت الأسهم العالمية، وهبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات، وارتفعت السندات مع هروب المستثمرين من المخاطرة.

وجاءت عمليات البيع وسط مخاوف متجددة من أن حرب الرسوم الجمركية المتبادلة قد تدفع الاقتصادات الكبرى نحو الركود.

انخفاض حاد في الأسهم الأمريكية

Copy link to section

توسعت خسائر سوق الأسهم يوم الجمعة بعد أن أعلنت الصين عن رسوم جمركية جديدة على السلع الأمريكية، مما أدى إلى تكثيف المخاوف من أن حرب تجارية قد تدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 1130 نقطة، أو 2.8%، بعد انخفاضه 1679.39 نقطة يوم الخميس.

انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 3.2%، بعد انخفاضه بنسبة 4.84% يوم الخميس.

انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 3.5% بعد انخفاض بنسبة 6% في الجلسة السابقة، حيث استمرت شركات التكنولوجيا ذات التعرض الكبير للصين في مواجهة الضغوط.

وقادت أسهم التكنولوجيا الانخفاضات مرة أخرى.

انخفضت أسهم آبل بأكثر من 3% يوم الجمعة، وانخفضت أسهم إنفيديا بنسبة 5%، بينما خسرت أسهم تيسلا 6%.

وتتمتع هذه الشركات الثلاث بأعمال تجارية كبيرة في الصين، وهي من بين الأكثر تضررا من الرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضتها بكين.

كما تراجعت أسهم البنوك بسبب تزايد المخاوف بشأن تباطؤ محتمل للاقتصاد الأميركي.

وانخفضت أسهم مورجان ستانلي بنسبة 6%، وانخفضت أسهم جولدمان ساكس بنسبة 5.7%، وانخفضت أسهم سيتي جروب بنسبة 8%، وخسرت أسهم جي بي مورجان تشيس 6%، وانخفضت أسهم ويلز فارجو بنسبة 5%.

ترامب يحتفل ببيانات الوظائف

Copy link to section

وبدا ترامب متفائلا ببيانات الوظائف الأميركية الجديدة التي صدرت في وقت سابق من اليوم.

ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 228 ألف وظيفة في مارس/آذار ، متجاوزة التوقعات، مما أعطى البيت الأبيض نقطة نقاش أخرى في دفاعه عن موقفه التجاري العدواني.

“أرقام رائعة، أفضل بكثير من المتوقع. الخطة تعمل بالفعل”، نشر ترامب.